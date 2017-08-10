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 В школьном туалете на дне сточной ямы нашли новорожденного малыша, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские разыскивают мать новорожденного мальчика, которого нашли 8 августа в уборной во дворе школы села Балаховичи Владимирецкого района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Ривненской области.

"Около 22 часов 17-летний местный парень вместе с друзьями на территории школы играл в футбол. В это время игры он услышал плач ребенка, который раздавался из уборной, расположенной во дворе школы. Подбежав на звуки, юноша увидел на дне сточной ямы младенца.

Местные жители сразу прибежали на помощь, они самостоятельно достали новорожденного мальчика, вызвали скорую и сообщили в полицию", - сказно в сообщении.

В школьном туалете на дне сточной ямы нашли новорожденного малыша, - Нацполиция 01

Отмечается, что мальчика весом 2,8 килограмма, врачи госпитализировали в Владимирецкий роддом. По словам медиков, ребенок родился доношенным без патологии, жизни младенца и здоровью ничего не угрожает.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Мать оставила в доме на Харьковщине 1,5-годовалую малышку без присмотра - тело девочки из пруда достали соседи. ФОТО

По факту покушения на умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка открыто уголовное производство по части 2 статьи 15, частью 1 статьи 117 Уголовного кодекса Украины.

В школьном туалете на дне сточной ямы нашли новорожденного малыша, - Нацполиция 02

Правоохранители в усиленном режиме продолжают поиски горе-матери. Ориентированно все местное население и медиков, к которым женщина может обратиться с кровотечением.

