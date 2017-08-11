 На Кировоградщине ликвидировали конвертцентр с оборотом 200 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличные. Для прикрытия своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда компаний. На их счета предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги перечислялись на расчетные счета подконтрольных фирм и снимались наличными в кассах и банкоматах 14 банков.
Общий оборот конвертационного центра составил около 200 миллионов гривен, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.
В результате проведенных 12 обысков было обнаружено и изъято почти 341 тысяча гривен наличными, 21 печать предприятий, компьютерная техника, а также финансово - хозяйственные документы и черновые записи.
Расследование уголовного производства продолжается.
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N 4651-VI, 13.04.2012,
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