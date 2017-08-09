 В колледже на Волыни рухнула стена. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, при выполнении ремонтных работ в учебном корпусе колледжа на улице Брестской частично обвалилась несущая стена здания.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасной эксплуатации зданий и сооружений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ или ограничения свободы на срок до трех лет.
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