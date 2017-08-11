EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Фоторепортаж
  1465  34
Все про:декларация (1008) коррупция (7389) прокурор (980)

 Прокурор Луганской области Янко не указал в своей декларации жену и дом-отель в 450 кв.м в Яремче, - PROSUD. ФОТОрепортаж

Прокурор Луганской области Владимир Янко, который до августа прошлого года работал прокурором Закарпатской области и был обвинен местными активистами в отсутствии результатов в борьбе с коррупцией, не указал в своей декларации жену и дом-отель в 454 кв.м в Яремче.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование "PROSUD".

"Время от времени мы встречаем информацию о том, как население той или иной области выступает против нечестных, по их мнению, прокуроров. Часто такое внимание со стороны общественности становится причиной начала служебного расследования, в результате которого одиозную личность снимают с должности в области. Однако можно ли действительно считать увольнением и наказанием, если через некоторое время, мы встречаем данных прокуроров уже в других областях, а иногда даже на высших должностях", - отмечают авторы публикации.

"Знакомьтесь, прокурор Луганской области - Владимир Михайлович Янко. Практически вся многолетняя работа Владимира Янко связана с органами прокуратуры в западных областях Украины. Свою прокурорскую карьеру Янко начал еще в 1994 году с должности старшего следователя в городе Яремче Ивано-Франковской области. С 2004 по 2011 год Владимир Янко занимал должность прокурора Ивано-Франковска, потом, в 2011 году, он стал заместителем прокурора Ивано-Франковской области. Уже после Майдана, в январе 2015 года, тогда еще заместитель генерального прокурора Виктор Шокин представил Владимира Янко как прокурора Закарпатской области. Почему же через 2 года прокурор Янко оказался в противоположной части Украины?

Прокурор Луганской области Янко не указал в своей декларации жену и дом-отель в 450 кв.м в Яремче, - PROSUD 01


Неудовлетворенность общественности Владимиром Янко как прокурором области начала нарастать уже через год после его назначения. Одной из главных причин было бездействие прокурора в расследовании уголовных дел о коррупции местных чиновников. Активисты даже составили список производств, которые были странным образом закрыты или "заморожены" прокуратурой области в двух городах - Ужгороде и Чопе. В список попало 61 уголовное производство. Еще одной причиной недовольства общественности стало имущество прокурора, которое невозможно объяснить его официальными доходами.

Весной 2016 года закарпатские активисты провели серию пикетов областной прокуратуры с требованием освобождения Владимира Янко с должности прокурора области. Народный депутат Сергей Лещенко отправил обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить возможные факты нарушения Янко законодательства. В результате этого обращения Генеральная прокуратура начала служебную проверку Владимира Янко.

По информации первого заместителя Генерального прокурора Дмитрия Сторожука, служебное расследование должно было закончиться 5 августа 2016 года.


Прокурор Луганской области Янко не указал в своей декларации жену и дом-отель в 450 кв.м в Яремче, - PROSUD 02

Впрочем, уже через 3 дня после даты окончания служебной проверки, 8 августа 2016 года, Владимира Янко не увольняют, а назначают на должность прокурора Луганской области. Представлял Владимира Янко на новой должности Дмитрий Сторожук, который и сообщил о начале служебной проверки. Во время представления господин Сторожук отметил, что главная задача Владимира Янко на посту главы прокуратуры Луганской области - вернуть доверие общества и бороться с коррупцией. Однако именно отсутствие результатов борьбы с коррупцией в должности прокурора Закарпатской области и вызвало шумную реакцию общества. Вряд ли это назначение можно считать действительным наказанием за злоупотребления на прошлой должности", - говорится в материале.

"Разберемся в вопросах имущества и образа жизни прокурора, возникших у закарпатских активистов. По традиции, они касались имущества жены прокурора - Галины Янко, которая владеет домом площадью 454 кв.м в городе Яремче Ивано-Франковской области.

