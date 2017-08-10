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Все про:взятка (4353) Одесская область (1637) СБУ (14702)

 При вымогательстве взятки в 400 тысяч задержана глава одного из поселковых советов Одесчины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Председателя одного из поселковых советов Одесской области разоблачила во взяточничестве Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Взяточница требовала от местного предпринимателя четыреста тысяч гривен за выделение земельного участка.

Стоимость каждого этапа оформления документов взяточница "оценивала" по-разному.

В частности, в июле оперативники СБУ задокументировали получение злоумышленницей пятнадцати тысяч гривен за предоставление разрешения на разработку детального плана использования территории поселкового совета. Сотрудники спецслужбы задержали взяточницу "на горячем" во время получения тридцати тысяч гривен неправомерной выгоды за заключение соглашения на разработку и утверждение плана территории.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия".

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При вымогательстве взятки в 400 тысяч задержана глава одного из поселковых советов Одесчины, - СБУ 01

При вымогательстве взятки в 400 тысяч задержана глава одного из поселковых советов Одесчины, - СБУ 02

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При вымогательстве взятки в 400 тысяч задержана глава одного из поселковых советов Одесчины, - СБУ 03

При вымогательстве взятки в 400 тысяч задержана глава одного из поселковых советов Одесчины, - СБУ 04

При вымогательстве взятки в 400 тысяч задержана глава одного из поселковых советов Одесчины, - СБУ 05


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