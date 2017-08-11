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Все про:налоговая милиция (1539) сигареты (678) табак (160) фальсификат (321) Херсонщина (743) ГФС (3124)

 Налоговики на Херсонщине пресекли незаконное выращивание табака для производства фальсифицированных сигарет: изъято сырья на 3,2 млн грн. ФОТО

В Херсонской области сотрудники налоговой милиции пресекли незаконное выращивание и продажу табака для производства из него фальсифицированных табачных изделий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, была установлена группа лиц, которые на одной из овцеферм незаконно выращивали разные виды табака. В дальнейшем сырье табака перерабатывалось и продавалось в адрес подпольных производств, на которых изготавливались фальсифицированные сигареты под видом известных торговых марок. При этом выращивание и реализация сырья табака осуществлялась без получения соответствующих разрешительных документов и без отражения операций в налоговой и бухгалтерской отчетности. Продажа велась через Интернет с использованием почтовых служб доставки.

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В результате проведенного обыска были обнаружены и изъяты 24,8 тонны сырья табака стоимостью 3,2 миллиона гривен, а также оборудование для его переработки и хранения. Общая стоимость изъятого составляет 3,5 миллиона гривен.

Налоговики на Херсонщине пресекли незаконное выращивание табака для производства фальсифицированных сигарет: изъято сырья на 3,2 млн грн 01Налоговики на Херсонщине пресекли незаконное выращивание табака для производства фальсифицированных сигарет: изъято сырья на 3,2 млн грн 02Налоговики на Херсонщине пресекли незаконное выращивание табака для производства фальсифицированных сигарет: изъято сырья на 3,2 млн грн 03Налоговики на Херсонщине пресекли незаконное выращивание табака для производства фальсифицированных сигарет: изъято сырья на 3,2 млн грн 04Налоговики на Херсонщине пресекли незаконное выращивание табака для производства фальсифицированных сигарет: изъято сырья на 3,2 млн грн 05Налоговики на Херсонщине пресекли незаконное выращивание табака для производства фальсифицированных сигарет: изъято сырья на 3,2 млн грн 06Налоговики на Херсонщине пресекли незаконное выращивание табака для производства фальсифицированных сигарет: изъято сырья на 3,2 млн грн 07Налоговики на Херсонщине пресекли незаконное выращивание табака для производства фальсифицированных сигарет: изъято сырья на 3,2 млн грн 08Налоговики на Херсонщине пресекли незаконное выращивание табака для производства фальсифицированных сигарет: изъято сырья на 3,2 млн грн 09Налоговики на Херсонщине пресекли незаконное выращивание табака для производства фальсифицированных сигарет: изъято сырья на 3,2 млн грн 10

В настоящее время следственные действия продолжаются.

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"Ах так вы ещё и табачок добавляете!" (Финальная фраза из старого анекдота про причины популярности сигарет "Прима")
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http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/print-67831.html . в чем незаконность производства табака и сушение - это не акцизный товар!!!!!!!!!!!!!!!! налоговая устраняет производителей табака!!! если б они накрывали цеха по производству сигарет - это б была работа налоговой, а так это чистой воды уголовное преступление со стороны налоговой!!!!!!!!!!!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики на Херсонщине пресекли незаконное выращивание табака для производства фальсифицированных сигарет: изъято сырья на 3,2 млн грн. ФОТО
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