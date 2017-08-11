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Все про:Кировоградщина (273) конвертцентр (366) ГФС (3130)

 На Кировоградщине ликвидировали конвертцентр с оборотом 200 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

В Кировоградской области сотрудники налоговой милиции совместно со Службой безопасности и областной прокуратурой ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 200 миллионов гривен.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличные. Для прикрытия своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда компаний. На их счета предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги перечислялись на расчетные счета подконтрольных фирм и снимались наличными в кассах и банкоматах 14 банков.

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Общий оборот конвертационного центра составил около 200 миллионов гривен, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.

В результате проведенных 12 обысков было обнаружено и изъято почти 341 тысяча гривен наличными, 21 печать предприятий, компьютерная техника, а также финансово - хозяйственные документы и черновые записи.

Расследование уголовного производства продолжается.

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Кримінальний процесуальний кодекс України
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