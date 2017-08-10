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Материалы по теме:
Все про:Львовщина (1577) цыгане (87) безвизовый режим (1327)

 "Порошенко сказал без виз", - группа ромов пыталась перейти границу с Польшей без соответствующих документов. ФОТО

Во Львовской области на пункте пропуска "Краковец", ромы, не имея соответствующих документов, пытались перейти границу "без виз".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал сотрудник львовской Нацполиции Игорь Зинкевич

"Интересная и смешная история, пропускной пункт Краковец. Восемь человек ромов (цыган), женщины, мужчины а также и дети, пытались перейти границу и кричали: "Без виз, Порошенко сказал без виз!", - написал Зинкевич.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Около сотни граждан ромской национальности устроили драку в центре Кременчуга, - патрульная полиция. ФОТО+ВИДЕО

Порошенко сказал без виз, - группа ромов пыталась перейти границу с Польшей без соответствующих документов 01

Порошенко сказал без виз, - группа ромов пыталась перейти границу с Польшей без соответствующих документов 02

Смотрите также: "Это как лепта вдовы! Просто плачу!", - цыгане Закарпатья собрали деньги "на хліб в зону АТО". ФОТО

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Випередили - "Табір уходить в небо в Європу ..." (с)
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Табор двавно ушёл в европу, вся румынская гопота давно цыганит по всей ЕС, а евро то цыганить значительно выгоднее. В Риме их столько, что зло берёт, по сумкам лазят в общественномм транспорте, а мне в карман пробовали залезть цыгане прямо в центре Рима на Пьяцца Венециа, возле монумента Витториано!
Одна нагло заступает дорогу с дитём и попрошайничает нагло, а вторая сбоку так в карман пробует залезть

по статье - ситуация реально смешная с этими малограмотными попрошайками))
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Все верят , кроме козорылих и их подстилок !
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Цыгане или дурные или у них только 5-й канал показывает
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или у них только 5-й канал показывает

вже скоро - по всій Україні ...
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Да ты шо....?? Ты хочешь сказать что сейчас по всей Украине не показывает 5-й канал...или что все остальные каналы скоро будут закрыты..??
И в первом и во втором случае ты обычное брехло.....
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вот именно сейчас - "обычному брехлу" стало обидно...
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Сомневаюсь...у таких как он нет не стыда ни совести....
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так я и написал что "обычному брехлу" стало стыдно, что ты его сравнил с этим...
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Я очень внимательно всегда читаю...и потому всю твою брехню вижу.....так что не сомневайся..и не переживай....
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Эх, если бы в фейсбук еще заглядывали, идем пить кофе и никаких гвоздей,а если бы еще за оперу сказали,то могли бы и подвести
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Нанялась бригада цыган в порту покрасить пароход.
Подписали договор, получили краску, всякие малярские прибамбасы и пошли красить.
Через пару дней комиссия принимает работу.
Смотрят, а пароход покрашен только с одного борта.
Шум-гам, цыган призывают к ответу, денег не платят. Эль скандаль, короче.
Тут выходит цыганский барон, достаёт договор и зачитывает: "Мы, цыгане, с ОДНОЙ СТОРОНЫ, а Администрация порта - с ДРУГОЙ ..
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да есть цыганва и правда крутая и не грязная...но это редкость конечно. обычно чертятся и воруют по мелочевке.
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Ну Порошенко же не сказал что и без мозгов... так что какие претензии...
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Продвинутые цыгане, имя президента даже знают
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Бывает же такое, я думал написал фамилию знают, какого-то имя написал
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ты флудист больше тысячи раз здесь регистрировался...?
тебя можно в книгу рекордов - как и твой дерьмовый кАнал на ютубе...
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:D

Эдуард Лимонов обвинил Украину в захвате некоторых областей России, Венгрии, Польши и Румынии.
Об этом он заявил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на пропагандистском канале «Россия 1».