Роженице за содеянное грозит лишение свободы сроком на пять лет.
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Это пистец, тут куча людей родить не могут а эта мразь убивает живого ребенка
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Вот так взял и присвоил себе право решать, кто человек, а кто нет! Очень мило!
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Так. І за свої слова готов відповісти перед будь ким.
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Я бы не был так категоричен. Существует еще послеродовой психоз. Роженица может не контролировать свои действия и воспринимать ребенка как источник ее мучений. Та многое может быть. Те кто были рядом все то время и ничего не видели виновны не меньше.
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Даже в Середні віки дітовбивць даже в тюрму не саждали; просто знищували.
Тут варіант явно молокососки літ 16.
До речі, і в часи СРСР були подібні випадки. Це для тих, хто сумує по "Брежневскому достатку".
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В средние века людей на кострах сжигали. Мы же не в средние века живем. Человек на 99% животное и большую часть жизненных процессов мы проходим на уровне инстинктов, причем безусловных, т.е. не зависящих от нашего сознания, а действующих на уровне подсознания. Роды это один из таких процессов, причем самый сложный и важный. Могут быть какие угодно сбои и отклонения. Животные тоже могут убить и даже съесть свой помет, причем даже травоядные. Даже когда корова телится и то мы присматриваем за ней, а тут на человека всем наплевать.
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Санек, ты вроде вменяемый человек. Близка к нулю и равна нулю разные вещи. Ну вот если бы ты высказался после завершения следствия, другое дело. А так? Не страшно грех на душу брать? А как быть с тем кто ее обрюхатил? Или ответственность за рождение человека должна лежать только на женщине? Так это позиция не нова, но уж очень гнильцой попахивает. А односельчане, которые наверняка все видели и знали тоже не при делах? До фига составляющих.
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Ні, не страшно- бо нема ніякого гріха. В усіх сенсах.
А є звичайна логіка. Вибудовувати логічний ланцюжок повністю не буду- ліньки стільки писати.
Скажу одне- вірогідність, що нЕлюди ще й односельці чи родичі, дорівнює "нулю".
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Ты пойми, нельзя решать судьбу человека на основании ЛОГИЧЕСКИХ умозаключений. логические умозаключения это даже не колебания воздуха при речи. Это словосочетание придуманное людьми для обозначения чего то несуществующего и им непонятного. Это даже не ноль. Это пустое место.
Ладно надоело. Пора и поработать)))
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Я не суд- він вирішує. Я висловив своє відношення. Воно тобі не подобається- так це твоє право.
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тут мало что понятно. пока. а текст статьи дрянь. не находите?
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что именно тебе тут не понятно, что кукушка выкинула своего ребенка в туалет? или ты найдешь какие то разумные объяснения ее действиям? просто тебе потроллить с утра хочется.
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где написано, что выбросила именно мать? откуда тебе это понятно?
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лесчинка? знаем твоего однофамильца прелюбодея и брехуна
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тупо! :p
впрочем, если ты на работе, то может быть и не тупо. зависит от системы тарификации твоего "труда"
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тупо? вполне возможно. Но ваш высер хуже, он аморален
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Значит решили и мамашу добить - обратиться за помощью терь опасно... Гуманненько!
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нет, выродков везде полно... вот такие и приветствуют руцкэмыр... бездушные, бессердечные, тупые твари....
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Ох и школьницы нынче пошли! Книжки в сумке, а х... на думке. При нынешних барыгах очень сильно пострадала мораль общества. Бабло превыше всего! Вопрос воспитания детей, семьи вообще никого не интересует. Говорят одно, делают другое. У Порошенко и Гройсмана в команде вор на воре, мерзавец на мерзавце. Что уж тут говорить о молодой маме, которой не привили, что убийство ребенка смертный грех и нет никаких оправдание ее преступления.
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кстати такие случаи тоже описаны. т.н. стремительные роды. когда молодая и умственно отсталая роженица просто не понимает, что произошло.
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а я ждал когда появится первый дебил который в такую новость приплетет порошенко и гройсмана. браво!
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В этом, я с тобой порохоботина согласен. Мораль общества пострадала при всей власти начиная с Макарыча, заканчивая Ляксеевичем. Но, как говорится "Насильно морален не будешь" Тут дело выбора. Да и, в семье не без урода.
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Тут личный мотив. Когда-то много лет назад уже случилась такая история, только ребеночек выжил, вырос, пошел работать в милицию, бо больше никуда не брали. А когда выперли и оттуда, то он пошел порохоботствовать в минстець, где ему дали такое имя потому что у него никогда не было своих сигарет
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Порохосос, я работаю учителем и вижу прекрасно, что происходит с детьми. Ты хоть знаешь сколько осталось детей сирот, благодаря таким говнокомандующим, как твой шоколадный барыга, и никто ни за что при нем не отвечает. Чуть ли не каждый день есть погибшие, а хоть раз это шоколадное дерьмо пришло на похороны и посмотрело в глаза семьям погибших? Молодая мама преступник, но гораздо меньший, чем те, кто подставляет украинцев под пули и грады, думая только о бабле и кресле. Нищие педагоги, нищие воспитатели, нищие родители и брошенные дети - вот результат этой власти.
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Возможно мама и не причем и сейчас даже не знает что случилось. Существует по крайней мере такая вероятность. Вспомните эпизод из книги "Крестный отец" Марио Пьюзо, рассказанный старухой о Луке Брази, принесшей ей новорожденного
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Иногда сожалеешь об ушедших средневековых устоях. Мамашу - нелюдя подвесить на крюк за матку. Так было бы справедливо.
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Не-а! Скорее наоборот - будет больше убитых детей и криминальных абортов. Плюс больше малолетних матерей с тяжёлыми психологическими травмами. Но истинная раскрываемость снизится.
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моя мама в 1947 году голодном,по пути на работу в подвале 2-х этажки нашла брошенных мальчика и девочку,так у меня появились старшие брат и сестра...,сестра жива до сих пор,брат умер от Чернобыльской радиации в 1990 году.был дозиметристом сразу после аварии,потом был второй раз там же в сентябре 1986 года.
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в послевоенные годы,детей сирот по союзу было больше 10 миллионов...
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у мамы семья была большая 10 братьев и сестёр,после 1933 года выжило половина
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"Днепропетровец", читайте внимательнее статью. "Днепрянин" (или "днепровец"), увидел бы, что там "русским по-белому" написано "Ривненськая область".
А насчёт ответственности "мамочки", то в данном случае, по настоянию врачей-психиатров, в УК, еще при СССР, внесены изменения, касающиеся её психического состояния в результате родового стресса. Врачи доказали, что в этот период некоторые женщины могут быть временно неадекватны, поэтому ответственность этих матерей не такая тяжкая, а может и вообще отсутствовать...
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Слава Богу ребёнок жив , а самка бросившая его туда , существо конченное.
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Слава Богу, що в такий час на території школи все ж таки були люди і врятували життя дитині.
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22.00 - пили школьники пиво, но это тот случай что и ругать не хочется
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Футболистам нашедшим ребёнка премию выдать 10 футбольных мячей настоящих фирменных..
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Молодцы пацаны. Далее роженицу установить не проблема.
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слава богу, дите живое. а школьный туалетик зачетный, Европа че.
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ссср строили 70 лет.и школьные сцуветские туалеты 50-х годов я помню что 2+2..где он тот дохляк??перестроили?РАБссия чё?думаешь красава?
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а ты долг США видел? утомили вы патриоты на зарплате.
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Кошмар.
А школьный туалет- ПОЗОРИЩЕ. куда грося с Гриневич смотрит?
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он уже закупил доски, унитаз и уже едет чинить сельский туалет.
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Сделать тему на Цензоре- школьный туалет. И пусть все фотки присылают. Куда только так е бешеные налоги , и акцизы , таможенные пошлины идут?? На зарплату судей- 200000?
ЭТО В ТАКИХ ТУАЛЕТАХ РАСТЕТ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ? В запахах хлорки?
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Жив... и слава Господу! А гавно? Это к деньгам, богатым будет. :D .
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не удивлюсь если ребенка бросила старшеклассница с перепугу...
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Главное что ребенок выжил. Раз смог выжить в таких условиях - значит все у него в жизни будет нормально, удачи ему!
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Что скрывают от нас власть имущие? Секрет который не должно знать "быдло"! Детально на https://godchosenukrainian.blogspot.com
В школьном туалете на дне сточной ямы нашли новорожденного малыша, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3699
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ви тут можете триндіти скільки хочете ( ну звісно мати курва, тут без запитань), а головне, що дитинка жива-здорова
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВ школьном туалете на дне сточной ямы нашли новорожденного малыша, - Нацполиция. ФОТО
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