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Все про:Госпогранслужба (2961) Закарпатье (1465) контрабанда (1982) сигареты (676)

 Тайник с сигаретами обнаружен в топливном баке автомобиля на границе с Венгрией, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Сегодня в международном пункте пропуска "Лужники" на украинском-венгерской границе, пограничники Мукачевского отряда совместно с представителями ГФС обнаружили около 800 пачек сигарет в топливном баке автомобиля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

"Незаконно переместить через границу 764 пачки табака, пытался 56-летний гражданин Венгрии. Выявить скрытые сигареты в автомобиле "Фольксваген Туарег", которым ехал иностранец, помогла служебная собака.

Тайник с сигаретами обнаружен в топливном баке автомобиля на границе с Венгрией, - Госпогранслужба 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Пограничнику на Закарпатье разбили автомобиль: контрабандисты пытаются запугать правоохранителей. ФОТО

Тайник с сигаретами обнаружен в топливном баке автомобиля на границе с Венгрией, - Госпогранслужба 02

Выяснилось, что мужчина переоборудовал бак своего авто, в результате чего в нем было создан тайник. Чтобы добраться до контрабандного табака, пограничники вынуждены были демонтировать задние сиденья", - говорится в сообщении.

Тайник с сигаретами обнаружен в топливном баке автомобиля на границе с Венгрией, - Госпогранслужба 03

Обнаруженные сигареты и автомобиль иностранца изъяты.

Смотрите также: На границе с Венгрией пограничникам пришлось открыть стрельбу во время задержания контрабандистов, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Тайник с сигаретами обнаружен в топливном баке автомобиля на границе с Венгрией, - Госпогранслужба 04
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представляете, тайник с сигаретами обнаружен в топливном баке автомобиля на границе в Венгрией! я в шоке, сичас пойду всем рассказу
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Причем это слово в Закарпатье означает совсем другое, чем в россии.
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Им , что Лужники , что Лужанка - один хрен . ЭТО УРОВЕНЬ НАШИХ СМИ !!!
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Гражданин Венгрии? Так там многие получили второй паспорт. Это давно бизнес, ведь расчитывать на украинскую зарплату в таком возрасте не приходится. Вот пример отношения к своим гражданам: Много едят: Рева объяснил, почему украинцы тратят 50% доходов на питание
Опубликовано: Четверг, 10 августа 2017 17:13
https://bykvu.com/bukvy/72425-mnogo-edyat-reva-ob-yasnil-pochemu-ukraintsy-tratyat-50-dokhodov-na-pitanie
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С ревой всё понятно - дебил редкостный! Посмотреть на хари наших министров и кнопкодавов и можно уверенно говорить, что питаются они не правильно, ни один костюм не застёгивается на их брюхе!

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Это тот самый пенсионный "реформатор". Вот из Закарпатья и тягают сигареты....
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золоте дно для таможні. Збагачуються на дармових сигаретах всі - від рядових до міністрів.
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Лужанка ,китайцы пилять ,только банить и могут дебилоиды
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В Абхазии российских туристов взяли в заложники после ДТП требуют 200 тысяч рублей :D



https://inforesist.org/v-abhazii-rossiyskih-turistov-vzyali-v-zalozhniki-posle-dtp/
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мне интересно, где они берут сиги, которые у нас не продаются и не производятся?
и неужели они у нас настолько дешевле, чем в Венгрии?
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Этот случай необходимо вписать в историю и учебники пограничной службы !!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТайник с сигаретами обнаружен в топливном баке автомобиля на границе с Венгрией, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
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