 Четверо местных жителей, отобравших при помощи гранаты служебный автомобиль у полицейских, задержаны на Одесчине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сегодня, в 5:30 в полицию поступило сообщение от работников Управления защиты экономики в Одесской области о том, что ими проводились оперативные мероприятия по противодействию контрабандного перемещения грузов, во время несения службы на них совершили нападение четверо неизвестных лиц, которые завладели служебным авто.
"Установлено, что ночью четверо местных жителей в возрасте от 23 до 25 лет на улице начали приставать к двум девушкам. Во время словесной перепалки последние вышли на дорогу, где в это время проезжал служебный автомобиль правоохранителей. Девушки остановили сотрудников полиции и попросили помощи.
Полицейские сделали замечание ребятам, которые в ответ начали спорить с правоохранителями и один из них достал гранату РГД-5 и бросил ее в салон служебного автомобиля. Для безопасности сотрудники полиции покинули служебный автомобиль и оттащили девушек на безопасное расстояние. Этим воспользовались злоумышленники, сели в машину и скрылись в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны. У них были изъято две гранаты и угнанный служебный автомобиль.
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а зачем обязательно у полицейских, когда их полно гражданских? им что надо было себе пощекотать с перепою нервы
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Как у ребенка в песочнице совочек отобрали
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гопники у ментов тачки отбирают.
зато какие нам схемы каждый квартал рисуют в отчетах, как преступность семимильными шагами побороли.
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Если суммарный интеллект этих четверых, как у трех шимпанзе, то о чем можно говорить.
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