 "Порошенко сказал без виз", - группа ромов пыталась перейти границу с Польшей без соответствующих документов. ФОТО

Игорь Зинкевич

"Интересная и смешная история, пропускной пункт Краковец. Восемь человек ромов (цыган), женщины, мужчины а также и дети, пытались перейти границу и кричали: "Без виз, Порошенко сказал без виз!", - написал Зинкевич.