"Интересная и смешная история, пропускной пункт Краковец. Восемь человек ромов (цыган), женщины, мужчины а также и дети, пытались перейти границу и кричали: "Без виз, Порошенко сказал без виз!", - написал Зинкевич.
"Порошенко сказал без виз", - группа ромов пыталась перейти границу с Польшей без соответствующих документов. ФОТО
Во Львовской области на пункте пропуска "Краковец", ромы, не имея соответствующих документов, пытались перейти границу "без виз".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал сотрудник львовской Нацполиции Игорь Зинкевич
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в небов Європу ..." (с)
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Одна нагло заступает дорогу с дитём и попрошайничает нагло, а вторая сбоку так в карман пробует залезть
по статье - ситуация реально смешная с этими малограмотными попрошайками))
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вже скоро - по всій Україні ...
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И в первом и во втором случае ты обычное брехло.....
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Подписали договор, получили краску, всякие малярские прибамбасы и пошли красить.
Через пару дней комиссия принимает работу.
Смотрят, а пароход покрашен только с одного борта.
Шум-гам, цыган призывают к ответу, денег не платят. Эль скандаль, короче.
Тут выходит цыганский барон, достаёт договор и зачитывает: "Мы, цыгане, с ОДНОЙ СТОРОНЫ, а Администрация порта - с ДРУГОЙ ..
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тебя можно в книгу рекордов - как и твой дерьмовый кАнал на ютубе...
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Эдуард Лимонов обвинил Украину в захвате некоторых областей России, Венгрии, Польши и Румынии.
Об этом он заявил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на пропагандистском канале «Россия 1».
https://inforesist.org/ey-nado-uspokoitsya-po-rostv-zayavili-chto-ukraina-zahvatila-chast-evropyi/
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Слово "пэтя" подставь и это про соевых ИМХО
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Скоро влада зміниться - будуть іншому Харанту "безвіз" вилизувати ..))
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"...отлезь, гнида !..."
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Собачье сердце М.А.Булгаков
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так же, как нам гойсманы про вротервамдам+ грузят...
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Цыгане назвали сына Януковичем, а дочку назовут Анна-Герман. ФОТОрепортаж
https://censor.net.ua/photo_news/231126/tsygane_nazvali_syna_yanukovichem_a_dochku_nazovut_annagerman_fotoreportaj
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В европах своих цыган хватает, еще им с Украины не хватало.
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И Почётным Цыганом не изберут.
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Ну а шо їм робить?
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А вообще цыгане - они ведь очень разные. Есть оседлые, которые еще при Екатерине ІІ осели на землю, как васильковские и боярские и еще многие, и которые сейчас сражаются за свою Родину с кацапами, как и с Гитлером в 1941-м..
А есть и шатуны, которым похер на границы.
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Еще на Цензоре с десяток...
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Увікнули умікнулиувімкнули дурня.
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