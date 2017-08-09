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 В колледже на Волыни рухнула стена. ФОТО

В Любешове (Волынская область) обвалилась стена учебного заведения. Никто не пострадал.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, при выполнении ремонтных работ в учебном корпусе колледжа на улице Брестской частично обвалилась несущая стена здания.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасной эксплуатации зданий и сооружений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ или ограничения свободы на срок до трех лет.

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В колледже на Волыни рухнула стена 01В колледже на Волыни рухнула стена 02

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Нехило так отремонтировали. Ну ниче осовбодили место для супермаркета или АЗС
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Некоторые "строители"-шабаи, похоже, считают, что "несущей" стену называют потому, что она яйца несёт, а не перекрытия здания на себе держит
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