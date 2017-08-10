 Большое количество российской военной техники движется не в Беларусь на учения, а в сторону Украины, - журналист Цаплиенко. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Facebook журналист Андрей Цаплиенко."Оно зашевелилось. В России на этой неделе невиданный движение военной техники. Московская область, Костромская, Самара, Волгоград, Петербург... Даже из Новосибирска самолетами воинов перебрасывают в европейскую часть России. Говорят, учения "Запад-2017". Они начнутся 14-го сентября на шести полигонах в Беларуси", - напоминает Цаплиенко.

"Но, на этих свежих фото военная техника-то движется не в Беларусь, а совсем в другую сторону. В сторону Украины. Воронежская область, Краснодар и Крым... Кстати, на нижней фотографии - вчерашний эшелон на станции Россошь. До украинской границы - полчаса. Что делает бронированная армада за тысячу километров (и за месяц) к учениям, остается загадкой. Пожалуй, заблудились...", - отмечает журналист.