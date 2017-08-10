 14 раненых воинов доставили самолетом в Одессу, четверо - в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
Четверо раненых в тяжелом состоянии, с аэродрома их сразу доставили в реанимацию. У остальных травмы рук и ног, некоторые из них не могут передвигаться без посторонней помощи.
Для карет скорой из аэропорта организовали коридор, чтобы избежать задержек по дороге в госпиталь. Отметим, что бойцы были ранены в результате вражеских обстрелов неподалеку Марьинки, Широкино и Новотроицкого.
"Борт тяжелый. Практически все - это хирургические больные. Большая часть раненых имеет травматические повреждения, достаточно серьезные. У одного парня перелом позвоночника, есть ребята с огнестрельными переломами ног и рук", - рассказал волонтер Андрей Танцюра.
фото со страницы Андрея Танцюры в Фейсбук
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