 14 августа начнется гуманитарное разминирование в районе 4 населенных пунктов на Донетчине, - Минобороны. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"С целью оценки наличия, характера и степени загрязнения территорий минами и взрывоопасными предметами неправительственной организацией The Halo Trust с 14 августа начинается выполнение мероприятий гуманитарного разминирования в районах населенных пунктов Ломакино, Талаковка, Гнутово - Мариупольского района и Мирный - Волновахского района Донецкой области", - говорится в сообщении.
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В Забайкальском крае, что на пока еще россии, неизвестные бомжи украли из военной части ПВО три боевых ракеты С-200 "Ангара" и сдали их в металлолом. Приемный пункт металла и два его работника взлетели в воздух, еще один тяжело ранен. Момент взрыва попал на камеру автомобильного регистратора.
В России украли и сдали в металлолом ракету С-200 «Ангара». Она взорвалась (ВИДЕО)В Забайкальском крае России неизвестные бомжи украли из военной части ПВО три боевых ракеты С-200 "Ангара" и сдали их в металлолом. Приемный…BY24.ORG
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https://www.youtube.com/watch?v=hInnu_s6biw
https://www.youtube.com/watch?v=htcyeKfGQ0s
https://www.youtube.com/watch?v=jMYBZSl9vhs
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вкупе с тренерским составом?хочу бачыты...
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Полный дурдом...
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звучит как повышение пенсий, понижение тарифов и бандитам тюрьмы ...
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