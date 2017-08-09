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Все про:АЗС (276) Николаевская область (839) топливо (418) ГФС (3121)

 Налоговики в Николаевской области ликвидировали три незаконные АЗС - изъято 60 тонн топлива, - ГФС. ФОТОрепортаж

В Николаевской области сотрудники налоговой милиции совместно с пограничниками под процессуальным руководством областной прокуратуры ликвидировали три незаконные автозаправки и изъяли из незаконного оборота около 60 тонн дизельного топлива.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: " В ходе операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что на территории одного из районных центров области осуществляется незаконное хранение и реализация топлива, которое было ввезено в страну вне таможенного контроля. Кроме того, для увеличения объемов продаваемого топлива злоумышленники разбавляли его.

В результате трех обысков, проведенных на нефтебазе и двух заправках, было обнаружено и изъято 60 тонн дизельного топлива, стоимостью 1,38 миллиона гривен, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет почти два миллиона гривен.

В настоящее время следственные действия продолжаются".

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Налоговики в Николаевской области ликвидировали три незаконные АЗС - изъято 60 тонн топлива, - ГФС 01

Налоговики в Николаевской области ликвидировали три незаконные АЗС - изъято 60 тонн топлива, - ГФС 02

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Налоговики в Николаевской области ликвидировали три незаконные АЗС - изъято 60 тонн топлива, - ГФС 03

Налоговики в Николаевской области ликвидировали три незаконные АЗС - изъято 60 тонн топлива, - ГФС 04

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Надеюсь конфискованное топливо в АТО отправят.
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Микола Колесник1 год. ·

1.5 тисячі тон продуктів (тушонка для війська) визнані МО відвертим неїстним гівном. А ще вчора волали, що це наклеп на порядних постачальників, та на тих, хто це закупив. Визнали, що коли крутяться шапіто з публічною дегустацією, це відволікає увагу, потім постачають фігню. Дякую, за те, що впіймали "мародерів", однопартійців з "Укропу", особисто Власта Негря! А ще сьогодні на Волині затримали хлопців з патріотичного ГО, бо в них були годинники, що мали мікрофон, була легальна зброя, були муляжі (для учбових занять) протитанкових мін. Ну про годинники то зрозуміло (тінь Оніщенко), а ось як з муляжами "захоплювати владу", це питання.) А ще хотілося б синхронізувати виступи проти блокади (все пропало, ....дець) і сьогдняшні виступи як все чудово, Пенсільванський антрацит - валом, переозброєння ТЕЦ на газову марку вугілля. І як кремова троянда на торті, заява міністра Носалика "все так прекрасно, що можливе зниження тарифу на електроенергію". Так що тим, хто триндів та бродячим цирком з мітингами агітував проти блокади, - догани, звільнення з посад, складання мандатів, а блокувальникам - ордени, державні премії, високі посади. Ось такі накладні вії!)))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики в Николаевской области ликвидировали три незаконные АЗС - изъято 60 тонн топлива, - ГФС. ФОТОрепортаж
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