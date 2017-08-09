 Троллейбус столкнулся с полицейским БРДМ в Тернополе. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило 9 августа около 18 часов. На место происшествия выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
"По предварительным данным водитель общественного транспорта не предоставил преимущество в движении боевой разведывательно-дозорной машине, принадлежащей одному из подразделений ГУ Нацполиции в области. Служебный транспорт двигался в сопровождении полицейской машины с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом", - говорится в сообщении.
Никто из участников ДТП не пострадал.
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І поїдем в файне місто Тернопіль...."
мабуть добили таки п'яточку
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Тролейбус їх не пропустив. І не тому що мертва зона, а тому що перед ним загальмував автомобіль а тролейбусник проє-ав і тікав в право.
Фото подивись ідіот перекрашений.
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Їздять вони в нас так - по дротах а не по правилах, на жаль.
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