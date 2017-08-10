 В Киеве прошло прощание с Ириной Бережной. ФОТОрепортаж

10 августа в Киеве прощались с погибшим экс-депутатом Ириной Бережной. На панихиду в Киево-Печерской Лавре собрались друзья и родные погибшей, среди которых немало известных людей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Алан Бадоев со спутницей.
Нестор Шуфрич.
Светлана Лобода.
Венок от Геннадия Кернеса, мэра Харькова.
Евгений Червоненко.
Ольга Фреймут также пришла попрощаться с Бережной.
Главком.
Попрощаться с Бережной пришли нардепы от "Оппозиционного блока" Дмитрий Добкин и Нестор Шуфрич, телеведущая Ольга Фреймут, режиссер Алан Бадоев, певица Светлана Лобода со своей мамой, певица Ани Лорак, телеведущий Анатолий Анатолич с женой, бывший ректор Национального университета государственной налоговой службы Петр Мельник, руководитель интернет-издания "Страна.uа" Игорь Гужва, бывшая депутат Анна Герман, экс-глава Запорожской ОГА, бизнесмен Евгений Червоненко и многие другие.
Напомним, бывшая экс-регионалка 16 января 2014 г. голосовала за законы, которые противоречат Конституции Украины, Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Также она запомнилась своими скандальными антиукраинскими высказываниями.
Так, в свое время она раскритиковала приказ Министерства культуры об обязательном дублировании фильмов на украинском языке, по ее словам - "это колоссальный правовой нигилизм". После введения безвизового режима Бережная заявила, что украинцам не стоит радоваться безвизовому режиму, поскольку они "развалили собственную страну" и теперь хотят "свалить в Европу". Вместе со своей матерью, Еленой Бережной, через суд пыталась запретить Киевскому городскому совету подписывать и публиковать решение о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.
Экс-депутат Верховной Рады Ирина Бережная была постоянной гостьей на российских пропагандистских шоу. Там она постоянно критиковала украинскую власть, заявляла о "преследовании оппозиции".
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