 РФ использует маневры "Запад-2017" для прикрытия переброски ударных бронетанковых групп к границе Украины, - InformNapalm. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале международного разведывательного сообщества InformNapalm.
"8 августа 2017 севастополец Максим Майоров на своей странице Facebook обратил внимание на исторические предпосылки, а именно военные маневры, которые предшествовали агрессии Российской Федерации против соседних государств:
"По странному стечению обстоятельств, российско-грузинской войне 2008 года предшествовали июльские учения ЮВО ВС РФ "Кавказ-2008". На самом деле ничего удивительного здесь нет. Военные маневры - идеальное прикрытие для развертывания необходимого контингента для участия в вооруженном конфликте. В 2014 году РФ показала, что учения могут служить прикрытием не только подготовки к войне, но и прикрытием самой войны. Поэтому каждые военные маневры России - потенциальная угроза для соседних государств. Это могут быть просто учения, а могут оказаться составной частью плана агрессии - открытой или гибридной. Следующие крупные учения РФ "Запад-2017" начнутся у наших границ в сентябре этого года. Картинка ни на что не намекает, а использована для привлечения внимания".
В свою очередь волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm в ходе мониторинга социальных сетей и анализа фотографий установили, что с начала августа 2017 года началось масштабное перемещение российской военной техники по всей линии европейской границы Российской Федерации: от берегов Балтийского моря в Санкт-Петербурге и до берегов Черного моря, включая оккупированный украинский Крым", - говорится в публикации.
Волонтеры предоставляют ряд фото и видеоматериалов, которые детализируют их выводы:
02.08.2017. Состав российской военной техники на железнодорожной станции "Лиски". Город Лиски, Воронежская область.
03.08.2017. Состав военной техники на железнодорожной станции "Неклиновка". Село Покровское Неклиновский район, Ростовская область.
03.08.2017. Железнодорожная станция "Сергиев Посад". Город Сергиев Посад, Московская область.
05.08.2017. Состав военной техники на железнодорожной станции "Краснодар-1", Город Краснодар, Краснодарский край.
07.08.2017. Состав военной техники на железнодорожной станции "Зимовники". Поселок Зимовники, Ростовская область.
07.08.2017. Состав военной техники на железнодорожной станции в городе Самара.
07.08.2017. Колонна военной техники в городе Санкт-Петербург.
07.08.2017. Состав военной техники зафиксированный в момент передвижения через дамбу Волжской ГЭС в Волгоградской области.
07.08.2017 . Передвижение военной техники в оккупированном Крыму.
08.08.2017. Состав военной техники на железнодорожной станции "Нерехта". Город Нерехта, Костромская область.
08.08.2017. Состав военной техники на железнодорожной станции "Россошь". Город Россошь, Воронежская область.
Названия населенных пунктов и мест, где зафиксировано передвижение российской техники в начале августа отмечены на карте.
"Еще одним косвенным признаком не учебных целей переброски техники можно считать подготовку новых веток железнодорожных путей. Например, в 2008 году, за 2 месяца до начала вторжения в Грузию Российская Федерация начала авральную прокладку новой железнодорожной ветки к грузинской границе", - отмечают авторы материала.
"Для сдерживания российской агрессии Украине крайне необходимо современное оборонительное оружие, способное эффективно противостоять бронетанковой группировке, развернутой вдоль всей украинско-российской границы. Учения "Запад-2017" могут стать этапом оккупации и втягивания Беларуси в вооруженный конфликт. Возможно, именно массированная переброска российской тяжелой бронетехники к украинской границе послужила причиной недавних рекомендаций Пентагона в адрес Белого дома о предоставлении Украине противотанкового и противовоздушного оружия для повышения обороноспособности и предотвращения дальнейшего вторжения. В числе возможных поставок указываются и "убийцы танков" - американские противотанковые комплексы Javelin. Российская армия в 2014 году вторглась и оккупировала 7% украинской территории на востоке и на юге Украины, но РФ не достигла своей главной цели - влиять на всю Украину. Дипломатические решения, если они звучат с позиции слабости и апелляции к международному праву не воспринимаются российским руководством как достаточно веские. Только сильная Украина и жесткая позиция мирового сообщества способны умиротворить агрессора. Перефразируя крылатое выражение можно сказать: "Добрым словом и Javelin'ом можно добиться большего, чем одним добрым словом", - заключают авторы расследования.
