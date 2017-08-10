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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 Неизвестные открыли стрельбу на вокзале в Киеве: три человека ранены. ФОТОрепортаж

В результате конфликта в Киеве ранены три человека

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила спикер полиции Киева Оксана Блищик.

По ее словам, ЧП произошло на площади Вокзальной. На месте работают правоохранители.

"В 9:50 в дежурную часть поступило сообщение о том, что неподалеку от заведения общественного питания у железнодорожного вокзала в результате конфликта двое злоумышленников ранили, предположительно - из травматического оружия, трех мужчин. По предварительной информации врачей, у пострадавших - травмы ног и рук. Их доставили в больницу, где оказывают необходимую помощь. Нападавшие скрылись", - написала она.

Неизвестные открыли стрельбу на вокзале в Киеве: три человека ранены 01

На место происшествия прибыли наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Стрельба в Днепре: водитель открыл огонь по мужчине, прыгавшему по капоту и крыше его автомобиля. ФОТОрепортаж

Неизвестные открыли стрельбу на вокзале в Киеве: три человека ранены 02

Правоохранители разыскивают злоумышленников, выясняют обстоятельства конфликта, общаются со свидетелями и очевидцами.

Неизвестные открыли стрельбу на вокзале в Киеве: три человека ранены 03

Неизвестные открыли стрельбу на вокзале в Киеве: три человека ранены 04

Неизвестные открыли стрельбу на вокзале в Киеве: три человека ранены 05

Неизвестные открыли стрельбу на вокзале в Киеве: три человека ранены 06

Неизвестные открыли стрельбу на вокзале в Киеве: три человека ранены 07

Неизвестные открыли стрельбу на вокзале в Киеве: три человека ранены 08
Фото: Блищик/Facebook
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100% это же у МакДональдса))))
Скорее всего разборки местных таксистов (еще те суки на вокзале)....или перевозчиков (в яме автовокзал)...
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Одно не понятно - на центральном вокзале должно быть полно копов, которые должны были слететься на звуки выстрелов как голуби на хлеб, и где они??
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угу, и камер, у нас война как никак, стратегический объект, столица, все дела
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Ага, и за мониторами должны сидеть копы и оперативно передавать полную информацию коллегам на местах.
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Владислав, дорогой, это раньше было.
Сейчас мы уже сами "должны" себя спасать, расследовать, лечить и т.д.
В 90-х куда легче было, в конце-то концов можно было к "кому-то обратиться" и найти решение.

Сейчас у нас спасай себя сам и мечтай не попасться в передрягу, даже на ровном месте.
Если мимо проходит, перекрестись.

Ещё надо учить приемы каратэ)))
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МОСКОВОЯЗИКІ В
УКРАЇНІ ТА ЇХ НАЩАДКИ - ТО
НАХАБИ-ОКУПАНТИ З ЧАСІВ ЦАРЯ ОЛЕКСІЯ З МОСКОВСЬКОГО КНЯЗІВСТВА XVI СТОЛІТТЯ ,
ЩО З УГРО-ФІНІВ ТВОРИЛИ МОСКОВИТІВ-РУСЬКИХ,
А ЗАРАЗ ВОНИ З УКРАЇНЦІВ ТВОРЯТЬ МОСКОВИТІВ-РУСЬКИХ, А МІСЦЕ ЇХ В
МОКСЕЛІ!!! ПОКАЖЕМО ЇМ ТУДИ ДОРОГУ !! ВВІМКНІТЬ
ТЕЛЕВІЗОР ЧИ РАДІО. В МІСТІ КРУГОМ КАЦАПИ !!! КАЦАПАМ, ОКУПАНТАМ - БОЙКОТ !! УКРТЕЛЕРАДІО,
ХРЕЩАТИК,26, КОЖНОМУ МОСКОВОЯЗИКОМУ - ПЕРЕКЛАДАЧА З ПЛАТНОЮ ПОСЛУГОЮ !!!

МОСКОВОЯЗИКЕ МОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ - ЦЕ ЗНУЩАННЯ З КОРІННОГО
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ !!!
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Ну, сумнівів немає, звичайно.
Однак, тут йде обговорення слабкої роботи нашої сучасної поліції, яка на жаль погано працює.
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Маю питання.
А чому руська мова - це московська мова?
Хіба не ми, українці, створили цю мову і подарували його московитам? Почитайте історію уважно.
Ми - українці, єдині власники цих слов'янських мов, а не москалі.
У москалів не було мови, вони гавкали і бігали по деревах, поки ми не почали їх вчити людським манерам, але нічого з того не вийшло...
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Братан, в 90-х можно было легко оказаться с паяльником в жoпе и утюгом на пузе, даже если у тебя серьёзная крыша.
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Братан, это если ты в "теме" был замешан, или с братвой не поделился.
На тот момент если по беспределу тебя зацепили, можно было поговорить с людьми и решить вопрос. В 93-м на рынке Лесном порезали парня залётные, его мама обратилась к савлохову, который держал там сегмент. Нашли быстро виноватых и закопали в лесу.
Сейчас мы приблизительно живём в такие же дикие времена, когда нет власти и нормальных правоохранительных органов.
Но выдергивать слова не нужно с текста, я за правовую страну, але на деле не получается пока.
Нужны нормальные опытные опера и серьёзные группы захвата, которые быстро реагируют на серьёзные преступления.
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Кримінально розвідка ушла від хуліганів обильно відстрілюючись з травматів? Травмати це ментівська зброя, саме менти їх носять щоб не стріляти бойовими і потім не писати рапорти! Бандити завжди носять бойові пістолети!
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И не только, сейчас у них выбор офигенный...к сожалению
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Что скажут Зорян и Шкиряк? Молчат? На отдыхе видать....а то бы уже на всех ТВ каналах по телефону или журналистам версию озвучивали.....
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Ща антонина херащенко с унитаза слезет,и по горячим следам все раскроет!
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Скорее, нелегальные пассажироперевозки по Украине не поделили. Там "автостанция" возле МакДона.
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Угу, прям сейчас полицаи приехали и всех найдут. Один стоит как баран за яйца держится, второй по телефону со своей блядьйу разговаривает , остальные стоят анекдоты травят....
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Алексей, Вы там были и знаете о чем разговаривают полицейские?
Я вижу, по фотографиям, что эксперты делают свою работу, собирают улики, а простые полицейские по периметру обеспечивают работу экспертам.
Не ищите зраду там, где её нет.
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Шо то их нумерованных зрадофилов кацапсячих в последнее время очень много развелось... Наверное из одноГЛАЗников поперескакивали... Вот недавно, ради интереса заходил в одноглазники такое впечатление, что вечное 9 мая закончилось
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даунбасс, расползшийся по всей Украине, демонстрирует ценности рускага мира?
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Заробитчане клиента жирного не поделили!
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Сегодня на том месте какие-то педрилы припарковались во 2 и 3 ряду, не мог проехать к стоянке.
Надеюсь, это их постреляли.
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там ведь кругом камеры и полицаев как блох на бобике, что помешало сразу задержать?
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Какие камеры,какая полиция?
Это все конечно есть,как только пересечь границу Украины с Польшей.А у нас правохранительной системы нет.
На кой черт этих недоделанных лузеров пицайло и фейгало,переодели в форму за большие бабки,и посадили в недешевые машины.?
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Это уже не Киев, это Палермо середины прошлого века, или Чикаго мать его.
Хотя в Днепре ни чуть не лучше. Как там Аваков интересно, спит спокойно?
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Нападавшие скрылись!
С вокзала!
Это феерично!
Раньше на вокзале не так пукнул,уже к тебе мусарье придолбается,так тихарей с линейными было,как кроликов в садке.
Вобщем ныне спасение утопающих,дело рук самих утопающих!
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там как раз частники извозом занимаются на бусиках,междугородние перевозки.
причем среди маршрутов и Крым с Донецком и Луганском(это меня удивляло).

и пох всем на всё было.шото неподелили водилы.
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Кстати иду по городу,некоторые дурфирмы абсолютно свободно рекламируют отдых в кмэблянаш!
Особо не стесняясь1
А насчет автобусных дурав,просто перевозок,полно и еще больше!
И даже не этом дело.Дело в том,что много говнеца туда едет!
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Пару дней назад отдыхал на озере возле Киева, поздно вечером в кустах видел один приус полицайский, через 100 метров вижу второй... Хотел записать номера машины но не рискнул близко подходить чтобы не при*бались. Видать еб@лись со своими напарницами, а вы млять думаете они порядок охраняют и преступников ловят. Какой дебил придумал в патрульную полицию баб набирать?
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А, так это наверное князевские мусорские разведчики пытались без очереди отшпионить бигмак!
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Лучше б перестреляли титушек, которых каждое утро на привокзальной площади нанимают, для участия в разных митингах и акциях за бабки... А так же тех кто их нанимает
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А еще дай таким уродам разрешение на боевое оружие -тут травматическим оружием и то не разрешенным пуляют на право и на лево а что будет если у этих придурков окажется боевое оружие.
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УРОДАМ разрешение не надо. У УРОДОВ оно уже есть!
Разрешение нужно НОРМАЛЬНЫМ!
Кстати, не говори мне, что ты не знаешь, что ЛЕГАЛЬНЫЕ стволы перед продажей отстреливают в ментовке и оставляют пулю и гильзу в пулегильзотеке, и идти на преступление с официальнымзарегенным стволом- равносильно явке с повинной
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ВЫ ФСЕ ВРЕТЕ!!!!
Шестерки Барыги и Рюкзачно_Фейсбучного Хачика заявляют о резком снижении преступности.
Не покусайтесь, негодяи, на завоевания шайки инородцев, правящих Украиной!!!
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Слишком часто подобные случаи стали происходить. Не стыкуется это с победными реляциями Кваквакова.
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Раньше мусора могли положить лицом на асфальт, более или менее что-то расследовалось.
Кое-кто даже боялся их.

А сейчас, если звонишь и говоришь, что "убийство вот-вот произойдет", отвечают, "пока не произойдет - не приедем". А если происходит, приходят фоткают и уходят.
Та ну его нах, если это из серии "евровариантов" полицейской работы. "Такой хоккей" нам пока не подходит, криминогенная ситуация дикая. Тут серьёзные кадры нужны, а не эти красивые хлопцы и девчата на примусах.
Точно, что наступили времена "спасай себя сам и не жди помощи".
Если по теме, то там разборки автоперевозчиков. Там нелегальная "автостанция", пацаны что-то не поделили.
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Краще так, ніж херню якусь підкинуть щоб бабло все з сім"ї викачать.
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Та ні, ніяк не краще.
Хаты стали чаще чистить, люди по-хамски себя ведут на улице, особенно пьянная молодёжь ночью, никто никого и ничего не боится.
Это плохо.
Серьёзная структура и кадров нужны, эта фикция под названием "полиция" пока себя не оправдывает. Оно больше подходит под благополучную европейскую страну, т.е. не для нас.
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Травматы-зло!
Пора легализовать рынок НОРМАЛЬНЫХ пистолетов.
Стрелять из официального зарегенного ствола равносильно явке с повинной, ибо гильзы и пули есть в ментовке!
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Щас приползет кацахол и обьяснит тебе почем в Одессе рубероид...
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Низя аружие, а то нападавшие могли пострадать!
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Напомню события в Днепре, когда нападавшие начали смалить из автомата, и, если б не оружие у защищавшихся, положили бы всех!
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Оно-то да, но потом выяснилось, что это были бизнес-разборки, связанные с землёй, армянина-атошника и еврейской мафии.
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не хочеться нікого ображати ні асрена ні тоню ні зоряна ні шкіряка ні навіть хатю і пєтю -- природа свою справу знає чьотко... просто маленьке зауваження для тих двієчників, котрі всі в чорному шмарки на спеці жують: там на всїх фасадах камери і їх близько 20 штук...
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Страшно и печально то ,что на руках у людей оружия много а мозгов мало
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Не у людей а у бандитов. Людям ета власть запрещает обороняться.
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Поэтому друзья рассказывают, что в Харькове в случае "проблем" люди идут не в никчёмную полицию, которой все пофиг, а к конкретным АТОшникам. Те, по мере своих возможностей могут помочь.
Виновата сегодняшняя власть, которая и дальше набивает карман, и в случае чего свалит, как сделал это януковощь.
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В этой статье, которая, расстроит ребят из «мира боевых искусств», обсуждается реальность столкновения с вооруженным ножом джихадистом, готовым «резать всех подряд».1. Забудьте фантазии о защите голыми руками
Даже не мечтайте, что ваши секретные приемчики из Джиу-Джитсу или Кунг Фу гарантируют победу над мотивированным молодым подготовленным джихадистом, вооруженным большим ножом, который намерен убить вас. Добавьте к этому его готовность умереть в этот день... добавьте к этому его сообщников, также вооруженных ножами, и вы получите более четкую картину. И победа не означает 7 из 10 в упражнениях в додзё ... мы хотим получить солидный шанс со 100% успеха, потому что все, что меньше означает смерть. Ваши шансы могут быть лучше, если вы всю свою жизнь посвятили тренировкам в полноконтактных единоборствах (и если ваши противники неквалифицированы)... но в противном случае... соревнование безоружного против ножа очень глупо.2. Вместо того, чтобы джекичанствовать, используйте оружие
Да, я знаю... это часто против правил. Как я уже сказал... и это почти клише сейчас... мы живем во время войны, и мы должны внести коррективы в реальность и признать, что власти не могут предотвратить теракты. Поэтому, если вы живете в свободном штате, носите с собой огнестрельное оружие - ВЕЗДЕ. Игнорируйте знаки, которые это запрещают. Если вы живете в не столь свободном штате, носите огнестрельное оружие и всегда соблюдайте ограничение скорости. Если вы живете в стране, преднамеренно лишенной любой культуры воина, см. Пункт 3.3. Всегда вооружайтесь независимо от правил
«Но Гейб... мы живем (вставляем здесь угнетенное социалистическое государство или нацию), и мы даже не можем купить картинку с ружьем».
Современный, образованный человек, умеющий думать, всегда найдет способ быть вооруженным. Нет пушек? Хорошо, обзаведитесь своим ножом. Нож против ножа - гораздо лучше, чем безоружный против ножа, не так ли? Боже мой, да возьмите хотя бы, большую толстую палку, которую вы можете выдавать за трость и способную крушить черепа. Это действительно не так сложно, если есть мужество, воля и дерзкое сердце, которое отрицает право государства контролировать свою судьбу.
«Но Гейб, законы говорят, что я не могу иметь оружие, ножи, палки, все, что можно было бы использовать в качестве оружия, и они собираются принять законы, запрещающие злую волю».
Когда вы не можете жить в безопасности, и в соответствии с установленным законом, разумный человек будет счастливо превращаться в скота. Если вы так не считаете, ничем не могу помочь. Извините... удачи.4. Научитесь быть жестокими
Вот почему я не впечатлен большинством боевых искусств. Слишком много спорта. Слишком много эзотерического духовного материала. Недостаточно насилия. Нам нужно больше «боевых», и меньше «искусство» - как бы то ни было.
Я ожидаю, что сегодня, в понедельник после нападения на Лондонском мосту, школы боевых искусств в Великобритании (и США) будут наполнены энергичными футбольными мамашами и футбольными папашами (крикет-мамы и регби-папы?), ищущими легкое решение этой проблемы. И им будут преподаваться эзотерические вещи, предназначенные для «совершенствования характера», или вещи, разработанные для победы в каких-то соревнованиях.
То, что им нужно, - это научиться физически уничтожать своего противника, рвать трахеи, разбивать черепа, ломать кости. «Настоящее каратэ», которое мало школ даже понимает и еще меньшее преподает. Но опять же, см. Пункт 1. Я обучался рукопашному бою с десяти лет, и я предпочел бы не сталкиваться с ножом с голыми руками.5. Научитесь действовать на опережение
Это уже 2017. Неужели мы уже забываем о том, что на Западе существует настоящая социально-религиозно-политическая культура... и на самом деле приглашенной Западом, которая стремится вытеснить западную культуру силой и заменить своей собственной культурой? Если вы увидите пару сильных молодых людей как будто только высадившихся из афганской лодки и агрессивно направляющихся к вам с ножами в руках - ли стоит ли тратить время, на объяснение их намерений в отношении Вас?
Пора доставать оружие и стрелять пока каждый из них не окажется на земле, а не бегать или скрываться.6. Будьте внимательны
Ни одно оружие и готовность к насилию не помогут вам, если вы спите в баре. Прежде всего, оставайтесь бдительными. Сядьте там, где вы можете видеть выход, спиной в безопасном направлении или постоянно за ней наблюдайте. Оглядывайтесь постоянно и будьте в курсе, кто движется и что происходит. Не хотите так жить? Ну, западные народы, вы должны были подумать об этом, прежде чем пригласить культ смерти в свою страну или голосовать за дураков, которые это сделали. Вы живете во время войны, и вы либо отрицаете это, либо надеетесь, что вы не будете жертвой следующего джихадиста, или Вы примете реальность и подготовитесь к встрече с ним.
Вот и все. Нет никаких секретных методов защиты от ножа физически хрупкими и безоружными мужчинамиНужно насилие и оружие.Именно в таком порядке.(С)
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Честно говоря,приезжая в Киев поездом,стараюсь проскочить территорию вокзала как можно скорее (то же касается и метро).Куча народа-привлекательный объект для всякого рода дебилов с вавкой в голове.
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Пару дней назад отдыхал на озере возле Киева, поздно вечером в кустах видел один приус полицайский, через 100 метров вижу второй... Хотел записать номера машины но не рискнул близко подходить чтобы не при*бались. Видать еб@лись со своими напарницами, а вы млять думаете они порядок охраняют и преступников ловят. Какой дебил придумал в патрульную полицию баб набирать?

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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНеизвестные открыли стрельбу на вокзале в Киеве: три человека ранены. ФОТОрепортаж
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