 В Киеве прошло прощание с Ириной Бережной. ФОТОрепортаж

10 августа в Киеве прощались с погибшим экс-депутатом Ириной Бережной. На панихиду в Киево-Печерской Лавре собрались друзья и родные погибшей, среди которых немало известных людей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН

Попрощаться с Бережной пришли нардепы от "Оппозиционного блока" Дмитрий Добкин и Нестор Шуфрич, телеведущая Ольга Фреймут, режиссер Алан Бадоев, певица Светлана Лобода со своей мамой, певица Ани Лорак, телеведущий Анатолий Анатолич с женой, бывший ректор Национального университета государственной налоговой службы Петр Мельник, руководитель интернет-издания "Страна.uа" Игорь Гужва, бывшая депутат Анна Герман, экс-глава Запорожской ОГА, бизнесмен Евгений Червоненко и многие другие.Напомним, бывшая экс-регионалка 16 января 2014 г. голосовала за законы, которые противоречат Конституции Украины, Конвенции о защите прав человека и основных свобод.Также она запомнилась своими скандальными антиукраинскими высказываниями.Так, в свое время она раскритиковала приказ Министерства культуры об обязательном дублировании фильмов на украинском языке, по ее словам - "это колоссальный правовой нигилизм". После введения безвизового режима Бережная заявила, что украинцам не стоит радоваться безвизовому режиму, поскольку они "развалили собственную страну" и теперь хотят "свалить в Европу". Вместе со своей матерью, Еленой Бережной, через суд пыталась запретить Киевскому городскому совету подписывать и публиковать решение о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.Экс-депутат Верховной Рады Ирина Бережная была постоянной гостьей на российских пропагандистских шоу. Там она постоянно критиковала украинскую власть, заявляла о "преследовании оппозиции".