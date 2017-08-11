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Все про:Госдума (983) ПВО (100) Путин (24127)

 Путин внес в Госдуму проект закона, разрешающий использовать ПВО на границе Украины и Беларуси. ДОКУМЕНТ

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона, который позволит РФ использовать ПВО на границах Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, проект был внесен в четверг, сообщает сайт Госдумы.

Согласно поданному документу, Путин просит Госдуму ратифицировать протокол "о внесении изменений и дополнения в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Беларусь от 3 февраля 2009 г.".

Путин внес в Госдуму проект закона, разрешающий использовать ПВО на границе Украины и Беларуси 01Путин внес в Госдуму проект закона, разрешающий использовать ПВО на границе Украины и Беларуси 02





Протокол был подписан 2 ноября 2016 года в Минске.

"Его положениями уточняется понятийный аппарат Соглашения, а также вносятся изменения, касающиеся организационно-штатной структуры Вооруженных Сил Российской Федерации и порядка применения оружия и боевой техники дежурными по противовоздушной обороне при совместном выполнении задач боевого дежурства", - говорится на сайте российской Госдумы.

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"Реализация Протокола позволит повысить надежность охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве, будет способствовать укреплению безопасности двух государств и не потребует дополнительных ассигнований федерального бюджета", - подчеркивается в сообщении.
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Похоже на подготовку к войне, пво на грнице перекроют украинское небо до 500 км. в глубину территории Украины,в том числе и на Западе страны: Ровно, Житомир, Сарны,Луцк,Ковель, неговоря уже о киевскоми черниговском направлениях. Это очень опасно,необходимо сверхточное ракетное вооружение для их подавления, но казломордые будут наносить удар из Белоруси,ответка-это война с Белорусью.
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просто планирует на западном направлении защиту от авиации НАТО, против нас наврали, у нах ни хера нет аваиации.
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Авиация есть . Кроме того ПВО и против ракет работает . Если на западном направлении , то ПВО надо размещать на границе Польши и Беларуси , не ?
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у них там своя логика, есть авиация, штурмовая, но если бы мы еще применяли авиацию то камуто капут был бы, но встал новый гарант и авиация в ангарах пылилась
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Хуйло передало донбасюрским обезьянам ПВО в 2014 году , наши штурмовики и транспортники начали сбивать . Потому и прекратили использование авиации .
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не волнуйтесь и там тоже со временем.... Если Пуйло, не спрашивая бацьку(или все же с тихого согласия) оставляет после учений ПВО на границе с Украиной(а об этом и говорили аналитик), то скоро и на границе с Польшей тоже появится. А вооще, все ФОРМАЛЬНЫЕ запросы Пуйла к сенату в 2014 году, когда он попросил разрешения ввести войска в Украину.
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Чурка кацапська під українським прапором, у нас понад сотню винищувачів четвертого покоління, плюс кілька десятків штурмової авіації, так що це, перш за усе, проти нас, бо у кацапів у дупі відразу болить проти НАТО.
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Я рассматриваю это как постепенная оккупация Беларуссии российскими войсками.
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Следующим по логике вещей должно стать- передача управления государственной границей республики Беларусь под руководство ФСБ РФ. Медленное но последовательное лишение государственности нашего соседа. Как Сашуня Лукашенко добился таких впечатляющих результатов по низведению самого себя с поста президента европейского государства в разряд губернатора одной из западных провинций россии - парадокс.
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фсб берет "общую границу союзного государства" под свою "охрану" по периметру - граница Беларуси с ЕС и Украиной http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/60633A1CD855DA784325817800218943/$FILE/245943-7.PDF?OpenElement …
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мне вооще кажется, что Бацька доживает последние "дни" своего правления. В лучшем случае сместят и оставят жить на даче. В худшем- он скоропостижно скончается.... Пуйло поставит своего ставленника... Из чего так думаю? Ну вот Пуйло, не спрашивая бацьку собирается оставить свои войска в Сябрии, если бацька это схавает, то останется удельным князьком, а если не схвает, как обещал Украине и всему миру, то вот с ним и что-то станется.... Правда, я не увидел в просьбе Пуйла к сенату поставить ПВО на границе с Белоруссией - где он это собирается делать. Может просто поближе на границе с Белоруссией? а может внутри Сябрии, но не на границе с Украиной, а на границе с Польшей или Прибалтикой. Но в любом случае, если оставить внутри Белоруссии в люом месте, не спрося Лукашенку, то надо бы дождаться реакцию бацьки....
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Омериканцы в Украине всё сделали как надо....и ПВО и еще кое что,что кацаПсинам очень не понравится....
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Не пиши дурню, нічого немає, це лише твої вологі мрії.
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ти умний да???
а ти раскинь мозгами почему рашка на донбасе авиацию не использивает??
пво у нас есть, есть разработки и новие и старие (те что от ссср остались).
нех писать всякую муть и всепропало!. можеш уже паковать чемодан и на все ****сторони *****ть
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А чего вы ожидали?Лука заложил свою страну целиком и полностью под паРашу, угробил литвинов как нацию, уничтожил язык, культуру,традиции, настоящие государственные символы и гимн.Если так пойдет и дальше, то через 2-3 поколения никаких беларусов уже и не будет и страны тоже.Будет Минская Губерния в составе Парашиии!!!!
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от же ж уйобіще, коли ж ти, скот вонючий, угомонися? коли ж ти і твоя помийка підете під землю, назавжди? НЕНАВИДЖУ, сучара, і тебе, Хуйло, і твою недокраїну разом з бидлотою, яка її населяє, ідіть в пекло, скоти, скоріше, ми хоч видихнем з полегшенням
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Белорусы,а вы нас украинцев боитесь?У вас есть причины приглашать путина вас от нас защищать??
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Беларусы к нам спокойно ездят отдыхать, через Киев куча машин едет с беларускими номерами. Лукашенко - это не беларусы, такой вопрос надо адресовать лукашенку.
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Да нет,мне мнение Лукашенко абсолютно не интересно.Мне интересно мнение граждан .
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Когда то надо начинать самим решать.Хотя,это их дело.Только вот если палить по Украине начнут русские с территории Белоруссии,ответ будет по той местности,откуда будут стрелять.Они в курсе?
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Ти був у Білорусі? Там 60-70% вати, яка за сРашку та Луку.
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Ну, теперь в случае ухода папы Коли беларуские самолеты могут быть сбитыми расисянскими ПВО еще на взлете.
И это намного хуже черноморского флота в Крыму.
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Судя по имеющимся образцам в статье уже 3-й вариант подписи хуйла. Предыдущие 2:

