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 Во время пожара во многоэтажном доме в центре Киева погибли 3 людей, один из них, спасаясь от огня, выпрыгнул с 7 этажа, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Киеве в квартире на 7-м этаже произошел пожар. В результате погибли 3 людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Киева.

"10 августа в 12:19 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г.. Киеве поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на 7-м этаже жилого дома по проул. Бехтеревскому, 10. На вызов сразу же выехало отделение 2-й Государственной пожарно-спасательной части. Во время тушения пожара из окна квартиры выпрыгнул мужчина, который погиб на месте. В 13:09 в ходе разведки в коридоре квартиры был найден труп. В 13:25 в квартире найден еще один труп. В 13:10 пожар был локализован",- рассказали в ведомстве.

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Во время тушения пожара были задействованы 6 единиц пожарной и специальной техники и 30 человек личного состава.


Во время пожара во многоэтажном доме в центре Киева погибли 3 людей, один из них, спасаясь от огня, выпрыгнул с 7 этажа, - ГСЧС 01Во время пожара во многоэтажном доме в центре Киева погибли 3 людей, один из них, спасаясь от огня, выпрыгнул с 7 этажа, - ГСЧС 02Во время пожара во многоэтажном доме в центре Киева погибли 3 людей, один из них, спасаясь от огня, выпрыгнул с 7 этажа, - ГСЧС 03Во время пожара во многоэтажном доме в центре Киева погибли 3 людей, один из них, спасаясь от огня, выпрыгнул с 7 этажа, - ГСЧС 04

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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиВо время пожара во многоэтажном доме в центре Киева погибли 3 людей, один из них, спасаясь от огня, выпрыгнул с 7 этажа, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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