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 "Да пребудет с вами сила щучьего веления!": в РФ просят деньги на спектакль, как герой "Звездных войн" Дарт Вейдер становится казаком. ФОТО

В Свердловской области России местные казаки попросили деньги на постановку спектакля о том, как герой культовой фантастической киноэпопеи "Звездные войны" Дарт Вейдер принимает русские ценности и становится казаком.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Ведомости-Урал", Общественная палата региона уже горячо поддержала этот весьма странный проект.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии РПЦ пояснили, что необычный спектакль был презентован на форуме "Казачья сила Урала" уральским казачьим театром "Калина".


Да пребудет с вами сила щучьего веления!: в РФ просят деньги на спектакль, как герой Звездных войн Дарт Вейдер становится казаком 01


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"Даже такой злодей, как Дарт Вейдер, общаясь с нашим Емелей, становится добрее, принимая традиционные казачьи и русские ценности", - описал главную идею спектакля руководитель "Калины".


Да пребудет с вами сила щучьего веления!: в РФ просят деньги на спектакль, как герой Звездных войн Дарт Вейдер становится казаком 02


В соцсетях представители театра публикуют более подробное описание необычного спектакля с участием Дарта Вейдера: "А что если соединить доброту и мудрость любимых сказок с захватывающими спецэффектами из космического блокбастера? Именно так поступили ребята из казачьего экспериментального театра "Калина", создав уникальный световой спектакль "Емеля и звездные рыцари". Малыши почерпнут из любимых сказок мудрость и силу, а захватывающий сюжет, зрелищные бои на световых мечах, эффектные акробатические трюки не заставят их скучать! Да прибудет с вами сила Щучьего веления!".

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Местные СМИ отмечают, что пока окончательное решение о финансировании данного спектакля из бюджета Свердловской области еще не принято. Правда, казакам уже пообещали помочь с этим в Общественной палате Свердловской области.

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По словам секретаря Общественной палаты региона Сергея Полыганова, экспертный совет форума "Казачья сила Урала" обязательно поможет в доработке проектов под конкретное министерство, чтобы их авторы смогли получить субсидию из бюджета или финансирование в рамках нацпроекта.


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казаки, дарт вейдер, спектакль.. сюр какой то
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в Киеве тоже есть свой Дарт Вейдер - на все выборы бегает
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Да только его воспринимают, как недоумка. Т.е. вылитый кизяк!)))
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всё воруют тащат в русский мир, очередь дошла до Дарта Вейдера))
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предлагаю провести всемирный референдум и за счет всего земного шара отправить этих ипанутых на юпитер. всех
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лучше в жерло вулкана ...во всяком случае дешевле
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А после того, став казаком ,чтобы закрепить рузке ценности Дарт Вейдер пересаживается со звездолета на ладу-калину!
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Так в такую жару представляете что с мозгом под папахой происходит?!
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Та ну в форме рудимента наверняка присутствует...Даже у Шарикова был...
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Стать расейским кАзаком можно только одним способом - купить на барахолке кучу нагрудный значков
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Жители Уссурийска волнуются дошли ли деньги в абхазию та на донбасс"Да прибудет с вами сила щучьего веления!": в РФ просят деньги на спектакль, как герой "Звездных войн" Дарт Вейдер становится казаком - Цензор.НЕТ 8229
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Вова Йодович Пукин! Главный джидай-подъесаул Империи!
"Да прибудет с вами сила щучьего веления!": в РФ просят деньги на спектакль, как герой "Звездных войн" Дарт Вейдер становится казаком - Цензор.НЕТ 7438
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А зрители-то этого маразма какие!
Весь кизяковский генералитет в зале.
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Зрители смешные и тупые . Страшно то , что рашу скоро разорвёт "величие" и обитатели зверинца расползутся по всей планете .
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херасеба.
а чувства верующих это не оскорбляет?
ах, ну да, такой гон после корзины грибов кацапская епархия и придумала же...
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чудесно. Дарт Вейдер - казак. Потом крепостная русская рабыня Изаура, а всех богатых заставит плакать девица Марианна из деревни, что под Томском.
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В этом спектакле сокрыт глубокий смысл...
На самом деле Дарт Вейдер перевоплощается в казака и реализует главную мечту и идею всего кацапского кизячества: мстить ненавистным чеченам за поруганную честь...
В ставропольской станице кавказец изнасиловал казака: жители вышли на митинг
Подробнее: http://www.newsru.com/russia/13jul2013/stavropol.html

"Да прибудет с вами сила щучьего веления!": в РФ просят деньги на спектакль, как герой "Звездных войн" Дарт Вейдер становится казаком - Цензор.НЕТ 4195
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Шел казак куда-то вдаль.
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында - город побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-пидарас»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками - херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды -
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
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Картина маслом:
Рождение всрусского казака:
"Да прибудет с вами сила щучьего веления!": в РФ просят деньги на спектакль, как герой "Звездных войн" Дарт Вейдер становится казаком - Цензор.НЕТ 1925
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"Да прибудет с вами сила щучьего веления!": в РФ просят деньги на спектакль, как герой "Звездных войн" Дарт Вейдер становится казаком - Цензор.НЕТ 1902Россия сняла ограничения движения судов в Керченском проливе, , ВАТАНЫ ЗАЧЕМ ВАМ МОСТ, ДЕЛАЙТЕ ГИБКИЙ ТОННЕЛЬ
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ниче недолго им куражится .....Си ДЗЫ ПИНЬ придет порядок наведет
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Казаки возьмите оппозиционера Удальцова к себе

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Как то не скрепно, не православно, не любо...
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Коменти відключили. А хотілось побажати почивати з миром, який вона пропагувала.
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"Емеля и звездные казаки"...сказочный долбо бизм
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"Вы слышали, как в Украине хоронили героев войны на юго-востоке. Я видел в интернете, там какого-то человека - он просто приехал, где-то стоял на КПП, его убили снарядом, - привозят в какое-то украинское село, все село стоит на коленях, плачет, его встречает, его именем улицу, школу называют. А у нас погиб командир батальона, позывной "Тор", он был в Крыму с нами, Артем Аверьянов, у него было мощное подразделение. Он и еще несколько казаков имеют благодарственное письмо за подписью Путина за Крым. Он сразу после Крыма поехал в "Новороссию", был у Стрелкова. Он и еще один казак с Кубани, Андрей, стали командирами батальонов. В августе (2014 года. - Ред.) они погибают, когда со Славянска, Краматорска их колонна выходила, то попала под обстрел. Мы ездили, искали, найти не могли, судьбу их не знали. В прошлом году осенью выдали их тела - оказывается, все это время они находились в морге. И что вы думаете, когда хоронили Артема Аверьянова, командира батальона, который в Крыму был, письмо от Путина имеет, - официального представителя от кубанского казачьего войска не было. Казаки были, человек двести пришло, но от власти ни одного человека не было, от кубанского казачьего войска ни одного человека не было, от прессы ни одного человека не было. И так втихаря похоронили, ни в одной газете ничего об этом не сказали. Так постоянно в России хоронят добровольцев, тихо хоронят, молча, никто об этом не знает, никто их героями не считает", - констатировал террорист Панчук.
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Шиза продолжала косить нестройные ряды кацапоидов.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Да пребудет с вами сила щучьего веления!": в РФ просят деньги на спектакль, как герой "Звездных войн" Дарт Вейдер становится казаком. ФОТО
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