 Саакашвили прибыл из Литвы в Венгрию. ФОТО

"Поехали с семьей на озеро Балатон. У памятника венгерскому королю Андрашу и его супруге, украинской принцессе Анастасии", - написал Саакашвили.



Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом он написал в Facebook





Смотрите на "Цензор.НЕТ: Лишенный гражданства Саакашвили прибыл в Польшу. ВИДЕО