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Все про:АЗС (278) Киев (17830) протест (5504) строительство (1761)

 Жители Позняков, протестующие против строительства АЗС близ домов, отказываются разблокировать дорогу на улице Ревуцкого ФОТО+ВИДЕО

В Киеве жители многоэтажек на массиве Позняки уже третьи сутки перекрывают проезжую часть на улице Ревуцкого, таким образом протестуя против строительства АЗС поблизости жилых домов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, местные жители подали в суд на застройщика, а городские власти выдали поручение о прекращении работ.

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Однако строительные работы происходят быстрыми темпами. В знак протеста люди преградили проезжую часть улицы Ревуцкого, поставив палатки, не пропуская машины. Сегодня, 11 августа, полиция сделал попытку разблокировать дорогу.

Как сообщила член инициативной группы Марина Мизнюк, ГАСК согласовал более 20 отклонений от строительных норм.

"Не должно вовсе быть АЗС в жилом массиве", - уверила она.

Жители Позняков, протестующие против строительства АЗС близ домов, отказываются разблокировать дорогу на улице Ревуцкого 01

Другой член инициативной группы Сергей Машовец отмечает: "Это потенциально опасный объект. Никто не может гарантировать на 100%, что она (АЗС, - ред.) не взорвется.

Жители Позняков, протестующие против строительства АЗС близ домов, отказываются разблокировать дорогу на улице Ревуцкого 02

Как отмечается, от ближайшей колонки к домам 38 метров, а к остановке общественного транспорта - 10 метров. Этот участок сперва выделили для строительства открытой остановки, но застройщик изменил его целевое назначение.

Жители Позняков, протестующие против строительства АЗС близ домов, отказываются разблокировать дорогу на улице Ревуцкого 03

По мнению главы градостроительной комиссии Киевсовета Александра Мищенко, именно КГГА должна следить за выполнением предписания мэра Киева об остановке работ.

Жители Позняков, протестующие против строительства АЗС близ домов, отказываются разблокировать дорогу на улице Ревуцкого 03

Как ранее сообщалось, недовольные строительством АЗС жители киевских Позняков перекрыли улицу Ревуцкого 9 августа. Ранее, 19 июля, в день рождения киевского городского главы Виталия Кличко, двое жителей Дарницкого района Киева объявили голодовку под стенами КГГА в знак протеста против строительства АЗС на Ревуцкого.

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В июле Киевский городской совет запустил процесс расторжения договора на аренду земельного участка по улице Ревуцкого, 8, где ведется строительство автозаправочной станции. Но, как отмечают местные жители, строительство АЗС не прекратилось.

Сеть АЗС "ОККО" входит в состав концерна "Галнафтогаз". Мажоритарным акционером концерна является Виталий Антонов, среди миноритарных акционеров - Европейский банк реконструкции и развития.

Фото, видео: Озеро Сонячне.
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Позняки это по меркам Европы временное жильё, которое нужно в ближайшем будущем развалить и построить нормальные жилые кварталы не выше 4 этажей.
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Да надо воров вешать по всей Украине а не улицы перекрывать - детский сад !!!
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Потрібно вішати....................... Але їх чомусь - роблять "героями" і дають владу............
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Протестуй не протестуй...................... а всерівно тебе назовуть "сепаром" і "агентом Кремля"..........
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а знаєте чого сім-карти вирішили продавать за паспортами ? шоб путін не купив. інновація від петька по програмі ригоаналів. не вчиться таки.....
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиЖители Позняков, протестующие против строительства АЗС близ домов, отказываются разблокировать дорогу на улице Ревуцкого ФОТО+ВИДЕО
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