 Путин внес в Госдуму проект закона, разрешающий использовать ПВО на границе Украины и Беларуси. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, проект был внесен в четверг, сообщает сайт Госдумы.
Согласно поданному документу, Путин просит Госдуму ратифицировать протокол "о внесении изменений и дополнения в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Беларусь от 3 февраля 2009 г.".
Протокол был подписан 2 ноября 2016 года в Минске.
"Его положениями уточняется понятийный аппарат Соглашения, а также вносятся изменения, касающиеся организационно-штатной структуры Вооруженных Сил Российской Федерации и порядка применения оружия и боевой техники дежурными по противовоздушной обороне при совместном выполнении задач боевого дежурства", - говорится на сайте российской Госдумы.
"Реализация Протокола позволит повысить надежность охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве, будет способствовать укреплению безопасности двух государств и не потребует дополнительных ассигнований федерального бюджета", - подчеркивается в сообщении.
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а ти раскинь мозгами почему рашка на донбасе авиацию не использивает??
пво у нас есть, есть разработки и новие и старие (те что от ссср остались).
нех писать всякую муть и всепропало!. можеш уже паковать чемодан и на все ****сторони *****ть
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И это намного хуже черноморского флота в Крыму.
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сесесер же
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Так вот ответ не правильный - Коля теперь идте в сторону взмаха руки!
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Теперь еще в случае войны ракеты будут сбивать над Беларусью - так х*йлу спокойнее
В средствах массовой информации этот позорный факт даже не освещается.
Но и с лукашенками и путинами все понятно - откуда уиукраинцев столько злорадства?
Особенно непонятна позиция порохоботов - ваш сюзерен ведь недавно с лукашенко целовался. А слабо вам АТО войной назвать, да с РФ и Беларусью жесткий визовый режим ввести?!
Ах да, липецкая фабрика...
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