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А так - це ж і так формально "об'єднані" держави , практично вся промисловість Білорусі й так на РФію працює , труба та інший транзит - вже давно кацапські ... Навіщо захоплювати те , що вже і так твоє ?
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Эти манёвры Росси призваны надавить на трусливых Порошенко,Турчинова и Полторака.Но унас есть ещё ополченгие,которое может мгновенно собраться и дать отпор.Даже без разрешений или запретов Минобороны.И Путин тоже это знает.поэтому нужно не паниковать его выходкам,но трезво расценить серьёзность и быть готовым сразу вооружить народ,хоть как это ни страшно Порошенку и Авакову.
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1) наводнити Білорусь військами (що вже зроблено)
2) змінити Лукашенко на якогось "Якубовича"-фсбшника
3) "Якубович" з приводу "підпалу рейхстагу" оголошує війну Україні
4) Вся росармія під прапором "білорусі" заходить в Україну
5) міняється режим в Україні і президентом стає дехто "Остапенко" з-під Тамбова
6) Ну Путін звісно осуджує злочинний режим "Якубовича" і разом з заходом замінює його на "Гомелевича"
7) і в Україні, і в Білорусі знову панує "мир". Росія біла і пуснаста. Рогозін пропонує вручити Путіну нобул. премію миру.
Думаю такі плани точно були в 14-му році. Багато що змінилось але можливо ці плани все ж лишились...
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Ладно если только постращать хотят,а если и Беларусь с Украиной одним броском????
Чет дофига железа.Надеюсь наши полканы не про.бут как Илловайск с Дебальцево.
Рекс Тиллерсон встретившись с ишаком лаврентием,дал нам понять,что вроде кремляди готовы к переговорам по Украине,может эти маневры,показатель что уступок не будет???
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http://www.segodnya.ua/world/lavrov-poobeshchal-chto-rossiya-ne-budet-okkupirovat-belarus-v-blizhayshem-budushchem-1032745.html
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"РОССИЯ УЖЕ ПРОИГРАЛА ЭТУ ВОЙНУ, НО УКРАИНА ЕЁ ЕЩЁ НЕ ВЫИГРАЛА."(с)
По-моему, точно сказано. Согласны?
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Аркадий Бабченко: Вы даже не представляете себе, что это такое - беженство
...И я хоть убей не могу понять, почему вы считаете допустимым помогать одним детям, ломая судьбу моему ребенку? Почему вы считаете допустимым помогать одним детям, оставляя сиротами детей павших украинских солдат? Около трех тысяч павших только в боях! Это десятки тысяч почерневших родственников!
Почему вы считаете допустимым помогать одним детям, оставляя без отцов детей крымских татар, которые подвергаются репрессиям с совершенно уже сталинскими сроками. Вот сегодня Чийгоза судят. Восемь лет. Вы вправду считаете, что расплатиться детьми Чийгоза за благотворительность Чулпан - это допустимо?
Почему вы считаете допустимым помогать одним детям, сломав судьбы детям полутора миллионов вынужденных переселенцев в Украине? Полтора миллиона! Я вот сейчас живу у такого переселенца. Абсолютная ремарковщина. Тени в раю. Жизни, сломанные полностью. Разрушенные до основания. Вы даже не представляете себе, что это такое - беженство.
Так что вы мне теперь про "помощь, которая должна быть осязаемой" - НЕ ОБЪЯСНИТЕ УЖЕ БОЛЬШЕ ВООБЩЕ НИ ХРЕНА.
Эти моральные метания больше не интересуют.
Все. Водораздел прошел. Точка.
К черту...
(материал на сайте каспаров.ру -- http://www.kasparov.ru/material.php?id=598B40CCD359C
)
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На границе со скотомордией китайская военная техника:
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Про Россию надобно? Пожалуйста. Живу я в этой России, в самом сердце Мордора и вот как за последние годы изменилась обстановка по моим наблюдениям.
Как на дрожжах выросли организации, занимающиеся микрокредитованием. Еще пару лет назад их не было вообще, а теперь около каждого метро по несколько штук. Стремительно нищающему населению предлагают взять несколько тысяч рублей под 100-200 процентов. Есть спрос - есть предложение.
Листовки, которые были еще какое-то время назад на каждом столбе, где предлагалось всё - от поддельных прав и разрешения на оружие до быстрой ссуды в несколько миллионов по паспорту, снова, как мухи облепили каждую поверхность в городе. Мошеннический криминал расправляет крылышки.
