 Большое количество российской военной техники движется не в Беларусь на учения, а в сторону Украины, - журналист Цаплиенко. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Facebook журналист Андрей Цаплиенко.
"Оно зашевелилось. В России на этой неделе невиданный движение военной техники. Московская область, Костромская, Самара, Волгоград, Петербург... Даже из Новосибирска самолетами воинов перебрасывают в европейскую часть России. Говорят, учения "Запад-2017". Они начнутся 14-го сентября на шести полигонах в Беларуси", - напоминает Цаплиенко.
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рф со своими доходами давно могли обновить
военную технику.
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