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Все про:лицей (37) Львовщина (1575) Полторак (905)

 "Рассматриваем возможность создания военного лицея в Червонограде на Львовщине", - Полторак. ФОТО

Во исполнение поручения Президента Украины Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак вместе с главой Львовской области обсудили возможности создания военного лицея в Червонограде.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Минобороны.

В сообщении отмечается: "Военный лицей планируют открыть на базе фондов интерната, который сейчас не функционирует. Предварительный осмотр выявил, что существующая материальная база находится в достаточно хорошем состоянии.

"Сейчас рассматриваем возможности открыть в шахтерском городе Червоноград на Львовщине военный лицей. Это было бы положительно, как для местного населения, так и для переселенцев из Донбасса, которых немало проживает на Львовщине!, - подчеркнул министр обороны Украины. -

Такое учебное заведение может стать еще одним очагом воспитания патриотической молодежи и будущего украинской армии".

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Рассматриваем возможность создания военного лицея в Червонограде на Львовщине, - Полторак 01

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Рассматриваем в подзорную трубу или микроскоп?...
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любое учебное заведение, открытое на территории Украины и будет работать в ее интересах, это всегда огромный плюс.
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Ну да,только если это не закрытие и перенос со Львова
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Так Паробуй из Червонограда , теперь думайте !!!
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Ну да так Парубий из Червонограда , самое смешное когда откроют на эту пАдлу дело , что он создал во Львовской налоговой специальную должность для своей сестры ? СБУ - АУУУУУ ?
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"... еще одним очагом воспитания патриотической молодежи и будущего украинской армии". Украине надо иметь сильную, боеспособную армию! Потому, что соседи-московитяне (что только в 1721 г, по приказу Петра 1-го, стали «русскими») -- потомственные воры и террористы! Создавшие Россию путем захватнических войн. Так, захвачены, у Пскова и Новгорода, земли славян (кот. были уничтожены. Начали Иван 3-й и А. «Невский», закончили Иван 4-й и чума), Казанское и Астраханское ханства, Сибирь и Дальний Восток, Аляска, Финляндия, Польша, Карелия, Северный Кавказ, Крым. Обманом была оккупирована Украина. А Петром 1-м отняты у шведов земли в Прибалтике. Подаренные им его предшественником. (Вот -- вековечная вероломная политика российских царей! От А. Романова до В. Путина!)
И Россия в 2017 г. -- спорная территория между Норвегией (забрала Карелию), Белоруссией (слова «Бацьки» 17.10.2014 г.), Казахстаном (см. в И-нет «Казахи показали Путину русскую историю»), Японией (забрала Сахалин и Курилы), Китаем (см. карту Китая, 16?? г., подаренную китайцам А. Меркель в 2014 г.) и Украиной (забрала земли Слободской Украинской губернии, Кубань и Крым).
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А придуманная российской царицей-немкой Катькой 2-й «Новороссия» - это:
1. давние земли славянских племен «тиверцы» и «угличи». (И первые города на месте Очакова, Одессы, и т. д. построены по наказу подольского князя Василия Красного в 1421-1422 гг. См. статью про Одессу в Википедии). Захваченные впоследствии турками. А потом -- Россией. И -- с огромной помощью запорожских казаков (так, в войне 1787--1791 гг. участвовало, в разных битвах, 42 000 казаков).
2. земли запорожских казаков (так, г. Днепр построен в 1776 г., на месте казацкого города Самар, Луганск -- в 1795 г., шотландцем К. Гаскойном, у казацкого села Каменный Брод. Никополь стоит на месте Никитинской Сечи, Цюрупинск -- на месте Алешковской Сечи. Запорожье -- у острова Хортица. А Донецк возник в 1869 г, при заводе англичанина Д. Юза. От его фамилии -- первое название: «Юзовка»). Захваченные в 1775 г, после уничтожения Запорожской Сечи, Россией.
Это - наша, украинская земля!
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На базі колишнього інтернату. Хороше приміщення, велике, нава котельня, пральня, стадіон, на березі Західного Бугу.
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Рассматриваем возможность создания военного лицея в Червонограде на Львовщине", - Полторак. ФОТО
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