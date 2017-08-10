 Гражданин РФ и Израиля Аксиненко "минирует" украинские объекты под протекцией ФСБ, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm, телефонный террорист уверен в своей безнаказанности, ведь после обысков в его квартире в 2014 по запросу СБУ по статье 205 УК РФ он получил от сотрудников ФСБ России лишь устные поощрения с рекомендацией "работать в том же духе".
Публично Александр Аксиненко скромно кокетничает, что после обысков ФСБ у него "состоялись интереcные и cодержательные беcеды c разными людьми, озабоченными проиcходящим в cоcеднем гоcударcтве", детали которых составляют "государственную тайну" (архив).
Вскрытие его переписки хактивистами UCA и КиберХунты дает больше информации на этот счет: телефонный террорист получил картбланш на свою деятельность у ФСБ России.
В почтовом ящике также оказались и фото паспортов Аксиненко:
"Интересно, что Аксиненко пытается услужить "русскому миру" и информационно, переводя через гугл-переводчик на английский язык материалы о "гражданской войне в Украине" и "киевской хунте", забрасывая этим спамом иностранных журналистов и европейских политиков", - говорится в расследовании.
Вот его резюме на сайте:
В социальной сети VKontakte он указан под именем Александр Ибрагим Аксиненко (архив профиля VK, архивы альбомов: фото профиля (архив), "Чита, город моей юности" (архив), "Вояж на историческую родину" (архив), фото со стены (архив).
"Отдельно отметим, что телефонный минер крайне активен и в плане рассылки угроз. Поиск по дампам вскрытых переписок террористов, которые собраны UCA показал, что Аксиненко даже отправлял со специально заведенной им отдельной почты (poroshenko.petr1@mail.ru) анонимные письма в СБУ и другие структуры. В письмах он заявлял, якобы лично руководил покушениями и подрывами автомобилей украинских силовиков: заместителя начальника отдела контрразведки управления СБУ Донецкой области полковника Александра Хараберюша (погиб 31 марта 2017), сотрудника СБУ полковника Юрия Возного (погиб 27 июня 2017) и сотрудника ГУР МО Украины полковника Максима Шаповала (погиб 27 июня 2017). В письмах он даже угрожает семье экс-главы СБУ Валентина Наливайченко, которого до сих пор считает "самым главным", - отмечают авторы материала.
Установить, что Аксиненко скрывается за указанной почтой удалось не только благодаря доступу к его закрытой переписке, но и с помощью разведки открытых источников. Для восстановления пароля к почте указан телефон +7 (913) 389 -**-**.
Этот же телефон открыто фигурирует в контактах на сайте aksinenko.ru (архив). Полный номер: +7 913 389 36 53.
"Таким образом установлено, что ФСБ РФ покровительствует деятельности телефонного минера и информационного террориста, который постоянно угрожает взрывами объектов украинской инфраструктуры. Руководство Российской Федерации заинтересовано в поддержке террористической деятельности против Украины, поэтому не предпринимает никаких действий по пресечению такой противоправной деятельности. Но как на эту активность отреагирует Израиль, ведь Аксиненко также гражданин и этого государства? Спецслужбы Израиля известны своей жесткой позицией по отношению к террористам. Наверное, не может и не должен человек, постоянно угрожающий терактами в Киеве, спокойно посещать мероприятия Израильского культурного центра в Новосибирске при Посольстве государства Израиль. Возможно, эта информация будет полезна для израильской стороны в пресечение неправомерных действий гражданина, пользующегося покровительством российских спецслужб", - говорится в публикации.
За период с 2014 по 2017 год поступило свыше 135 звонков о минировании Киевского метрополитена. Только за 2016 год, в Киеве, не считая других городов, зафиксировано свыше 300 сообщений об анонимном минировании объектов стратегического и общественного назначения. Это станции метро, административные учреждения, школы, заведения общественного питания. В некоторых случаях, телефонных террористов удавалось найти по горячим следам. Если "минером" оказывался гражданин Украины, к нему применяли меры предусмотренные Уголовным кодексом.
"Данные для расследования были предоставлены InformNapalm хактивистами UCA на эксклюзивной основе. Сообщество InformNapalm не несет ответственности за способы извлечения информации. Мы анализируем и дополняем материалы на основе разведки открытых источников". - заключают авторы расследования.
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может околеет в этом году!!
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вот знаю что ты простейшей формулы бесконечности Вселенной не знаешь...
так что не готов ты тролль тут спорить..., и мне твои писюльки наф не нужны...
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Как говорится, в семье не без урода.
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Або там на місці ліквідовувати "тіням"...
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це зоопарк в Читі?
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Судя по всему, обрезание ему папа делал ржавой церемониальной саблей и не очень удачно...
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Это чмо того стОит?
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Но ложкой меда, увы, бочку дегтя не испортишь.
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Террорист Аксиненко (паспорт Израиля #******) за период с такого-то по такое-то совершил столько-то телефонных угроз террористических актов. В результате этого жизнь множества людей, включая евреев Ф.И.О. Ф.И.О. (или граждан Израиля Ф.И.О. Ф.И.О.) была подвергнута опасности, они испытали моральные страдания, а в случае возникновения паники могли погибнуть. Принимая во внимание тот факт, что Украина и Израиль ведут борьбу с общим врагом - терроризмом, украинская сторона надеется на скорое наказание преступника Аксиненко израильской стороной, а в случае поимки его на украинской территории гарантирует наказание по украинским законам.
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Какое оно еврей? Ему до человека в принципе ещё две эволюционных лестницы.
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Откуда у него украинская фамилия только?
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