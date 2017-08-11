 Прокурор Луганской области Янко не указал в своей декларации жену и дом-отель в 450 кв.м в Яремче, - PROSUD. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование "PROSUD".
"Время от времени мы встречаем информацию о том, как население той или иной области выступает против нечестных, по их мнению, прокуроров. Часто такое внимание со стороны общественности становится причиной начала служебного расследования, в результате которого одиозную личность снимают с должности в области. Однако можно ли действительно считать увольнением и наказанием, если через некоторое время, мы встречаем данных прокуроров уже в других областях, а иногда даже на высших должностях", - отмечают авторы публикации.
"Знакомьтесь, прокурор Луганской области - Владимир Михайлович Янко. Практически вся многолетняя работа Владимира Янко связана с органами прокуратуры в западных областях Украины. Свою прокурорскую карьеру Янко начал еще в 1994 году с должности старшего следователя в городе Яремче Ивано-Франковской области. С 2004 по 2011 год Владимир Янко занимал должность прокурора Ивано-Франковска, потом, в 2011 году, он стал заместителем прокурора Ивано-Франковской области. Уже после Майдана, в январе 2015 года, тогда еще заместитель генерального прокурора Виктор Шокин представил Владимира Янко как прокурора Закарпатской области. Почему же через 2 года прокурор Янко оказался в противоположной части Украины?
Неудовлетворенность общественности Владимиром Янко как прокурором области начала нарастать уже через год после его назначения. Одной из главных причин было бездействие прокурора в расследовании уголовных дел о коррупции местных чиновников. Активисты даже составили список производств, которые были странным образом закрыты или "заморожены" прокуратурой области в двух городах - Ужгороде и Чопе. В список попало 61 уголовное производство. Еще одной причиной недовольства общественности стало имущество прокурора, которое невозможно объяснить его официальными доходами.
Весной 2016 года закарпатские активисты провели серию пикетов областной прокуратуры с требованием освобождения Владимира Янко с должности прокурора области. Народный депутат Сергей Лещенко отправил обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить возможные факты нарушения Янко законодательства. В результате этого обращения Генеральная прокуратура начала служебную проверку Владимира Янко.
По информации первого заместителя Генерального прокурора Дмитрия Сторожука, служебное расследование должно было закончиться 5 августа 2016 года.
"Разберемся в вопросах имущества и образа жизни прокурора, возникших у закарпатских активистов. По традиции, они касались имущества жены прокурора - Галины Янко, которая владеет домом площадью 454 кв.м в городе Яремче Ивано-Франковской области.
Как оказалось, данный дом является VIP-виллой для туристов под названием "Карпатский замок", информацию об этом отеле мы нашли также в интернете. Вот как выглядит этот дом сегодня:
Важно отметить, что ни на момент нашего приезда, ни на момент пикета этого дома активистами в 2016 году, как отель он не работал. Последние отзывы туристов и размещение объявления по отдыху в "Карпатском замке" датируются 2014 годом. Соседи также подтвердили, что вилла не сдается уже более 4 лет.
Впрочем, в декларации Владимира Янко за 2016 год мы не увидели ни виллы, ни самой жены или детей прокурора. Учитывая тот факт, что указанное имущество отмечалось в декларациях за 2014 и 2015 годы и исчезло только после пикетов общественности, а также популярность фиктивных разводов среди чиновников, мы сомневаемся в реальности этого развода", - отмечают авторы публикации.
После исчезновения имущества и доходов жены декларация Владимира Янко стала достаточно скоромной: доход - исключительно прокурорская заработная плата и пенсия, имущество - квартира площадью 104 кв.м в Ивано-Франковске, гараж площадью 26 кв.м и арендованная квартира площадью 52 кв.м в Северодонецке, где работает прокурор Янко.
Также в собственности прокурора есть автомобиль Toyota Camry 2012 выпуска, приобретенный в 2014 году.
"Однако как всегда интереснее имущество членов семьи, которых вы не увидите в декларации чиновника. Есть у Владимира Янко талантливая 24-летняя невестка - Марта Янко. Несмотря на юный возраст, Марта Янко владеет 10% долей 3 предприятий: ООО "ГРАФИТИНВЕСТ" с уставным капиталом 400 000.00 грн., ООО "СТОУН ФАУНД" с уставным капиталом 102 000.00 грн. и ООО "Завальевский графит" с уставным капиталом 31000000. 00 грн.
В собственности 24-летней невестки прокурора есть квартира площадью 131 кв.м. в центре Киева по ул. Мельникова, дом площадью 603 кв.м. в элитном селе Козин под Киевом и автомобиль Range Rover Evoque 2012 г.в. Все это имущество стало собственностью Марты Янко в 2015-2016 годах, когда ей было всего 22-23 года.
Кроме этого 25-летний сын прокурора Владимир Янко недавно стал владельцем автомобиля Audi A7 2011 года выпуска. Сегодня стоимость такого авто составляет от 30 тыс. долл.
Стоит вспомнить отца Марты и тестя прокурора Янко - Михаила Костюка. Выходец из Ивано-Франковской области Михаил Костюк - бывший генеральный директор компании "Укрзализныця" в 2008-2011 годах, председатель Львовской государственной администрации во время проведения "Евро-2012" и строительства многих объектов инфраструктуры во Львове, а также заместитель председателя Киевской государственной администрации в 2013 году во время событий Евромайдана.
Михаил Костюк бизнес-партнер братьев-нардепов Ярослава и Богдана Дубневичей, в частности, они вместе создали компанию ООО "Корпорация "Путевые ремонтные технологии", которая является одной из основных поставщиков комплектующих для УЗ. Именно во времена гендиректорства в "Укрзализныце" Костюка доходы этой компании выросли на 3 млрд грн.
"Как видим, Михаил Костюк также может быть заинтересованным, чтобы иметь хорошие связи в прокуратуре, в том числе и вследствие замужества дочери.
Однако важнейшим остается вопрос результативности проведения служебных расследований, вследствие которых лицо, в отношении которого они проводились, просто меняет должность на абсолютно идентичную в другой области. Возможно, руководство ГПУ считает перевод прокурора в пограничную зону конфликта на Донбассе наказанием? В таком случае стоит напомнить о том, что реформирование прокуратуры и борьба с коррупцией должны касаться всех регионов Украины, а не ее отдельных областей", - отмечают авторы расследования.
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2) Отель - 1 штука.
3) Метров (квадратных) - 450 штук....
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Справжня артистка, не те що декотрі
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