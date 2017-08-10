 Автомобиль скатился с холма и раздавил палатку с туристами на Киевщине: один из отдыхающих погиб. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области.
"Сегодня ночью на реке Десна возле села Воропаев Вышгородского района произошел несчастный случай. На месте происшествия полицейские выяснили, что компания туристов, которая остановилась на побережье водоема, пошла отдыхать. Двое мужчин спали в палатке и жена одного из товарищей находилась неподалеку в автомобиле, который стоял на холме.
Когда женщина вышла из машины, авто начало катиться вниз на палатку, где спали мужчины. Они проснулись, и один из туристов попытался остановить транспортное средство, но поскользнулся и попал под колеса. От полученных травм 46-летний потерпевший скончался на месте происшествия", - сказано в сообщении.
Сейчас полиция выясняет все подробности произошедшего.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Фото: пресс-служба ГУ НП/Facebook
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бывает и так
печалька
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