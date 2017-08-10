EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Фоторепортаж
  7062  75
Все про:Бузина (218) журналистика (2506) суд (21389) судья (1890) угрозы (574)

 "Завалили, как кабана под подъездом", - экс-глава Печерского суда Замковенко сделал журналистке странный намек, вспомнив убийство Бузины. ФОТО

Экс-глава Печерского суда Киева Николай Замковенко сделал замечание волынской журналистке Оксане Петрук из-за выбора его фото, которое она разместила на своей странице в Facеbook. При этом он упомянул в разговоре об убитом журналисте Олесе Бузине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ИМИ, Странный намек Замковенко сделал 9 августа в Луцком районном суде.

Об этом журналистка написала в Facebook и подтвердила представительнице ИМИ в Волынской области.

Оксана Петрук сейчас работает с командой независимых журналистов над созданием Центра журналистских расследований "Сила правды". Николай Замковенко сейчас является защитником обвиняемого во взяточничестве волынского налоговика Руслана Вандьо.

Завалили, как кабана под подъездом, - экс-глава Печерского суда Замковенко сделал журналистке странный намек, вспомнив убийство Бузины 01

Журналистка Оксана Петрук

"Николай Замковенко сделал мне достаточно неоднозначный намек. Ранее он заявлял о давлении общественности на суд. А сегодня, 9 августа, перед началом заседания он в присутствии прокурора (Волынской области, - ред.) Владимира Бущака сказал, что по его мнению, фото, которое я разместила в заметке о суде, неудачное. Что в сети есть другое фото, где он на своей даче. "Один журналист сфотографировал меня и написал, что Ботанический сад отдыхает по сравнению с моей дачей. Его уже нет в живых. Завалили как кабана под подъездом", - сказал Николай Замковенко. Впоследствии он уточнил, что речь идет об Олесе Бузине", - написала Оксана Петрук в соцсети.

Завалили, как кабана под подъездом, - экс-глава Печерского суда Замковенко сделал журналистке странный намек, вспомнив убийство Бузины 02


Ни фото, ни публикации Олеся Бузины о даче Николая Замковенко в интернете журналистка так и не нашла.

Напомним, журналиста и писателя, который выступал с антиукраинской позиции, Олеся Бузину застрелили в Киеве 16 апреля 2015.

Читайте также: Прокуратура завершила досудебное расследование дела Бузины (обновлено)

В комментариях под постом Петрук журналисты и общественные активисты пишут, что это угроза со стороны Замковенко.

Оксана Петрук рассказала, что слова Николая Замковенко слышали еще три человека. Они спросили, что он имел в виду. А в ответ Замковенко засмеялся. Мол, это шутка.

Медиа-юрист ИМИ Максим Ратушный рассказал, что в данном случае угроз или запугивания не видит в контексте уголовно наказуемого правонарушения. "Однако такую ​​фразу нельзя оставить без внимания, поскольку здесь, как минимум, два недойстойных моменты. Во-первых, явное неуважение к покойному. Во-вторых, странная и непонятная параллель и замечания по выбору фото ", - сказал юрист.

В предыдущем посте в Facebook 8 августа Оксана Петрук писала, что Николай Замковенко считает присутствие слушателей в зале суда давлением на суд. Журналистка добавила к своему посту фото, которое не понравилось Замковенко.

Завалили, как кабана под подъездом, - экс-глава Печерского суда Замковенко сделал журналистке странный намек, вспомнив убийство Бузины 03

Николай Замковенко. Фото, которое ему не понравилось

Второго августа должно было состояться судебное заседание по делу о подозрения во взяточничестве двух должностных лиц волынской налоговой, а именно заместителя начальника ГУ ГФС в области Руслана Вандьо и начальника отдела управления налогового и таможенного аудита Виктора Полюховича.

Смотрите также: У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD. ФОТОрепортаж

Как пишет журналистка, тогда председательствующий по делу судья Игорь Ясельский попросил защитников обвиняемого заместителя начальника ГУ ГФС в Волынской области предоставить справку от врача о том, что один из адвокатов действительно чувствовал себя плохо.

