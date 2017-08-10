 В школьном туалете на дне сточной ямы нашли новорожденного малыша, - Нацполиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Ривненской области."Около 22 часов 17-летний местный парень вместе с друзьями на территории школы играл в футбол. В это время игры он услышал плач ребенка, который раздавался из уборной, расположенной во дворе школы. Подбежав на звуки, юноша увидел на дне сточной ямы младенца.Местные жители сразу прибежали на помощь, они самостоятельно достали новорожденного мальчика, вызвали скорую и сообщили в полицию", - сказно в сообщении.

Отмечается, что мальчика весом 2,8 килограмма, врачи госпитализировали в Владимирецкий роддом. По словам медиков, ребенок родился доношенным без патологии, жизни младенца и здоровью ничего не угрожает.По факту покушения на умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка открыто уголовное производство по части 2 статьи 15, частью 1 статьи 117 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители в усиленном режиме продолжают поиски горе-матери. Ориентированно все местное население и медиков, к которым женщина может обратиться с кровотечением.Роженице за содеянное грозит лишение свободы сроком на пять лет.