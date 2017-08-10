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 14 раненых воинов доставили самолетом в Одессу, четверо - в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж

Из Днепра в военный госпиталь в Одессе самолетом доставили 14 раненых бойцов АТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

Четверо раненых в тяжелом состоянии, с аэродрома их сразу доставили в реанимацию. У остальных травмы рук и ног, некоторые из них не могут передвигаться без посторонней помощи.

Для карет скорой из аэропорта организовали коридор, чтобы избежать задержек по дороге в госпиталь. Отметим, что бойцы были ранены в результате вражеских обстрелов неподалеку Марьинки, Широкино и Новотроицкого.

14 раненых воинов доставили самолетом в Одессу, четверо - в тяжелом состоянии 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В рамках проекта "Биотех-реабилитация раненых" трем воинам провели тяжелые операции: продолжается сбор средств для помощи в лечении еще четверых защитников Украины. ФОТО

14 раненых воинов доставили самолетом в Одессу, четверо - в тяжелом состоянии 02
14 раненых воинов доставили самолетом в Одессу, четверо - в тяжелом состоянии 03

"Борт тяжелый. Практически все - это хирургические больные. Большая часть раненых имеет травматические повреждения, достаточно серьезные. У одного парня перелом позвоночника, есть ребята с огнестрельными переломами ног и рук", - рассказал волонтер Андрей Танцюра.

14 раненых воинов доставили самолетом в Одессу, четверо - в тяжелом состоянии 04

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14 раненых воинов доставили самолетом в Одессу, четверо - в тяжелом состоянии 05

фото со страницы Андрея Танцюры в Фейсбук
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Ну пете не до них ,у него мирный план и гражданство Саакашвили в приоритете ....
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пэтя, шоб у тебя одновременно появились все травмы этих 14-ти героев, шоб ты выл от боли, нелюдь!!
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ну добавь тогда уж-и шоб хуйло здоровое було...
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