 В школьном туалете на дне сточной ямы нашли новорожденного малыша, - Нацполиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Ривненской области.
"Около 22 часов 17-летний местный парень вместе с друзьями на территории школы играл в футбол. В это время игры он услышал плач ребенка, который раздавался из уборной, расположенной во дворе школы. Подбежав на звуки, юноша увидел на дне сточной ямы младенца.
Местные жители сразу прибежали на помощь, они самостоятельно достали новорожденного мальчика, вызвали скорую и сообщили в полицию", - сказно в сообщении.
По факту покушения на умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка открыто уголовное производство по части 2 статьи 15, частью 1 статьи 117 Уголовного кодекса Украины.
Роженице за содеянное грозит лишение свободы сроком на пять лет.
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Тут варіант явно молокососки літ 16.
До речі, і в часи СРСР були подібні випадки. Це для тих, хто сумує по "Брежневскому достатку".
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А є звичайна логіка. Вибудовувати логічний ланцюжок повністю не буду- ліньки стільки писати.
Скажу одне- вірогідність, що нЕлюди ще й односельці чи родичі, дорівнює "нулю".
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Ладно надоело. Пора и поработать)))
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впрочем, если ты на работе, то может быть и не тупо. зависит от системы тарификации твоего "труда"
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А насчёт ответственности "мамочки", то в данном случае, по настоянию врачей-психиатров, в УК, еще при СССР, внесены изменения, касающиеся её психического состояния в результате родового стресса. Врачи доказали, что в этот период некоторые женщины могут быть временно неадекватны, поэтому ответственность этих матерей не такая тяжкая, а может и вообще отсутствовать...
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А школьный туалет- ПОЗОРИЩЕ. куда грося с Гриневич смотрит?
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ЭТО В ТАКИХ ТУАЛЕТАХ РАСТЕТ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ? В запахах хлорки?
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