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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (438) гражданство (664) Саакашвили (1900)

 Саакашвили прибыл из Литвы в Венгрию. ФОТО

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили прибыл из Литвы в Венгрию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.

Читайте: Украина должна дать Саакашвили возможность в суде отстаивать право на гражданство, - глава МИД Литвы Линкявичюс

"Поехали с семьей на озеро Балатон. У памятника венгерскому королю Андрашу и его супруге, украинской принцессе Анастасии", - написал Саакашвили.

Саакашвили прибыл из Литвы в Венгрию 01


Напомним, Саакашвили прилетел в Польшу из США 4 августа и заявил, что намерен посетить другие европейские страны и что никто в мире не признает отмены его украинского паспорта. В тот же день Главная прокуратура Грузии заявила, что обратилась к польским компетентным органам по вопросу визита в эту страну экс-президента Михаила Саакашвили. В Варшаве ответили, что ни одно из государственных учреждений Польши не получало письмо по поводу экстрадиции бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

После Польши, 8 августа, в годовщину российской оккупацией земель Грузии в 2008 году, Саакашвили прибыл в Литву.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Лишенный гражданства Саакашвили прибыл в Польшу. ВИДЕО

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Ранее Арьев опубликовал фотокопию части анкеты (с подписью) на получение украинского гражданства М.Саакашвили. В свою очередь М.Саакашвили заявил, что это не его подпись.

31 июля министр юстиции Грузии Теа Цукулиани сообщила, что против Михеила Саакашвили на его родине инициированы четыре уголовных дела и Грузия будет требовать от тех стран, где он останавливается, его выдачи. Министр в этом контексте говорила о США. Также она отметила возможные "юридические консультации", связанные, в частности, с экстрадицией. Михеила Саакашвили, одного из лидеров "Революции роз" и третьего президента Грузии, среди прочего, обвиняют в подавлении протестов в Тбилиси в 2007 году и превышении полномочий. Политик, который покинул Грузию в 2013 году, называет эти обвинения политически мотивированными.
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Вы уважаемых бригаду панамских патротов овбиками назвали?
Считайте премии уже у Вас нет!
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Йовбікі, це мод"ярські патріоти,дружбани , боратокі мод"ярською, Пут Ина !!)))
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Я так понимаю Мишаня ищет аэродром где бы его приютили,но видать пока не получается
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Домовой ПР

скоро твой соевый будет искать где приютят.
ото будет потеха !
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Да какой же домовенок соевый? Вы ошибаетесь
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Пусть Мишаня найдёт меня,я его так в страну запущу что ни одна чоколЯда,и ни один инородец Кроля знать не будут,очень хочется на корриду посмотреть
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От вы два придурка,найдите убогие хоть один мой коммент за Потроха,вы сопливые сначала стучите по клавам,а потом начинаете чуток соображать,ну а ты Сем,прям прирождённый лизун
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Магазин Рошен в Будапеште есть? А у Саакашвили магазина нет.
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Какой там магазин! Там целая мануфактура пыхтит
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Петро словить Михо не может...аж кушать перестал!
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Решил поросёнко погонять вдоль границы
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В ЕС наш паспорт годный, то есть имели соевого гидранта.
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совсем разнесло саакашвили, ему надо меньше кушать, а то скоро будут проблемы, а то его сынок рядом? глаза папины, все остальное мамино наверное, хотя бывает же в бабушку дедушку и так далее
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Лохи!Радость то какая,клоун уже в Венгрии
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спецПорохоботы, которых не встретить в любых других темах, - НА СТАРТ!!!!!!!!!
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С Саакашвили расправились по-советски. По-скотски

Государственная миграционная служба погрязла в коррупции и беззаконии.
Лишение Саакашвили гражданства произошло на основании документов Государственной миграционной службы. Имеет ли этот орган отношение к законности и праву?
Отметим, что многие представители миграционной службы не стесняются даже публично выражать свои симпатии к сепаратистам и государству-агрессору. Это очень советская структура, где практически ничего не изменилось со времен Януковича.
1. Замглавы миграционной службы Tatyana Nikitina, которая голосовала за лишение Саакашвили гражданства на комиссии по гражданству, была помощницей Александра Шепелева - человека, близкого к Юре Енакиевскому. Шепелев - это «тушка», которая в свое время перешла из Блока Тимошенко в Партию регионов. С 2013 года Шепелев в международном розыске по подозрению в краже особо крупных размеров и покушении на убийство.
http://posipaky.info/
(Подробности: Александр Шепелев, соратник Тимошенко и «Юры Енакиевского»: убийства, воровство бюджета…).
2. Миграционная служба и другие украинские органы довольно презрительно относятся к иностранцам, воюющим за Украину.
Недавно Надирадзе - грузинскому добровольцу, который воюет за Украину - вручили решение о его депортации из Украины.
https://censor.net.ua/…/vmesto_pocheta_deportatsiya_gruzins…
В январе Гия Церцвадзе - грузинский доброволец, который сражался за Украину - был задержан в Жулянском аэропорту после того, как Россия внесла его в базу данных Интерпола.
В принципе, решения как по Саакашвили, так и по грузинским добровольцам выглядят вполне логично в рамках договорняка Порошенко и российского олигарха Иванишвили, который управляет Грузией......................далее : http://argumentua.com/node/67949
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С Саакашвили поступили справедливо, а могли бы просто депортировать в Грузию.
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чото поросенко стал мне напоминать путлера !
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Это и есть показатель политика. Мишу везде встречают с распростертыми, а барыгу и на пушечный выстрел никто не подпускает. Осенью Бюро опубликует денежные потоки связанные с пуйлом и их их их родычей. То, что мертвечук будет в том списке, нет никакого сомнения. Вот, если барыга окажется в том списке, будет сидеть в Гааге рядом с пуйлом.
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В то время как Михо свободно рассекает по Европе соевый продолжает держать оборону аэропорта......
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Гастроли одинокого клоуна.
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Мишане пора в Грузию, не на той границе он ошивается.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСаакашвили прибыл из Литвы в Венгрию. ФОТО
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