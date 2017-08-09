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Все про:ДТП (5965) Нацполиция (8327) Тернополь (588) транспорт (1225)

 Троллейбус столкнулся с полицейским БРДМ в Тернополе. ФОТО

В Тернополе произошло ДТП с участием троллейбуса и БРДМ, принадлежащей Национальной полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило 9 августа около 18 часов. На место происшествия выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

Троллейбус столкнулся с полицейским БРДМ в Тернополе 01

"По предварительным данным водитель общественного транспорта не предоставил преимущество в движении боевой разведывательно-дозорной машине, принадлежащей одному из подразделений ГУ Нацполиции в области. Служебный транспорт двигался в сопровождении полицейской машины с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом", - говорится в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Автомобиль насмерть сбил водителя троллейбуса в Киеве. ФОТОрепортаж


Троллейбус столкнулся с полицейским БРДМ в Тернополе 02

Никто из участников ДТП не пострадал.

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"...троллейбус столкнулся..."А есть чо поинтереснее?Вот если б троллейбус намотал на провода парочку ватанов-это да,это звучит.
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Може тєраріста Усаму бен Саакашвілі шукають, який відкрив полювання на Святого Петра?
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А зачем Нацполиции БРДМ, да еще в Тернополе? Кстати, машина эта не для города вообще.
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Машина с сопровождением ехала. В милиции у всяких групп захватов и т.д всегда такие машины были
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кацапы вообще свои переезжают и не останавливаются даже.
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ну..подобная полицейская техника в Тернополи, сейчас намного актуальней, чем, скажем, в Мариуполе..
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"... Добий бродяга п'ятку
І поїдем в файне місто Тернопіль...."
мабуть добили таки п'яточку
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Два кума, вишневый садок, хрущи, все дела. В конце огорода домик- отхожее место. Вдруг ,откуда не возьмись , с неба право на эту парашу падает дельтаплан. Все вдребезги и в гавне. Один кум смотрит на другого и говорит,- "А шо ви хотіли куме, яка страна, такі і авіакатастрофи..."
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У тролейбуса под таким углом это мертвая зона. Мусора как всегда думали что им законы не писаны.
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А у БРДМ- везде мертвые зоны, сплошняком! Потому- сопровождение обязательно. А вот шо там дальше вышло... Наверное- жара.
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Странно. Всё, вроде- по уму. То есть- сопровождение, мигалка, все дела. А вот поди ж ты! А так-то конечно- не по городским дорогам, да с тем обзором что у БРДМ...
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під тим мостом завжди залізо треться одне до одного...
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Ждемс, когда Авакян пересадит полисменов на электротанки!
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То же мне "зіткнення". На Донбассе тролейбусы и машины ровняют с землёй вместе с людьми и никто не жалуется. А тут даже царапины не видно и никто не пострадал.
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та ні. просто аваковці. а естонців не ображай. наші суди ще похлєще будуть....
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Валентину Паламарчуку. Ти тупориле бидло. Ті мусора до сьогодні їздять в АТО щоб ти диванний мікробугай жер,пив, спокійно спав і срав коли по телевізору побачиш сєпара.
Тролейбус їх не пропустив. І не тому що мертва зона, а тому що перед ним загальмував автомобіль а тролейбусник проє-ав і тікав в право.
Фото подивись ідіот перекрашений.
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Никак Голубан украинский подучил и на цензоре зарегился
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Та ні, тут значно простіше - тролейбусу просто туди треба було, от він і поїхав, а там танк...
Їздять вони в нас так - по дротах а не по правилах, на жаль.
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тендер вроде был по мицухам, а здесь брдм. Парубий с парада продал полиции Тернополя? (документы - уехал, уничтожен, факт - ПарубийСтройИнвест или ПашинскийЗбудПостач).
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А нах поліцаям бардак здався? Їм же аваков купу різних бронемашин закупив, від «Дозора» до «Спартана»?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТроллейбус столкнулся с полицейским БРДМ в Тернополе. ФОТО
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