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он сдох давно.Сейчас РАБссией правят ТРИ Плешивых...
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Россией и при Андропове и при двойниках Хуйла правит Гэбэшная Хунта
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Фишка в чём тут.Если Плешивый остаётся в Белорашке,НАТОвские войска немедленно нацеливают на Белорусь свои крутые войска стратегического назначения,включая базу в Бахрейне,из которой Омерика может поразить любую цель на планете Земля...
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мордор делает последний шаг для окончательного захвата территории Республики Беларусь.
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как и говорили, Пуйло начинает предвыборную кампанию, а для этого ему надо вате предьявить новый козырь своей мощи. Но боюсь предьявит не свою мощь, а свои мощи )) Если бацька принципиально ща выразит свое ФЭ, как обещал, то боюсь он скоро "скоропостижно скончается", в лучшем случае будет доживать на даче как Хрущ.
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Когда уже напишут "путина вынесли из дома союзов"
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Другими словами Беларашка существует уже только на бумаге.
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Пфиии...... така муйня. А я вот думаю, а не разместить ли нам где-нибудь под Киевом, скажем возле Богдановки, в лесу, - ЗРК "Пэтриот"!!!. А амеров переодеть в форму ЗСУ. Сщас так модно, переодеваться. Ну скажем позычить у Дали. По- любому, кто кто, а Даля разрешит. А кто его знает, кто там ходит в лесу.
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Давно треба зрозуміти, що Білорусь, як незалежна держава, не існує, це васальні території РФ.
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а где в запросе Пуйла видно, что хочет поставить ПВО именно на границе с Украиной? может на границе между РФ и Белорашей, чтобы по ближе и направить одновременно и на Украину и на Польщу и на Прибалтику? а может хочет поставить ПВО на границе с Польшей или прибалтикой?
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Среди белорусов был анекдот: "До коли будет Лукашенко?". Ответ был: "до Коли!".
Так вот ответ не правильный - Коля теперь идте в сторону взмаха руки!
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А чого їх жаліти? Серед них 60-70% відвертих совків та вати, вони для себе іншого життя не хочуть. Погано, що вони ускладнюють нам життя, а так на них відверто похер.
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жаль бульбашей простых, в случае чего обломки "счастья" в виде ракет и прочего посыпятся на их головы, а рукожопые кацапы, на примере Малайзийского Боинга, не заставят себя долго ждать....
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Эдак,благодаря хуйлу, нас только быстрее в НАТО примут...
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Хер там. Так й будемо буфером між нормальним світом та сРашкою.
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Разозлили мы Путлера. Как бы осенью не пришлось выгребать пиздюлей по всем фронтам.......
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Тільки не факт, що хронічний боягуз Петрик взагалі дасть команду на супротив кацапам.
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Чим? Мисливськими рушницями проти літаків та танків? Стрілковою зброєю проти війська кацапів довго воювати не вийде. Це тобі не кіно, у реальному житті усе інакше.
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а чем чечены воевали?если надо и камнями воевать будем а ты сопли подотри
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Чет мне подпись его напоминает...Смахивает на ВХу...ооо....Согласился таки,сердешный... Против природы не попрешь!
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Да, политическое руководство Беларуси антинародно- узурпаторы власти и вассалы кремля. Да, за возможность пожизненного правления продают настоящее и будущее нации
Теперь еще в случае войны ракеты будут сбивать над Беларусью - так х*йлу спокойнее
В средствах массовой информации этот позорный факт даже не освещается.
Но и с лукашенками и путинами все понятно - откуда уиукраинцев столько злорадства?
Особенно непонятна позиция порохоботов - ваш сюзерен ведь недавно с лукашенко целовался. А слабо вам АТО войной назвать, да с РФ и Беларусью жесткий визовый режим ввести?!
Ах да, липецкая фабрика...
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Волны в тазике гоняет и пугает. Им не нужны на самом деле все эти бумажки... ЭТо понты для приезжих... Захотят, дадут команду и так поставят это ПВО, если оно уже там не стоит...
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