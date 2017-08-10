 Тайник с сигаретами обнаружен в топливном баке автомобиля на границе в Венгрией, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
"Незаконно переместить через границу 764 пачки табака, пытался 56-летний гражданин Венгрии. Выявить скрытые сигареты в автомобиле "Фольксваген Туарег", которым ехал иностранец, помогла служебная собака.
Выяснилось, что мужчина переоборудовал бак своего авто, в результате чего в нем было создан тайник. Чтобы добраться до контрабандного табака, пограничники вынуждены были демонтировать задние сиденья", - говорится в сообщении.
Обнаруженные сигареты и автомобиль иностранца изъяты.
238 8
13 тыс. пачек контрабандных сигарет изъяты на складе почтовой компании в Одессе. ВИДЕО(1)
1 млн пачек контрабандных сигарет изъяты на Николаевщине. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(6)
Налоговики изъяли на Одесчине из незаконного оборота сигарет более чем на 1 млн грн. ФОТОрепортаж(7)
7 тыс. пачек сигарет с поддельными акцизами пытались ввезти из оккупированного Донецка. ВИДЕО(17)
Сколько страна теряет на контрабанде(0)
Налоговики изъяли в Запорожье контрабандных сигарет более чем на 1,2 миллиона гривен. ФОТО(7)
"Фантом" задержал девять старинных икон на линии разграничения в Донецкой области. ФОТО(5)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Опубликовано: Четверг, 10 августа 2017 17:13
https://bykvu.com/bukvy/72425-mnogo-edyat-reva-ob-yasnil-pochemu-ukraintsy-tratyat-50-dokhodov-na-pitanie
Ответить