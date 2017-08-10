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 В Киеве прошло прощание с Ириной Бережной. ФОТОрепортаж

Отпевали погибшую в ДТП в Хорватии Бережную в Киево-Печерской Лавре.

10 августа в Киеве прощались с погибшим экс-депутатом Ириной Бережной. На панихиду в Киево-Печерской Лавре собрались друзья и родные погибшей, среди которых немало известных людей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

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Алан Бадоев со спутницей.


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Нестор Шуфрич.

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Светлана Лобода.

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Венок от Геннадия Кернеса, мэра Харькова.

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Евгений Червоненко.

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Ольга Фреймут также пришла попрощаться с Бережной.

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Гроб с телом Бережной. Фото Главком.

Попрощаться с Бережной пришли нардепы от "Оппозиционного блока" Дмитрий Добкин и Нестор Шуфрич, телеведущая Ольга Фреймут, режиссер Алан Бадоев, певица Светлана Лобода со своей мамой, певица Ани Лорак, телеведущий Анатолий Анатолич с женой, бывший ректор Национального университета государственной налоговой службы Петр Мельник, руководитель интернет-издания "Страна.uа" Игорь Гужва, бывшая депутат Анна Герман, экс-глава Запорожской ОГА, бизнесмен Евгений Червоненко и многие другие.
Напомним, бывшая экс-регионалка 16 января 2014 г. голосовала за законы, которые противоречат Конституции Украины, Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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Также она запомнилась своими скандальными антиукраинскими высказываниями.

Так, в свое время она раскритиковала приказ Министерства культуры об обязательном дублировании фильмов на украинском языке, по ее словам - "это колоссальный правовой нигилизм". После введения безвизового режима Бережная заявила, что украинцам не стоит радоваться безвизовому режиму, поскольку они "развалили собственную страну" и теперь хотят "свалить в Европу". Вместе со своей матерью, Еленой Бережной, через суд пыталась запретить Киевскому городскому совету подписывать и публиковать решение о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.

Экс-депутат Верховной Рады Ирина Бережная была постоянной гостьей на российских пропагандистских шоу. Там она постоянно критиковала украинскую власть, заявляла о "преследовании оппозиции".

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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ Киеве прошло прощание с Ириной Бережной. ФОТОрепортаж
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