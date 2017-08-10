 "Рассматриваем возможность создания военного лицея в Червонограде на Львовщине", - Полторак. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Минобороны.
В сообщении отмечается: "Военный лицей планируют открыть на базе фондов интерната, который сейчас не функционирует. Предварительный осмотр выявил, что существующая материальная база находится в достаточно хорошем состоянии.
"Сейчас рассматриваем возможности открыть в шахтерском городе Червоноград на Львовщине военный лицей. Это было бы положительно, как для местного населения, так и для переселенцев из Донбасса, которых немало проживает на Львовщине!, - подчеркнул министр обороны Украины. -
Такое учебное заведение может стать еще одним очагом воспитания патриотической молодежи и будущего украинской армии".
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И Россия в 2017 г. -- спорная территория между Норвегией (забрала Карелию), Белоруссией (слова «Бацьки» 17.10.2014 г.), Казахстаном (см. в И-нет «Казахи показали Путину русскую историю»), Японией (забрала Сахалин и Курилы), Китаем (см. карту Китая, 16?? г., подаренную китайцам А. Меркель в 2014 г.) и Украиной (забрала земли Слободской Украинской губернии, Кубань и Крым).
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1. давние земли славянских племен «тиверцы» и «угличи». (И первые города на месте Очакова, Одессы, и т. д. построены по наказу подольского князя Василия Красного в 1421-1422 гг. См. статью про Одессу в Википедии). Захваченные впоследствии турками. А потом -- Россией. И -- с огромной помощью запорожских казаков (так, в войне 1787--1791 гг. участвовало, в разных битвах, 42 000 казаков).
2. земли запорожских казаков (так, г. Днепр построен в 1776 г., на месте казацкого города Самар, Луганск -- в 1795 г., шотландцем К. Гаскойном, у казацкого села Каменный Брод. Никополь стоит на месте Никитинской Сечи, Цюрупинск -- на месте Алешковской Сечи. Запорожье -- у острова Хортица. А Донецк возник в 1869 г, при заводе англичанина Д. Юза. От его фамилии -- первое название: «Юзовка»). Захваченные в 1775 г, после уничтожения Запорожской Сечи, Россией.
Это - наша, украинская земля!
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