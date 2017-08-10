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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 14 августа начнется гуманитарное разминирование в районе 4 населенных пунктов на Донетчине, - Минобороны. ФОТО

Организация The Halo Trust с 14 августа начнет гуманитарное разминирование в районе 4 населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

14 августа начнется гуманитарное разминирование в районе 4 населенных пунктов на Донетчине, - Минобороны 01

"С целью оценки наличия, характера и степени загрязнения территорий минами и взрывоопасными предметами неправительственной организацией The Halo Trust с 14 августа начинается выполнение мероприятий гуманитарного разминирования в районах населенных пунктов Ломакино, Талаковка, Гнутово - Мариупольского района и Мирный - Волновахского района Донецкой области", - говорится в сообщении.

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14 августа начнется гуманитарное разминирование в районе 4 населенных пунктов на Донетчине, - Минобороны 02


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а вы минеров оттуда убрали, чтобы разминировать?
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Очень бы гуманитарно было, если бы в минные тралы впрячь сепаро-ихтамнетов и пусть разминируют.
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мины бы обнаруживались при подходе за 100 метров, эффективный способ.
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14 августа начнется гуманитарное разминирование в районе 4 населенных пунктов на Донетчине, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3816Daniel Rodriguez15 хв. ·
В Забайкальском крае, что на пока еще россии, неизвестные бомжи украли из военной части ПВО три боевых ракеты С-200 "Ангара" и сдали их в металлолом. Приемный пункт металла и два его работника взлетели в воздух, еще один тяжело ранен. Момент взрыва попал на камеру автомобильного регистратора.
14 августа начнется гуманитарное разминирование в районе 4 населенных пунктов на Донетчине, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8344 В России украли и сдали в металлолом ракету С-200 «Ангара». Она взорвалась (ВИДЕО)В Забайкальском крае России неизвестные бомжи украли из военной части ПВО три боевых ракеты С-200 "Ангара" и сдали их в металлолом. Приемный…BY24.ORG
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Це триватиме ще не один рік, а може і десяток. Нашпигували свою землю різним залізяччям, ідійоти.
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кубок захараста по футболу?гуманоиды всея лугандонии на минных полях
вкупе с тренерским составом?хочу бачыты...
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Может кто из здавомыслящих подскажет мне что такое ,,гуманитарное разминирование,это что кто хочет помоч разминировать будет бродить по минным полям?Этим делом обязаны заниматься профессионалы а не гуманитарные организации.
Полный дурдом...
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"...гуманитарное разминирование..."

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звучит как повышение пенсий, понижение тарифов и бандитам тюрьмы ...
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины14 августа начнется гуманитарное разминирование в районе 4 населенных пунктов на Донетчине, - Минобороны. ФОТО
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