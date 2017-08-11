 Стрельба в Днепре: один человек погиб, двое ранены. ФОТО

В Днепре на улице Ивана Акинфьева возле гостиницы "Рассвет" в недострое произошла стрельба. Один человек погиб, два получили ранения. Об этом сообщила спикер областной полиции Анна Старчевская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на " Информатор "."Около 10 утра в полицию сообщили о стрельбе в недострое по улице Акинфьева, 30. На месте обнаружили труп мужчины. Также пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали", - рассказала Анна Старчевская.Стрельба произошла на 5 этаже недостроя. Пострадавшие дают показания и сотрудничают со следствием. Вероятнее всего, стрелок был вместе со своими жертвами.

Как рассказала пресс-секретарь Нацполиции Анна Старчевская, в результате стрельбы один человек погиб, еще двое пострадали.На месте происшествия нашли около 10 гильз калибром 9 миллиметров.По городу и области объявили план "Сирена", продолжаются поиски злоумышленника. Полиция рассматривает все версии происшествия.