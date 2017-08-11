 Налоговики на Херсонщине пресекли незаконное выращивание табака для производства фальсифицированных сигарет: изъято сырья на 3,2 млн грн. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, была установлена группа лиц, которые на одной из овцеферм незаконно выращивали разные виды табака. В дальнейшем сырье табака перерабатывалось и продавалось в адрес подпольных производств, на которых изготавливались фальсифицированные сигареты под видом известных торговых марок. При этом выращивание и реализация сырья табака осуществлялась без получения соответствующих разрешительных документов и без отражения операций в налоговой и бухгалтерской отчетности. Продажа велась через Интернет с использованием почтовых служб доставки.
В результате проведенного обыска были обнаружены и изъяты 24,8 тонны сырья табака стоимостью 3,2 миллиона гривен, а также оборудование для его переработки и хранения. Общая стоимость изъятого составляет 3,5 миллиона гривен.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
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