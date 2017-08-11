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Все про:Госдума (983) ПВО (100) Путин (24127)

 Путин внес в Госдуму проект закона, который разрешает использовать ПВО на границе Беларуси и Украины. ДОКУМЕНТ

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона, который позволит РФ использовать ПВО на границах Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, проект был внесен в четверг, сообщает сайт Госдумы.

Согласно поданному документу, Путин просит Госдуму ратифицировать протокол "о внесении изменений и дополнения в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Беларусь от 3 февраля 2009 г.".

Путин внес в Госдуму проект закона, который разрешает использовать ПВО на границе Беларуси и Украины 01Путин внес в Госдуму проект закона, который разрешает использовать ПВО на границе Беларуси и Украины 02





Протокол был подписан 2 ноября 2016 года в Минске.

"Его положениями уточняется понятийный аппарат Соглашения, а также вносятся изменения, касающиеся организационно-штатной структуры Вооруженных Сил Российской Федерации и порядка применения оружия и боевой техники дежурными по противовоздушной обороне при совместном выполнении задач боевого дежурства", - говорится на сайте российской Госдумы.

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"Реализация Протокола позволит повысить надежность охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве, будет способствовать укреплению безопасности двух государств и не потребует дополнительных ассигнований федерального бюджета", - подчеркивается в сообщении.
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от же ж уйобіще, коли ж ти, скот вонючий, угомонися? коли ж ти і твоя помийка підете під землю, назавжди? НЕНАВИДЖУ, сучара, і тебе, Хуйло, і твою недокраїну разом з бидлотою, яка її населяє, ідіть в пекло, скоти, скоріше, ми хоч видихнем з полегшенням
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Белорусы,а вы нас украинцев боитесь?У вас есть причины приглашать путина вас от нас защищать??
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Беларусы к нам спокойно ездят отдыхать, через Киев куча машин едет с беларускими номерами. Лукашенко - это не беларусы, такой вопрос надо адресовать лукашенку.
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Ну, теперь в случае ухода папы Коли беларуские самолеты могут быть сбитыми расисянскими ПВО еще на взлете.
И это намного хуже черноморского флота в Крыму.
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Судя по имеющимся образцам в статье уже 3-й вариант подписи хуйла. Предыдущие 2:

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он сдох давно.Сейчас РАБссией правят ТРИ Плешивых...
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Россией и при Андропове и при двойниках Хуйла правит Гэбэшная Хунта
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Фишка в чём тут.Если Плешивый остаётся в Белорашке,НАТОвские войска немедленно нацеливают на Белорусь свои крутые войска стратегического назначения,включая базу в Бахрейне,из которой Омерика может поразить любую цель на планете Земля...
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мордор делает последний шаг для окончательного захвата территории Республики Беларусь.
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Когда уже напишут "путина вынесли из дома союзов"
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПутин внес в Госдуму проект закона, который разрешает использовать ПВО на границе Беларуси и Украины. ДОКУМЕНТ
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