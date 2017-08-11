 Жители Позняков, протестующие против строительства АЗС близ домов, отказываются разблокировать дорогу на улице Ревуцкого ФОТО+ВИДЕО

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Однако строительные работы происходят быстрыми темпами. В знак протеста люди преградили проезжую часть улицы Ревуцкого, поставив палатки, не пропуская машины. Сегодня, 11 августа, полиция сделал попытку разблокировать дорогу.
Как сообщила член инициативной группы Марина Мизнюк, ГАСК согласовал более 20 отклонений от строительных норм.
"Не должно вовсе быть АЗС в жилом массиве", - уверила она.
Другой член инициативной группы Сергей Машовец отмечает: "Это потенциально опасный объект. Никто не может гарантировать на 100%, что она (АЗС, - ред.) не взорвется.
Как отмечается, от ближайшей колонки к домам 38 метров, а к остановке общественного транспорта - 10 метров. Этот участок сперва выделили для строительства открытой остановки, но застройщик изменил его целевое назначение.
По мнению главы градостроительной комиссии Киевсовета Александра Мищенко, именно КГГА должна следить за выполнением предписания мэра Киева об остановке работ.
Как ранее сообщалось, недовольные строительством АЗС жители киевских Позняков перекрыли улицу Ревуцкого 9 августа. Ранее, 19 июля, в день рождения киевского городского главы Виталия Кличко, двое жителей Дарницкого района Киева объявили голодовку под стенами КГГА в знак протеста против строительства АЗС на Ревуцкого.
В июле Киевский городской совет запустил процесс расторжения договора на аренду земельного участка по улице Ревуцкого, 8, где ведется строительство автозаправочной станции. Но, как отмечают местные жители, строительство АЗС не прекратилось.
Сеть АЗС "ОККО" входит в состав концерна "Галнафтогаз". Мажоритарным акционером концерна является Виталий Антонов, среди миноритарных акционеров - Европейский банк реконструкции и развития.
Фото, видео: Озеро Сонячне.
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