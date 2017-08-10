 "Да пребудет с вами сила щучьего веления!": в РФ просят деньги на спектакль, как герой "Звездных войн" Дарт Вейдер становится казаком. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Ведомости-Урал", Общественная палата региона уже горячо поддержала этот весьма странный проект.
В пресс-службе Екатеринбургской епархии РПЦ пояснили, что необычный спектакль был презентован на форуме "Казачья сила Урала" уральским казачьим театром "Калина".
"Даже такой злодей, как Дарт Вейдер, общаясь с нашим Емелей, становится добрее, принимая традиционные казачьи и русские ценности", - описал главную идею спектакля руководитель "Калины".
В соцсетях представители театра публикуют более подробное описание необычного спектакля с участием Дарта Вейдера: "А что если соединить доброту и мудрость любимых сказок с захватывающими спецэффектами из космического блокбастера? Именно так поступили ребята из казачьего экспериментального театра "Калина", создав уникальный световой спектакль "Емеля и звездные рыцари". Малыши почерпнут из любимых сказок мудрость и силу, а захватывающий сюжет, зрелищные бои на световых мечах, эффектные акробатические трюки не заставят их скучать! Да прибудет с вами сила Щучьего веления!".
Местные СМИ отмечают, что пока окончательное решение о финансировании данного спектакля из бюджета Свердловской области еще не принято. Правда, казакам уже пообещали помочь с этим в Общественной палате Свердловской области.
По словам секретаря Общественной палаты региона Сергея Полыганова, экспертный совет форума "Казачья сила Урала" обязательно поможет в доработке проектов под конкретное министерство, чтобы их авторы смогли получить субсидию из бюджета или финансирование в рамках нацпроекта.
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їбанутітобто хворі їбануті.
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Вова Йодович Пукин! Главный джидай-подъесаул Империи!
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Весь кизяковский генералитет в зале.
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а чувства верующих это не оскорбляет?
ах, ну да, такой гон после корзины грибов кацапская епархия и придумала же...
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На самом деле Дарт Вейдер перевоплощается в казака и реализует главную мечту и идею всего кацапского кизячества: мстить ненавистным чеченам за поруганную честь...
В ставропольской станице кавказец изнасиловал казака: жители вышли на митинг
Подробнее: http://www.newsru.com/russia/13jul2013/stavropol.html
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На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында - город побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-пидарас»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками - херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды -
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
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Рождение всрусского казака:
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приплентались
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