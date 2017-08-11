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Все про:Днепр_город (2817) Нацполиция (8341) ранение (1828) стрельба (2500)

 Стрельба в Днепре: один человек погиб, двое ранены. ФОТО

Стрельба произошла на 5 этаже недостроя.

В Днепре на улице Ивана Акинфьева возле гостиницы "Рассвет" в недострое произошла стрельба. Один человек погиб, два получили ранения. Об этом сообщила спикер областной полиции Анна Старчевская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".

"Около 10 утра в полицию сообщили о стрельбе в недострое по улице Акинфьева, 30. На месте обнаружили труп мужчины. Также пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали", - рассказала Анна Старчевская.

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Стрельба произошла на 5 этаже недостроя. Пострадавшие дают показания и сотрудничают со следствием. Вероятнее всего, стрелок был вместе со своими жертвами.

Стрельба в Днепре: один человек погиб, двое ранены 01


Как рассказала пресс-секретарь Нацполиции Анна Старчевская, в результате стрельбы один человек погиб, еще двое пострадали.

На месте происшествия нашли около 10 гильз калибром 9 миллиметров.

По городу и области объявили план "Сирена", продолжаются поиски злоумышленника. Полиция рассматривает все версии происшествия.
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И снова Днепр.. С каждым днем все веселее. Самый криминальный город на сегодня. Ослепленная деньгами власть собирается шевелить своими шоколадными булками?
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До чого тут Днепр ? Це масове явище й щоб його припинити треба прилюдно розстріляти пару таких "стрілків", котрі "палять" з любого приводу.
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Человеку который не будет палить по любому поводу и знает как правильно применять огнестрел, он как правило, не нужен!
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а разве он не в Швейцарии живёт? что ему там сидеть в загрязнённом промышленном городе сами подумайте
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Отакі, блін - реалії нинішнього життя на Україні................
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лончику, а не пішло б ти..................... на своє постійне місце......

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Потери по стране больше чем в АТО от ДТП и смертях на воде.
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а где там гав гав - мы там такие показатели по раскрываемости, упреждению и всякой лабуды , будку построили..
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Стільки стрільби і смертей,що мені спочатку здалося що написали новину яка сталась декілька днів тому
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не виноват петя - а не тот кто стрелял - и не спорь))
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Пуля производит удивительные изменения в голове, даже если попадает в задницу.
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Чомусь подумалось що поки там був Беня - наче все було норм, нє?
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Самый криминальный город Запорожье, правда об убийствах слышно мало,но кто-то определил,что он самый криминальный.
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да ну, брось, я из Запорожья и криминала там не больше чем везде., а вот то что город был мусорским это точно (или есть).
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Это стало таким обычным делом в Украине,что нет смысла даже комментировать ...Аваков это бандит и вор занимающий кресло министра МВД,хотя ,что там Аваков если в кресле президента Украины сидит мразь на которой пробы уже ставить негде....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСтрельба в Днепре: один человек погиб, двое ранены. ФОТО
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