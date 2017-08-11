 Двойное убийство и суицид - подробности пожара в Шевченковском районе столицы выяснила полиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
По предварительной информации, мужчина убил двух женщин в квартире и поджег их, а после этого выбросился из окна седьмого этажа. Установлено, что киевлянин убил хозяйку квартиры и ее дочь, после чего поджег квартиру и выпрыгнул с балкона.
"Со слов свидетелей, известно, что мужчина громко общался по мобильному телефону, при этом в разговоре отметил, что стоит на балконе и покончит с жизнью самоубийством", - уточняют в полиции.
При осмотре помещения полицейские обнаружили тела двух женщин с травмами головы. По факту происшествия начаты два уголовных производства: по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины и по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с дополнительной правовой квалификацией - самоубийство.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее сообщалось, что Киеве в квартире на 7-м этаже произошел пожар. В результате погибли 3 людей.
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Украина в твоем сумасшествии - не причем. Это Ху-ло и рассея - свели тебя с ума.
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