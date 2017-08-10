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 Телефонный террорист, гражданин РФ и Израиля Аксиненко "минирует" украинские объекты под протекцией ФСБ, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

За последнее несколько лет множество анонимных сообщений о минировании украинских объектов стратегического и общественного назначения поступали с территории России. Один из наиболее активных телефонных террористов — это житель Новосибирска, гражданин Российской Федерации и Израиля Александр Аксиненко. Он не скрывает свою деятельность и даже рассказывает о терактах публично.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm, телефонный террорист уверен в своей безнаказанности, ведь после обысков в его квартире в 2014 по запросу СБУ по статье 205 УК РФ он получил от сотрудников ФСБ России лишь устные поощрения с рекомендацией "работать в том же духе".

Публично Александр Аксиненко скромно кокетничает, что после обысков ФСБ у него "состоялись интереcные и cодержательные беcеды c разными людьми, озабоченными проиcходящим в cоcеднем гоcударcтве", детали которых составляют "государственную тайну" (архив).

Вскрытие его переписки хактивистами UCA и КиберХунты дает больше информации на этот счет: телефонный террорист получил картбланш на свою деятельность у ФСБ России.


Телефонный террорист, гражданин РФ и Израиля Аксиненко минирует украинские объекты под протекцией ФСБ, - InformNapalm 01


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Телефонный террорист, гражданин РФ и Израиля Аксиненко минирует украинские объекты под протекцией ФСБ, - InformNapalm 02Телефонный террорист, гражданин РФ и Израиля Аксиненко минирует украинские объекты под протекцией ФСБ, - InformNapalm 03Телефонный террорист, гражданин РФ и Израиля Аксиненко минирует украинские объекты под протекцией ФСБ, - InformNapalm 04


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Телефонный террорист, гражданин РФ и Израиля Аксиненко минирует украинские объекты под протекцией ФСБ, - InformNapalm 05


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Телефонный террорист, гражданин РФ и Израиля Аксиненко минирует украинские объекты под протекцией ФСБ, - InformNapalm 06


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В почтовом ящике также оказались и фото паспортов Аксиненко:


Телефонный террорист, гражданин РФ и Израиля Аксиненко минирует украинские объекты под протекцией ФСБ, - InformNapalm 07Телефонный террорист, гражданин РФ и Израиля Аксиненко минирует украинские объекты под протекцией ФСБ, - InformNapalm 08


"Интересно, что Аксиненко пытается услужить "русскому миру" и информационно, переводя через гугл-переводчик на английский язык материалы о "гражданской войне в Украине" и "киевской хунте", забрасывая этим спамом иностранных журналистов и европейских политиков", - говорится в расследовании.

Вот его резюме на сайте:

Телефонный террорист, гражданин РФ и Израиля Аксиненко минирует украинские объекты под протекцией ФСБ, - InformNapalm 09


В социальной сети VKontakte он указан под именем Александр Ибрагим Аксиненко (архив профиля VK, архивы альбомов: фото профиля (архив), "Чита, город моей юности" (архив), "Вояж на историческую родину" (архив), фото со стены (архив).

"Отдельно отметим, что телефонный минер крайне активен и в плане рассылки угроз. Поиск по дампам вскрытых переписок террористов, которые собраны UCA показал, что Аксиненко даже отправлял со специально заведенной им отдельной почты (poroshenko.petr1@mail.ru) анонимные письма в СБУ и другие структуры. В письмах он заявлял, якобы лично руководил покушениями и подрывами автомобилей украинских силовиков: заместителя начальника отдела контрразведки управления СБУ Донецкой области полковника Александра Хараберюша (погиб 31 марта 2017), сотрудника СБУ полковника Юрия Возного (погиб 27 июня 2017) и сотрудника ГУР МО Украины полковника Максима Шаповала (погиб 27 июня 2017). В письмах он даже угрожает семье экс-главы СБУ Валентина Наливайченко, которого до сих пор считает "самым главным", - отмечают авторы материала.

Телефонный террорист, гражданин РФ и Израиля Аксиненко минирует украинские объекты под протекцией ФСБ, - InformNapalm 10


Установить, что Аксиненко скрывается за указанной почтой удалось не только благодаря доступу к его закрытой переписке, но и с помощью разведки открытых источников. Для восстановления пароля к почте указан телефон +7 (913) 389 -**-**.

Этот же телефон открыто фигурирует в контактах на сайте aksinenko.ru (архив). Полный номер: +7 913 389 36 53.

