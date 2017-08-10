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 Четверо местных жителей, отобравших при помощи гранаты служебный автомобиль у полицейских, задержаны на Одесчине. ФОТОрепортаж

В Одесской области задержаны четверо злоумышленников, которые угрожая гранатой отобрали служебный автомобиль у сотрудников полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня, в 5:30 в полицию поступило сообщение от работников Управления защиты экономики в Одесской области о том, что ими проводились оперативные мероприятия по противодействию контрабандного перемещения грузов, во время несения службы на них совершили нападение четверо неизвестных лиц, которые завладели служебным авто.

"Установлено, что ночью четверо местных жителей в возрасте от 23 до 25 лет на улице начали приставать к двум девушкам. Во время словесной перепалки последние вышли на дорогу, где в это время проезжал служебный автомобиль правоохранителей. Девушки остановили сотрудников полиции и попросили помощи.

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Полицейские сделали замечание ребятам, которые в ответ начали спорить с правоохранителями и один из них достал гранату РГД-5 и бросил ее в салон служебного автомобиля. Для безопасности сотрудники полиции покинули служебный автомобиль и оттащили девушек на безопасное расстояние. Этим воспользовались злоумышленники, сели в машину и скрылись в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Четверо местных жителей, отобравших при помощи гранаты служебный автомобиль у полицейских, задержаны на Одесчине 01

В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны. У них были изъято две гранаты и угнанный служебный автомобиль.

Четверо местных жителей, отобравших при помощи гранаты служебный автомобиль у полицейских, задержаны на Одесчине 02

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Четверо местных жителей, отобравших при помощи гранаты служебный автомобиль у полицейских, задержаны на Одесчине 03
Четверо местных жителей, отобравших при помощи гранаты служебный автомобиль у полицейских, задержаны на Одесчине 04

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Скрылись в неизвестном направлении... не подумали, дурачки, что все полицейские автомобили оборудованы GPS.
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Не, ну там на фото их 2! Кстати, Ф-1 - куда страшнее - там разлет осколков - метров до 200!!!
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недолго музыка играла недолго фраер танцевал,
а зачем обязательно у полицейских, когда их полно гражданских? им что надо было себе пощекотать с перепою нервы
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Так просто дали захватить машину и никого не пристрелили? если чуваки садятся в машину - чего бояться взрыва? или оружие обмочили?
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пристрелили бы - все лента была бы про полицейский беспредел
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а зачем рисковать если знаешь, что потом без проблем можно их вычислить и намотать еще пару статей на лишних 10 лет?
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зато не так оскорбительно было бы
Как у ребенка в песочнице совочек отобрали
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а может у них не было оружия, ещё когда была старая милиция, ну это недавно было, у одной знакомой муж милиционер, так она расказывала что носил в кобуре огурец, я серьёзно, ну может раз такое было когда она обнаружила случайно, а у этих просто пустая может, они как-то с оружием, ну редко что милиционер вооружён, как сичас не знаю, но чего-то думаю что по сути мало что изменилось, хотя что правда это то что ужесточили отбор имного известных в городке личностей милицейских которые не очень хорошие люди и милиционеры не смогли пройти аттестацию, зато у них такие расчётные были говорят, что один утеплил снаружи этим как его , свою квартиру, и ремонт сделал и они ездили отдыхать, это какие-е должны быть расчётные
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так что -то не просто анекдот, или наоборот специально для прикола
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офигеть, дожились.
гопники у ментов тачки отбирают.

зато какие нам схемы каждый квартал рисуют в отчетах, как преступность семимильными шагами побороли.
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Повыпендривались, лет на 5-7 общего режима.
Если суммарный интеллект этих четверых, как у трех шимпанзе, то о чем можно говорить.
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А ключи в зажигании -- это типа вежливости новой полиции.
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Армяков поехал "за бугор" кеш в банки пристраивать.
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А неплохо.Две девушки со своими,парнями,изображают потасовку.Одна девушка якобы подбегает,к проезжающей мимо машине,прыгает на капот,та просит о помощи.В это время,подельник,якобы возмущённый вмешательством заступников,бросает в салон муляж РГД.После чего все пулей,оставляя ключи в замке и при работающем двигле,пулей вылетают из салона.Прыгай в салон,и гуляй Вася.Ах,Одесса
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Дол6оу6, "мусора" девочек оттащили. Ты в куда читаешь? В голову, посредством глаз или руками прямо в жопу?
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четыре местных крутЭлика решили поиграть в "войнушку"........, но вот только до гранат и оружия ещё не доросли.....а вот окопы копать - самое то
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧетверо местных жителей, отобравших при помощи гранаты служебный автомобиль у полицейских, задержаны на Одесчине. ФОТОрепортаж
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