Как оказалось, данный дом является VIP-виллой для туристов под названием "Карпатский замок", информацию об этом отеле мы нашли также в интернете. Вот как выглядит этот дом сегодня:

Прокурор Луганской области Янко не указал в своей декларации жену и дом-отель в 450 кв.м в Яремче, - PROSUD 03

Смотрите также: У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD. ФОТОрепортаж

Прокурор Луганской области Янко не указал в своей декларации жену и дом-отель в 450 кв.м в Яремче, - PROSUD 04Прокурор Луганской области Янко не указал в своей декларации жену и дом-отель в 450 кв.м в Яремче, - PROSUD 05Прокурор Луганской области Янко не указал в своей декларации жену и дом-отель в 450 кв.м в Яремче, - PROSUD 06Прокурор Луганской области Янко не указал в своей декларации жену и дом-отель в 450 кв.м в Яремче, - PROSUD 07Прокурор Луганской области Янко не указал в своей декларации жену и дом-отель в 450 кв.м в Яремче, - PROSUD 08


Важно отметить, что ни на момент нашего приезда, ни на момент пикета этого дома активистами в 2016 году, как отель он не работал. Последние отзывы туристов и размещение объявления по отдыху в "Карпатском замке" датируются 2014 годом. Соседи также подтвердили, что вилла не сдается уже более 4 лет.

Впрочем, в декларации Владимира Янко за 2016 год мы не увидели ни виллы, ни самой жены или детей прокурора. Учитывая тот факт, что указанное имущество отмечалось в декларациях за 2014 и 2015 годы и исчезло только после пикетов общественности, а также популярность фиктивных разводов среди чиновников, мы сомневаемся в реальности этого развода", - отмечают авторы публикации.

После исчезновения имущества и доходов жены декларация Владимира Янко стала достаточно скоромной: доход - исключительно прокурорская заработная плата и пенсия, имущество - квартира площадью 104 кв.м в Ивано-Франковске, гараж площадью 26 кв.м и арендованная квартира площадью 52 кв.м в Северодонецке, где работает прокурор Янко.

Прокурор Луганской области Янко не указал в своей декларации жену и дом-отель в 450 кв.м в Яремче, - PROSUD 09


Также в собственности прокурора есть автомобиль Toyota Camry 2012 выпуска, приобретенный в 2014 году.

Прокурор Луганской области Янко не указал в своей декларации жену и дом-отель в 450 кв.м в Яремче, - PROSUD 10

Прокурор Луганской области Янко не указал в своей декларации жену и дом-отель в 450 кв.м в Яремче, - PROSUD 11



"Однако как всегда интереснее имущество членов семьи, которых вы не увидите в декларации чиновника. Есть у Владимира Янко талантливая 24-летняя невестка - Марта Янко. Несмотря на юный возраст, Марта Янко владеет 10% долей 3 предприятий: ООО "ГРАФИТИНВЕСТ" с уставным капиталом 400 000.00 грн., ООО "СТОУН ФАУНД" с уставным капиталом 102 000.00 грн. и ООО "Завальевский графит" с уставным капиталом 31000000. 00 грн.

Прокурор Луганской области Янко не указал в своей декларации жену и дом-отель в 450 кв.м в Яремче, - PROSUD 12


В собственности 24-летней невестки прокурора есть квартира площадью 131 кв.м. в центре Киева по ул. Мельникова, дом площадью 603 кв.м. в элитном селе Козин под Киевом и автомобиль Range Rover Evoque 2012 г.в. Все это имущество стало собственностью Марты Янко в 2015-2016 годах, когда ей было всего 22-23 года.

Прокурор Луганской области Янко не указал в своей декларации жену и дом-отель в 450 кв.м в Яремче, - PROSUD 13

Прокурор Луганской области Янко не указал в своей декларации жену и дом-отель в 450 кв.м в Яремче, - PROSUD 14Прокурор Луганской области Янко не указал в своей декларации жену и дом-отель в 450 кв.м в Яремче, - PROSUD 15


Смотрите также: "Спасибо за внимание, я не буду с вами разговаривать", - сотрудники экономического управления СБУ не могут объяснить происхождение личных ВИП-авто. ВИДЕО

Прокурор Луганской области Янко не указал в своей декларации жену и дом-отель в 450 кв.м в Яремче, - PROSUD 16



Кроме этого 25-летний сын прокурора Владимир Янко недавно стал владельцем автомобиля Audi A7 2011 года выпуска. Сегодня стоимость такого авто составляет от 30 тыс. долл.

Прокурор Луганской области Янко не указал в своей декларации жену и дом-отель в 450 кв.м в Яремче, - PROSUD 17Прокурор Луганской области Янко не указал в своей декларации жену и дом-отель в 450 кв.м в Яремче, - PROSUD 18


Стоит вспомнить отца Марты и тестя прокурора Янко - Михаила Костюка. Выходец из Ивано-Франковской области Михаил Костюк - бывший генеральный директор компании "Укрзализныця" в 2008-2011 годах, председатель Львовской государственной администрации во время проведения "Евро-2012" и строительства многих объектов инфраструктуры во Львове, а также заместитель председателя Киевской государственной администрации в 2013 году во время событий Евромайдана.

Прокурор Луганской области Янко не указал в своей декларации жену и дом-отель в 450 кв.м в Яремче, - PROSUD 19

Михаил Костюк бизнес-партнер братьев-нардепов Ярослава и Богдана Дубневичей, в частности, они вместе создали компанию ООО "Корпорация "Путевые ремонтные технологии", которая является одной из основных поставщиков комплектующих для УЗ. Именно во времена гендиректорства в "Укрзализныце" Костюка доходы этой компании выросли на 3 млрд грн.

"Как видим, Михаил Костюк также может быть заинтересованным, чтобы иметь хорошие связи в прокуратуре, в том числе и вследствие замужества дочери.

Однако важнейшим остается вопрос результативности проведения служебных расследований, вследствие которых лицо, в отношении которого они проводились, просто меняет должность на абсолютно идентичную в другой области. Возможно, руководство ГПУ считает перевод прокурора в пограничную зону конфликта на Донбассе наказанием? В таком случае стоит напомнить о том, что реформирование прокуратуры и борьба с коррупцией должны касаться всех регионов Украины, а не ее отдельных областей", - отмечают авторы расследования.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
я ,як работодавець влади ,хочу звільнити жирнопиких тварюк-дармоїдів з їхних посад! і маю на це право!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Подумаешь,забыл такую мелочь человек,старый уже, склероз...))
 показать весь комментарий
Ответить
 
дом - то хер с ним. а вот, что жену незадекларировал, за это наказать надо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у тебе набої холості-рачки звуться (кунхвети від рошена є такі)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
луцешку -що скажеш ? чи жити по новому ніхто не забороняв ? жити по новому-це по путінські. а путін самі знаєте хто-ХУЙЛО !!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А дружина для прокурорів теж майно? Виходячи із заголовку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В декларации НАЗК обязательно указываются ближайшие родственники (отец, мать, жена, сын, дочь) и их имущество.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скиздить бы топор у Гризодубо и всех зарубить!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну да,этот клоун у нас тут в Закарпатье чудил не по детски
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Луцик! Ну давай, расскажи народу очередную сказку о честной прокуратуре
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ні, пеця і Ко - тільки в тюрму . Але мають вибір : у яку саме 😈
 показать весь комментарий
Ответить
 
Якого шрена в Яремче, не на териконі в Луганський області
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Прокурор Луганской области Янко не указал в своей декларации жену и дом-отель в 450 кв.м. в Яремче" - всё, что не указал в декларации, конфисковать, а жену отправить работать на фабрику Рошен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
где-то там рядом, за смереками, карпатское межигорье Юща.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Где этот гандон Луценко со своей люстрации?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ось чому в Україні немає закону, а в Укрзалізниці - вакуумних туалетів. Скрізь омеляни. Тобі гривня, мені п'ять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
1) Жена - 1 штука.
2) Отель - 1 штука.
3) Метров (квадратных) - 450 штук....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Неужели есть еще люди,( я не имею ввиду барыжных шох), которые верят в перемены после "революции достоинства"? Так цинично назвали барыги справедливое возмущение Народа на Майдане зимой 13-14г.г. Барыги - зеркальное отображение рыгов. Что-то менять в стране, делать реформы, САЖАТЬ предателей Украины, люстрировать ВОРОВ в ментярне, прокурвотуре, ФСБу, судах, эти выродки не думали даже изначально, когда с трибуны Майдана врали Народу о честной власти в их лице. Для барыг - страшный сон, если к власти, после них придут НЕ рыги, или робиновичи. С этими они "парешают". Ну может единицам, НА ВРЕМЯ, дадут съе...аться со страны, а остальная барыжная шваль "мухой" перекрасится и будут вопеть в унисон с рыгами: "рассея - братья!" и т. д. Походу, все идет к тому, что "мусорная" люстрация, это так, мелочь, по сравнению с тем, что ждет рыго-барыг.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоФоторепортажПрокурор Луганской области Янко не указал в своей декларации жену и дом-отель в 450 кв.м в Яремче, - PROSUD. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти