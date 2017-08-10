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Все про:армия РФ (6739) оккупация (7229) Россия (71802) учения (1908)

 Большое количество российской военной техники движется не в Беларусь на учения, а в сторону Украины, - журналист Цаплиенко. ФОТО

В России на этой неделе наблюдается невиданное движение военной техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Facebook журналист Андрей Цаплиенко.

"Оно зашевелилось. В России на этой неделе невиданный движение военной техники. Московская область, Костромская, Самара, Волгоград, Петербург... Даже из Новосибирска самолетами воинов перебрасывают в европейскую часть России. Говорят, учения "Запад-2017". Они начнутся 14-го сентября на шести полигонах в Беларуси", - напоминает Цаплиенко.

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Большое количество российской военной техники движется не в Беларусь на учения, а в сторону Украины, - журналист Цаплиенко 01

"Но, на этих свежих фото военная техника-то движется не в Беларусь, а совсем в другую сторону. В сторону Украины. Воронежская область, Краснодар и Крым... Кстати, на нижней фотографии - вчерашний эшелон на станции Россошь. До украинской границы - полчаса. Что делает бронированная армада за тысячу километров (и за месяц) к учениям, остается загадкой. Пожалуй, заблудились...", - отмечает журналист.

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Есть китайская военная мудрость: "Если ты сильный - покажи, что слабый. Если ты слабый - покажи, что ты сильный." Судя по всему, у раши дела идут не особо хорошо.
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Перед нападением на Грузию Раша туда тоже типа на учения технику и войска стянула. И тоже к августу. Совпадение?
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А серпні легше воювати, чисте небо для авіації, БПЛА та космічної розвідки!
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Боже какой же хлам этот.
рф со своими доходами давно могли обновить
военную технику.
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Потрібно збільшувати чисельність ЗСУ до 600 тис. солдат та офіцерів контрактників, щоб мати реальний паритет з терористичними військами путіна. Ми віддаємо мафії 120 млрд грн на відшкодування ПДВ в 2017 році!!!! а бюджет міноборони в нас всього лише 64 млрд грн!!!!!! Потрібно зупинити відшкодування ПДВ і направити ці гроші на збільшення ЗСУ та ВМСУ!
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Да пусть катают свой совдеповский ржавый хлам. Быстрее деньги кончаться, быстрее с голоду подохнут.
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Сущенко в тюрьме рисует картины ручкой, чаем и луковой шелухой , когда Тарас Шевченко был в российской тюрьме ,то ему царская охранка разрешала давать карандаши,а кремлёвские карлики даже мел ему запрещает
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Что тут не понятно?Учения это прикрытие массового переброса техники к границе Украины. Будет ли продолжение вторжения?
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В любой стране уже бы начали вооружать мирное население , а у нас сопли жуют в Минске .
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажБольшое количество российской военной техники движется не в Беларусь на учения, а в сторону Украины, - журналист Цаплиенко. ФОТО
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