https://inforesist.org/ey-nado-uspokoitsya-po-rostv-zayavili-chto-ukraina-zahvatila-chast-evropyi/
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Да Лимонов старый маразматик. Зачем на него время тратить
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старикашка вообще выжил из ума. пусть рашка сожмется до своего исторического начала. почему не сказал сука фашистская? в болото товарищи в болото, верным путем идете...шоб вы передохли там у себя за поребриком, вообще ополоумели.
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Диагноз товарища Саахова подтверждается......
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так лечись, или ты третьим там в той компании орал про безвиз, тогда да, такое не лечится
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Що найцікавіше - самі вони , чомусь , безвізом так і не скористалися - невже бабла ще не настецькували ? ..))
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а,это порода такая людей, "у меня заноза в сраке, мне не удобно, но это моя срака и я ее люблю".
Слово "пэтя" подставь и это про соевых ИМХО
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Це не порода - це робота , в них така , така ...
Скоро влада зміниться - будуть іншому Харанту "безвіз" вилизувати ..))
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слышь, гыга:
"...отлезь, гнида !..."
====================================
Собачье сердце М.А.Булгаков
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Порошенко много чего рассказывал. Начал с того, что обещал за свои кровные отремонтировать брусчатку на Майдане, дальше продать липецкий свечной заводик, закончить войну за три недели и много еще чего. Вор, брехун, трус и барыга - это все о нем.
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ща получишь, тут пэтю нужно лилеять и лобызать))) Наблюдай навалу соевых)))
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Хорошо "востановил за свои" шо аж пришлось срочно новый офшор создавать когда солдаты гибли под Донецком!
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В огороде бузина, а в Киеве дядька. Это про логику.
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Это ты про путана? Так он еще и нерукопожатый, брезгуют порядочные люди здороваться с ним за руку.
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логично.
так же, как нам гойсманы про вротервамдам+ грузят...
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Интересно, узнать судьбу этих родителей и их детей!))

Цыгане назвали сына Януковичем, а дочку назовут Анна-Герман. ФОТОрепортаж

https://censor.net.ua/photo_news/231126/tsygane_nazvali_syna_yanukovichem_a_dochku_nazovut_annagerman_fotoreportaj
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Цигане оторваны от общества ,ничего не знают
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Эти, без мозгов, для начала. А уж потом всё остальное.
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Скорее дети джунглей. Если взять откуда родом.
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А в Словакии цыгане ездят все на хороших машинах по европейской цене, на которых украинцам не разрешают ездить по нормальной цене. Когда этого Васадзе посадят за коррупцию?
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В супермаркеты за продуктами к примеру. Пешком не ходят
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Да ездят. В Польше тоже ездят и в Украине кто из цыган работает (есть и такие) тот ездит. Такие как вот эти нигде и не на чем не ездят!
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Ненавижу цыган @ Большой куш

В европах своих цыган хватает, еще им с Украины не хватало.
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Надул Порошенко цыган. Больше они за него голосовать не будут.
И Почётным Цыганом не изберут.
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Разве приличный конокрад может запятнать свою репутацию владением паспортом, к тому же биометрическим? Это нечестные айнэнэнэ - отпустите их в Европу.
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Так роми - прості люди. Їм сказали "без віз", то вони й подалися.
Ну а шо їм робить?
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ПС
А вообще цыгане - они ведь очень разные. Есть оседлые, которые еще при Екатерине ІІ осели на землю, как васильковские и боярские и еще многие, и которые сейчас сражаются за свою Родину с кацапами, как и с Гитлером в 1941-м..
А есть и шатуны, которым похер на границы.
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Это была предпоследняя группа поверивших Пете и разочаровавшихся.
Еще на Цензоре с десяток...
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Слушайте петю больше,он вам ещё и не такое расскажет ....
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Действительно "интересная и смешная" история...........🙂
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Порошенко сказал без виз", - группа ромов пыталась перейти границу с Польшей без соответствующих документов. ФОТО
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