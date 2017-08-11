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Все про:Киев (17834) пожар (3427) Нацполиция (8345) самоубийство (561) убийство (5117)

 Двойное убийство и суицид - подробности пожара в Шевченковском районе столицы выяснила полиция. ФОТО

Пожар в квартире девятиэтажки в Шевченковском районе Киева сегодня произошел после двойного убийства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По предварительной информации, мужчина убил двух женщин в квартире и поджег их, а после этого выбросился из окна седьмого этажа. Установлено, что киевлянин убил хозяйку квартиры и ее дочь, после чего поджег квартиру и выпрыгнул с балкона.

"Со слов свидетелей, известно, что мужчина громко общался по мобильному телефону, при этом в разговоре отметил, что стоит на балконе и покончит с жизнью самоубийством", - уточняют в полиции.

Двойное убийство и суицид - подробности пожара в Шевченковском районе столицы выяснила полиция 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время пожара во многоэтажном доме в центре Киева погибли 3 людей, один из них, спасаясь от огня, выпрыгнул с 7 этажа, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Двойное убийство и суицид - подробности пожара в Шевченковском районе столицы выяснила полиция 02

Двойное убийство и суицид - подробности пожара в Шевченковском районе столицы выяснила полиция 03


При осмотре помещения полицейские обнаружили тела двух женщин с травмами головы. По факту происшествия начаты два уголовных производства: по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины и по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с дополнительной правовой квалификацией - самоубийство.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что Киеве в квартире на 7-м этаже произошел пожар. В результате погибли 3 людей.


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Всё летит в тар-та-ра-ры,власть ворует,народ сходит с ума :D видимо от переедания ...
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Ты с ума уже сошел или только собираешься сойти?
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Ну судя по тому,что я живу в Украине,то похоже таки сошёл.
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Закрий пельку , або тобі ії закриють інші !
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Ну ка ся выгляни в окно ,то не я там испужался ???
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И кто ж тебя такого несчастного за руки, ноги держит?
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За руки любовь к Украине а за ноги ненависть к ворью оккупировавшему Украину.
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Олег Хардин Вот оно что...? А я то думаю.... "Что это у тебя, братец, в голове всегда ералаш такой?© в твоих "записках сумасшедшего" © здесь на ЦН.
Украина в твоем сумасшествии - не причем. Это Ху-ло и рассея - свели тебя с ума.
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Ну тоді їдь до хуйла, там всЄобщая гармонія і успокоЄніЄ...
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Так я ж вам говорю ,что укрі совершают всеобщий сицид процесс ускоряеться посмотрите , что на дорогах твориться Скоро все здохнут , остальніе уедут ,кто останеться жив, и заполнят все Китайці или Арабі
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Это, часом не уважаемый Гризодубо??? Он давно топор искал, с вполне определенной целью...
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