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 Автомобиль скатился с холма и раздавил палатку с туристами на Киевщине: один из отдыхающих погиб. ФОТОрепортаж

дтп

Ночью в Вышгородском районе Киевской области произошел несчастный случай.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области.

"Сегодня ночью на реке Десна возле села Воропаев Вышгородского района произошел несчастный случай. На месте происшествия полицейские выяснили, что компания туристов, которая остановилась на побережье водоема, пошла отдыхать. Двое мужчин спали в палатке и жена одного из товарищей находилась неподалеку в автомобиле, который стоял на холме.

Автомобиль скатился с холма и раздавил палатку с туристами на Киевщине: один из отдыхающих погиб 01

Когда женщина вышла из машины, авто начало катиться вниз на палатку, где спали мужчины. Они проснулись, и один из туристов попытался остановить транспортное средство, но поскользнулся и попал под колеса. От полученных травм 46-летний потерпевший скончался на месте происшествия", - сказано в сообщении.

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Сейчас полиция выясняет все подробности произошедшего.

Автомобиль скатился с холма и раздавил палатку с туристами на Киевщине: один из отдыхающих погиб 02

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Автомобиль скатился с холма и раздавил палатку с туристами на Киевщине: один из отдыхающих погиб 02

Автомобиль скатился с холма и раздавил палатку с туристами на Киевщине: один из отдыхающих погиб 04
Фото: пресс-служба ГУ НП/Facebook
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такі "машини" як і тази треба на передачу й ручнік) ставити!
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так це ж, якщо ручне працює. А ще на нейтралку поставили, щоби коробка не навантажилася.
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Ні там дуже багато народу після похорону ватниці буде. Не пройти....
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Курица не поставила на ручник и передачу.... скорее всего так. Как ни еду на велосипеде - так в учебных машинах сидят мокрощелки... потенциальные убийцы, сука, не давать прав.
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Ага, "недавать" а с чего тогда "учителя" и "мусора" жить будут?
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Зараз гИращенко буде кричати, що потрібно підвищити штрафи за керування автом в стані сп"яніння....
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Сэкономил, мля на противооткатном упоре. Или хоть кирпичину приткнул.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАвтомобиль скатился с холма и раздавил палатку с туристами на Киевщине: один из отдыхающих погиб. ФОТОрепортаж
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