Тогда защитник обвиняемого во взяточничестве волынского налоговика Руслана Вандьо Николай Замковенко высказался о присутствующих так: "Ваша честь, кто эти люди в зале? Они не представители налоговой, они не юристы... Что они здесь делают? Я понимаю, что наше заседание открытое, но они не имеют права просить что-то у суда. Я расцениваю это как давление на суд. И на это есть соответствующая статья Уголовного кодекса. Если так дальше будет продолжаться, то я обращусь в суд с ходатайством о запрете присутствия этих людей в судебном заседании".
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А судді в нас наполовину бандити та вбивці. Потрібно їх до вбивць та бандитів саджати в камеру.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не наполовину а все. Поверь, нормальных там выживают да и нормальные сами оттуда уходят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Конечно можно попробовать утопить рыбу, но лучше сразу выпотрошить
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рибу треба садити на кукан - і нікуди не дінеться і у будь-який момент функціональна.
Кукан для суддів - це спеціальні швидкі і жорстокі закони про посадовлення.

У суспільстві має бути рівність - кому більші привілеї, тому більші покарання.
 показать весь комментарий
Ответить
 
це із-за того що населення морально-інтелектуально деградоване.
не розрізняє добро і зло в собі і інших.
фізично не може це робити.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так открыто сознался, что это его заказ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а че, на 2-ом фото знатный кабанчик, с медалькой...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Согласна с упырём - мне тоже фото не нравится
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я бы про бузину сказал так..."завалили как кацапскую свинью под подъездом"....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пока не произойдет полная перезагрузка суда, все будет по прежнему. И не верится, что произойдет, т.к. в Раде сидят коррупционеры.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"порох" за судью горой, а вот журналистку вместе с порохоботами-стецьками "затравят"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шикарно! Мотив убийства - размещенное в соцсети неудачное фото!
Куды котица этот мир?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А мине нравицца зоголовок. И судья, и журнализд(ка), и сленг. Турбо!!!!11111адын
 показать весь комментарий
Ответить
 
вот такая гниль и не дает пока развиваться ДЕМОКРАТИИ и ПРАВОСУДИЮ в Украине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Спасибо великому реформатору. За очищение, судейского и прокурорского корпуса. ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вірно подякував цього разу- бо ця скотиняка вже не суддя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
нащо Ви людину називаєш скотиною? Він же по суті правий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Журналисты слишком многое себе разрешают,если уважаемый человек не давал вам разрешение публиковать свое фото то это есть грубейшее нарушение прав личности.Пора этим писакам дать понять что есть места и темы куда просто нельзя совать свой собачий нос а то можна получить по нему хорошего пинка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Этот порохобот просто не в курсе, что судья Замковенко известен тем, что весной 2001 освободил кляту Йульку, посаженную Кучмой в СИЗО. Так бы он конечно не называл его уважаемым, а лично поехал в Луцк и укусил бы того за ногу
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это не он освободил а личное указание Кучмы -его тогда Россия заставила выпустить лучшего агента ФСБ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та да. Хорошо, что Янукович и его ручная потная макака Киреев оказались более стойкими отстаивателями интересов Украины, чем нынешний шоколадный представитель в Минске Кучма и несмотря на все угрозы мацквы три года не выпускал из тюрьмы "лучшего агента ФСБ". Да, стыцько?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И вообще странные дела творятся в королевстве липецком. Его платные трубадуры, порохоботы, называют уважаемым(!!!) человека, который, занимая высокий судейский пост, принимал незаконные решения , по их мнению, поддаваясь влиянию третьих лиц в угоду российским спецслужбам. Во как оно повернулось
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ехай в кацапию там уже давно так как ты хочешь, а если что не нравится то получищь "камнем с неба" по е-лу!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Россию скорее вам лучше убратся а мы в себя дома и власть уважаемая нами ведет страну по ступенькам реформ для процветания и благополучия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Палату номер шесть уже освободили и к тебе уже едут, вещи можешь не брать на месте выдадут!
 показать весь комментарий
Ответить
 
- согласно ст. 26 Закона «О печатных средствах массовой информации (печати) в Украине» журналист имеет право на свободное получение, распространение (публикацию) и хранение открытой за режимом доступа информации;
- вся информация были получена законным путем с открытых источников в Интернете;
- фотография - тоже источник информации, поскольку согласно ст. 26 Закона «Об информации» источниками информации являются документы и другие носители информации, которые являют собой материальные объекты, хранящие информацию;
- если фотографии были взяты из других источников, то журналист не размещает их, а цитирует с другого источника;
- согласно ст. 42 Закона «О печатных средствах массовой информации (печати) в Украине» редакция, журналист не несут ответственности за публикацию сведений, не соответствующих действительности, унижающих честь и достоинство граждан и организаций, нарушающих права и законные интересы граждан, в том числе, если они являются дословным воссозданием материалов, опубликованных в другом СМИ со ссылкой на него;
- если съемка лица проводилась на улице, сборах, конференциях, митингах и иных мероприятиях публичного характера, то согласно ст. 307 ГК согласие лица на съемку допускается. То есть считается, что лицо дало такое согласие;
- фото лица было обнародовано в социальной сети, а потому имеется презумпция согласия лица, которое изображено на фото, на такое обнародование.

Кстати, фото фигурирует на сайте 5 канала. Слабо намекнуть владельцу 5-го канала на убитого кабана?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всем прювет! Люстрация? революция Гидности для власти негидныкив говорите...? Вот так вот как то ублюдок себе такое позволяет!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Тогда защитник обвиняемого во взяточничестве волынского налоговика Руслана Вандьо Николай Замковенко высказался..." - так он судья или "защитник обвиняемого"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А шо там с Бузиной, кстате? Парни-майдановцы год сидели в СИЗО со всеми вытекающими. Рюкзаков обьявил и тогда убийцами. А сейчас тишина. Соевые упыри перед ними хотя бы извинились?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну дык живемо ж по-новому. Каста неприкасаема. Хотя должна быть физически уничтожена вся поголовно с детьми и родственниками. Иначе от этого быдла не избавиться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Фашист? Так когда то в Бабьем Яру сотни тысяч невинных жертв убито фашистами и ихними пособниками из буржуазных националистов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
бери выше - я агент кремля, я ведь против пороха
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я так бачу скоро бузені стороніки саакашвілі памятник поставлять ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Как же сейчас внутри себя бесятся властные что не могут журналистов, активистов, общественных деятелей под плинтус загнать, сгнобить. Как руки чешутся, но пока не могут....Все эти лживые проЕвропейцы демократы, патриоты те ещё узурпаторы власти , коррупционеры, но чувствуют себя властелинами Украины и стада обслуги для их мерзкой элиты с их ублюдочными семьями. паразитами в богатой стране с специально сделанным нищим народом(тарифы, субсидии, курс доллара, безработица........).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
т.е. журналисты в Украине - это такие себе "кабаны" , которые "гуляют" на воле только до тех пор , пока не трогают "хозяев жизни"......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А эта журналистка не додумалась "вскользь упомянуть", что "В любую игру можно играть вдвоём"?
Ну вот так например - "В Харькове убили и обезглавили судью районного суда. Трех членов его семи постигла та же участь, сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы."...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Янукович отдыхает !!!!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Думает что нафига убегал...порешал бы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
В дупу твого янкОВОЩА і бажано в рашинськут!
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Тут вот недавно ативистка Саша Дрик пыталась разузнать у Брыля генераля СБУ главу Запорожской ОДа откула у него столько недвижимости и движимости, юбабла, семейка с женой и 5-ю детьми не вылазит из элитных курортов и шопингов по Европе....Как же он люто на неё мотрел, хотел удавить, потом убежал позорно....А она всего лишь спрашивала за какие деньги и что его доходов официальных не хватит и на 1 % расходов...В старые времена он бы ей лапти сплёл...а пока вот как и матиос тикают от журналистов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если не дай Бог к власти в Украине прдут Жюлька со своей агентурой то страна как Украина просто исчезнет превратившись в губернию России.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это тут к чему? Методичка?
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Однако такую ​​фразу нельзя оставить без внимания, поскольку здесь, как минимум, два недойстойных моменты. Во-первых, явное неуважение к покойному. - Медиа-юрист ИМИ Максим Ратушный .. - Хе-хе ну дык все правильно, кто эту собаку Бузину уважал или уважает?..., может Бережная только с ее тесной компанией....., так и она уже в активной стадии разложения... "О покойных хорошо или никак" придумали родственники подлецов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Лео кот", откройте книгу "Словарь латинских крылатых слов". Там пять или шесть вариаций по поводу "О покойнике говорят...", "на все случаи жизни"... Как хочешь, так и выворачивай... Одна из вариаций - "О покойнике либо хорошо, либо только правду...". Мне она больше всего нравится...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это очень БОЛЬНАЯ и болезненная тема для Украины . Независимость независимостью -- но предел должен быть . Я имею ввиду судей . Как сказал один знакомый судья -- суд сегодня сторона власти защищающая граждан -- а вид Предпринимательской деятельности не выплачивающий Украине не копейки налогов -- а очень часто в своих личных интересах наносящий огромный ущерб маиериальный Украине как государству и народу Украины . С этим немедленно что то надо делать -- пока народ сам не стал СУДИТЬ судей .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Судя по статье, кто-то из присутствующих в зале (не участников процесса), то есть, зрителей, усомнился в том, что в какой-то момент один из участников процесса, т.е. адвокат подсудимого, почувствовал себя плохо. Вместо того, чтобы вызвать врача в зал судебного заседания и это проверить, судья пошёл на поводу у присутствующего в зале ПОСТОРОННЕГО лица (для суда любое лицо, не участвующее в процессе судебного разбирательства, является "посторонним"), и потребовал от адвоката письменного врачебного подтверждения этого факта. Т.о., председательствующий судья нарушил процедуру судебного заседания, допустив к участию в судебном процессе постороннее лицо... Результат виден перед глазами. Замковенко "утёр нос" не только судье в судебном заседании, но и "поставил на место" зарвавшуюся репортёршу... Не подумайте, что я Замковенко защищаю. Он просто использовал ситуацию, опираясь на букву закона... Вот и всё... И нечего "копья ломать" - тот такой, тот сякой, у того столько, а у того столько. Доказательства "на бочку" - тогда и говорить будет о чём...
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Виктор Кондратюк", укажите на норму закона, которая говорит о "стороне Власти"... Нет? Так чего же Вы швыряетесь словами? Тут о нормах закона разговор идёт, а не разборках типа: "Хто сказав на кума - "Сволоч"?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему журналюги не освещают все хорошее что делает наша уважаемая власть а любители шарить в грязном потном с дерьмом белье?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Все хорошее , что делает наша уважаемая власть" ? Это сарказм такой ? Кем уважаемая ? У меня как раз такое впечатление , что всё , что действительно сделано хорошего в Украине , сделано не только не благодаря , а очень даже часто и вопреки власти .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда то у нас было дело о сексуальных домогательствах на работе в суде, и судья на свою голову бросил фразу, что некоторым женщинам это нравится...Его разорвали в клочья, и он уже не судья...
 показать весь комментарий
Ответить
 
а нафига тогда фотографировался,если фото не нравится?ведь сто пудов постановочное фото,а не просто пойманный кадр
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
понятно -одни ублюдки замочили ублюдка бузину за фото...Или боров єкс судья дебил полный,ну или журнолюшка "сенсации" выдумывает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мафия во власти, мафия в погонах. И в мантиях тоже мафия.
Порочный круг.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я вам скажу -- формулу -- но учить не буду -- выросли и не дошло -- это уже ваша боль . Государство --- это Армия , СУД , Правительство -- ветви власти без которых государство не может функционировать . Это аксиома -- если знаете ,что это такое .
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Завалили, как кабана под подъездом", - экс-глава Печерского суда Замковенко сделал журналистке странный намек, вспомнив убийство Бузины. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти