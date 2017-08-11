 Во время пожара во многоэтажном доме в центре Киева погибли 3 людей, один из них, спасаясь от огня, выпрыгнул с 7 этажа, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Киева.
"10 августа в 12:19 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г.. Киеве поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на 7-м этаже жилого дома по проул. Бехтеревскому, 10. На вызов сразу же выехало отделение 2-й Государственной пожарно-спасательной части. Во время тушения пожара из окна квартиры выпрыгнул мужчина, который погиб на месте. В 13:09 в ходе разведки в коридоре квартиры был найден труп. В 13:25 в квартире найден еще один труп. В 13:10 пожар был локализован",- рассказали в ведомстве.
Во время тушения пожара были задействованы 6 единиц пожарной и специальной техники и 30 человек личного состава.
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