Телефонный террорист, гражданин РФ и Израиля Аксиненко минирует украинские объекты под протекцией ФСБ, - InformNapalm 11


"Таким образом установлено, что ФСБ РФ покровительствует деятельности телефонного минера и информационного террориста, который постоянно угрожает взрывами объектов украинской инфраструктуры. Руководство Российской Федерации заинтересовано в поддержке террористической деятельности против Украины, поэтому не предпринимает никаких действий по пресечению такой противоправной деятельности. Но как на эту активность отреагирует Израиль, ведь Аксиненко также гражданин и этого государства? Спецслужбы Израиля известны своей жесткой позицией по отношению к террористам. Наверное, не может и не должен человек, постоянно угрожающий терактами в Киеве, спокойно посещать мероприятия Израильского культурного центра в Новосибирске при Посольстве государства Израиль. Возможно, эта информация будет полезна для израильской стороны в пресечение неправомерных действий гражданина, пользующегося покровительством российских спецслужб", - говорится в публикации.

Телефонный террорист, гражданин РФ и Израиля Аксиненко минирует украинские объекты под протекцией ФСБ, - InformNapalm 12


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Телефонный террорист, гражданин РФ и Израиля Аксиненко минирует украинские объекты под протекцией ФСБ, - InformNapalm 13


За период с 2014 по 2017 год поступило свыше 135 звонков о минировании Киевского метрополитена. Только за 2016 год, в Киеве, не считая других городов, зафиксировано свыше 300 сообщений об анонимном минировании объектов стратегического и общественного назначения. Это станции метро, административные учреждения, школы, заведения общественного питания. В некоторых случаях, телефонных террористов удавалось найти по горячим следам. Если "минером" оказывался гражданин Украины, к нему применяли меры предусмотренные Уголовным кодексом.

"Данные для расследования были предоставлены InformNapalm хактивистами UCA на эксклюзивной основе. Сообщество InformNapalm не несет ответственности за способы извлечения информации. Мы анализируем и дополняем материалы на основе разведки открытых источников". - заключают авторы расследования.
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выловить заминировать ему дупу и крутануть машинку.
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Цэ агент СБУ и кгб
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тут некоторые порохоботы и жополизы рассказывали, что всем украинцам нужно платить деньги, тратить время и регистрировать свои мобильные телефоны и симкарты, мол ето спасет от телефонных террористов...
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Вже 3,5 роки всі телефонні кабелі в РФ мають бути перерізані, а весь телефонний та Інтернет трафік має йти в РФ через центри комутації в Європі! В нас досі сотні кабелів лежать в РФ по яким будь яка сволота може подзвонити в Україну і влаштувати провокацію. Всі дзвінки з РФ в Україну мають йти через ЄС і там фіксуватись і у випадку організації терористичних актів, як свідомо робить цей ізраїльсько-російський кідар-терорист цим має займатись не тільки СБУ а й Європол та Інтерпол. Докази автоматично будуть в європейських країнах і цей кідар буде автоматично внесений у стоп-лист Інтерполу і затриманий в Європі за міжнародний тероризм!
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ну.очередной с родовой травмой...чего с него взять?
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Згідно третього закону Ньютона СБУ має відреагувати адекватно. І яка має бути наша відповідь цьому московитсько- юдейсько-нквдистському виродку ?
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а, кацапов минировать, таким же образом. Не?
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що це в нього частина ліфчика на голові? фетишист
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Все эти данные надо перекинуть Моссаду - у них к таким дятлам особый подход
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Это срулям мардва рыкаминдавала исчё при ссарях мардовских.
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и это Богоизбранный народ,цыгане и то лучше будут,у руских бывает такое,чтоб не был рождем в семье военных или там вся срана военная
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Вот, что бывает, когда ты - чмошный, ушастый, долговязый дрочило, которого девушки не любят (даже некрасивые новосибирячки)...
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Вимагати його затримання/екстрадиції в Ізрайля!
Або там на місці ліквідовувати "тіням"...
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Какой же он Аксиненко? На морде лица так вылитый Шариков.
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у этих уродов вообще никаких стопов нет.. твари конченые
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Ну так сбу непазаное поле для работы.Но увы тут денех не заработать.Не цикаво.
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Пора создавать международный карательный отряд Правого сектора и вручать визитку Яроша, как черную метку. А то на СБУ и Интерпол надежды мало.
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Родился этот у.бок в Чите.Этим все сказано. Проезжал этот город при совке из армейки в 80-х. Страшнее города не видел. Это ад. Другие слова только маты.
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Сын военнослужащего с израильским паспортом... 35 лет... холост...
Судя по всему, обрезание ему папа делал ржавой церемониальной саблей и не очень удачно...
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А можно же и наоборот в русню звонить и делать там провокации.А вообще как Вольнов звонить и прикол держать,на такую станцию проехать сегодня можно ФСБ не взорвёт, взрыва не будет))
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Какой нелепый у нас "моссад". Трубит на весь мир что очередной лишнехромосомный "эйхман" нас обижает вместо того чтобы упаковать его в багажник и притащить в Украину.
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Очередная деталька, показывающая, что засрашка - страна-террорист
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТелефонный террорист, гражданин РФ и Израиля Аксиненко "минирует" украинские объекты под протекцией ФСБ, - InformNapalm. ФОТОрепортаж
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