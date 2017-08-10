 "Завалили, как кабана под подъездом", - экс-глава Печерского суда Замковенко сделал журналистке странный намек, вспомнив убийство Бузины. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ИМИ , Странный намек Замковенко сделал 9 августа в Луцком районном суде.Об этом журналистка написала в Facebook и подтвердила представительнице ИМИ в Волынской области.Оксана Петрук сейчас работает с командой независимых журналистов над созданием Центра журналистских расследований "Сила правды". Николай Замковенко сейчас является защитником обвиняемого во взяточничестве волынского налоговика Руслана Вандьо."Николай Замковенко сделал мне достаточно неоднозначный намек. Ранее он заявлял о давлении общественности на суд. А сегодня, 9 августа, перед началом заседания он в присутствии прокурора (Волынской области, - ред.) Владимира Бущака сказал, что по его мнению, фото, которое я разместила в заметке о суде, неудачное. Что в сети есть другое фото, где он на своей даче. "Один журналист сфотографировал меня и написал, что Ботанический сад отдыхает по сравнению с моей дачей. Его уже нет в живых. Завалили как кабана под подъездом", - сказал Николай Замковенко. Впоследствии он уточнил, что речь идет об Олесе Бузине", - написала Оксана Петрук в соцсети.

Ни фото, ни публикации Олеся Бузины о даче Николая Замковенко в интернете журналистка так и не нашла.Напомним, журналиста и писателя, который выступал с антиукраинской позиции, Олеся Бузину застрелили в Киеве 16 апреля 2015.В комментариях под постом Петрук журналисты и общественные активисты пишут, что это угроза со стороны Замковенко.Оксана Петрук рассказала, что слова Николая Замковенко слышали еще три человека. Они спросили, что он имел в виду. А в ответ Замковенко засмеялся. Мол, это шутка.Медиа-юрист ИМИ Максим Ратушный рассказал, что в данном случае угроз или запугивания не видит в контексте уголовно наказуемого правонарушения. "Однако такую ​​фразу нельзя оставить без внимания, поскольку здесь, как минимум, два недойстойных моменты. Во-первых, явное неуважение к покойному. Во-вторых, странная и непонятная параллель и замечания по выбору фото ", - сказал юрист.В предыдущем посте в Facebook 8 августа Оксана Петрук писала, что Николай Замковенко считает присутствие слушателей в зале суда давлением на суд. Журналистка добавила к своему посту фото, которое не понравилось Замковенко.

Второго августа должно было состояться судебное заседание по делу о подозрения во взяточничестве двух должностных лиц волынской налоговой, а именно заместителя начальника ГУ ГФС в области Руслана Вандьо и начальника отдела управления налогового и таможенного аудита Виктора Полюховича.Как пишет журналистка, тогда председательствующий по делу судья Игорь Ясельский попросил защитников обвиняемого заместителя начальника ГУ ГФС в Волынской области предоставить справку от врача о том, что один из адвокатов действительно чувствовал себя плохо.Тогда защитник обвиняемого во взяточничестве волынского налоговика Руслана Вандьо Николай Замковенко высказался о присутствующих так: "Ваша честь, кто эти люди в зале? Они не представители налоговой, они не юристы... Что они здесь делают? Я понимаю, что наше заседание открытое, но они не имеют права просить что-то у суда. Я расцениваю это как давление на суд. И на это есть соответствующая статья Уголовного кодекса. Если так дальше будет продолжаться, то я обращусь в суд с ходатайством о запрете присутствия этих людей в судебном заседании".