Если раньше попрошаек как-то в один момент не стало, то сейчас цыгане с грудными детьми на улице, на остановках, около метро - обычное дело. И не только цыгане - количество пропитых лиц, люмпенов, нищих, выросло в разы. Если Россия уже спилась и пьёт давно уже только боярышник, потому что денег на водку нет, то Москва пока потихоньку начинает. Кстати, спилась ли только? Не-а. Еще скололась (только про это никто не говорит) и эпидемия СПИДа по просторам духовным гуляет меж березок да церквушек.
Кстати, кто вам говорит, что средняя зарплата в Москве - 40,50,60 тысяч, то можете смело посылать этого субъекта на три буквы. Средняя зарплата в Москве 25-30 тысяч рублей. Задержки денег регулярные, сокращения массовые на предприятиях, в частных фирмах. Пока в 14 миллионом городе эти факты ещё успевают растворяться за мнимым благополучием, за красивыми витринами, но социальная напряженность растет. Бизнес уходит с головой в тень и во взятки. На улицах стреляют людей, заказные убийства стали нормой. В регионах же криминал не просто чувствует себя прекрасно, а сросся с властью в буквальном смысле. Мент там - бандит, а бандит - мент. «Груз-200», «Майор», «Левифиан», «Дурак» - вот это всё сейчас обыденность.
Чего еще про Россию. Управляет ею диктатор, который пересидел Брежнева. Вот за щукой недавно два часа гонялся. А 70 процентов страны без газа. За чертой бедности 30 млн человек разлагается. Пенсии по 6000 рублей. Еще чего-нибудь? Ну, в тюрьмах пытают, в отделениях полиции пытают, взятки дают все и всем, инакомыслие преследуется. Пару войн ведем с чужими народами. Вот на 30 000 койкомест в больницах стало меньше - сократили. Да и больницы закрывают - десятками. Зато церкви строят - тысячами.
Еще про Россию? Техногенные катастрофы, отсутствие дорог в принципе, зашкаливающий процент бытового насилия - это наши будни. Куда ни ткни - деградация, разруха и жестокость. А щуку хорошую поймал, 21 кг. Только и здесь брехня - максимум 6. Он ведь карлик, по фотографии можно сопоставить размеры рыбки, его рост, но не суть. Ещё? Пару сотен убитых журналистов за его правление перечислить? Или открыть великую тайну, что в регионах работы вообще НЕТ? Страна конченная. Про нее неинтересно даже думать - сгинула бы поскорее, всем бы облегчение было.
Александр Тверской, Другой взгляд
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http://www.kasparov.ru/material.php?id=598C3D0F871E1
Еще один крымнаш вышел из тюряги, обвинил навального, крым не отдаст. Под США не прогнуться. собирает всех левых и хочет выдвинуть единого кандидата на псевдовыборы в Великой Россиюшке
Это все что вам надо знать про так называемую оппозицию, прости хосппади
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Что же, заявления относительно КНДР со стороны Вашингтона обновляется не по дням, а по часам. Трамп, МакКейн, а теперь ещё и Джеймс «Бешеный пёс» Мэттис. Ощущение такое, что перенесся во времени на пятнадцать лет назад, когда подготовительный этап юридического и морального обоснования вторжения в Ирак был уже готов, общество созрело, а войска находились в низком старте. А тут ещё и NBC подливает масла в огонь заявляя, что их источник в Пентагоне проговорился о подготовке плана нанесения превентивных ударов по КНДР.
Как минимум 20 объектов на территории демократической недореспублики могут попасть под первую волну «огня и ярости». Сеять этот самый огонь и ярость будут стратегические бомбардировщики B-1B, что размещены на базе Андерсен о.Гуам. Сопровождать бомбардировщики будет свита из самолётов РЭБ и истребителей.
И вот можно до последнего верить в политическое решение данной проблемы, быть отъявленным пацифистом и напевать «хари рама», но вашему вниманию интересный фотосет, сделанный в нагревающемся регионе, на котором изображены те самые бомбардировщики ВВС США B-1B , осуществляющие вместе с ВВС Республики Корея и Японии совместные маневры. Догадываетесь какие?
А потому, чем громче и яростнее огрызается Пхеньян, тем больше сгущаются над ним тучи. А что парит над тучами, ни одна северокорейская РЛС не узнает. И если это так, и если зелёный свет дан, то показательная порка КНДР может стать первой в очереди, но далеко не последней…
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Нехай вдома сидять!
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(из fb)
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