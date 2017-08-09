EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Общество
  857  27
Материалы по теме:
Все про:Бердянск (117) взятка (4351) горсовет (395) предприниматели (1093)

 Чиновники Бердянского горсовета попались на взятках в 3 и 4,5 тыс. грн. ФОТО

Правоохранители задержали специалистов административного отдела исполнительного комитета Бердянского городского совета (Запорожская область) после получения взятки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, чиновники требовали от предпринимателя ежемесячную "дань" за непринятие мер по демонтажу летней площадки, непривлечение его к административной ответственности и непрепятствование дальнейшей хозяйственной деятельности.

Во время обысков у фигурантов были изъяты 3 и 4,5 тыс. гривен. Эти деньги были переданы предпринимателем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представитель страховой компании предлагал чиновнику Фонда гарантирования вкладов $10 тыс. за возврат 10 млн грн. ФОТОрепортаж

Чиновники Бердянского горсовета попались на взятках в 3 и 4,5 тыс. грн 01Чиновники Бердянского горсовета попались на взятках в 3 и 4,5 тыс. грн 02

(Фото полиции Запорожской области)
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А бандиты типа пети крадут миллиарды и нормалёк ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тимошенко тоже не зевает, ботокс и силикон с нарощенными волосами дорого стоит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну станет президентом поглядим ,а ведь похоже таки станет..
 показать весь комментарий
Ответить
 
В дурдоме или качановке точно станет, а Украинцам ботоксно-силиконовая подружка с низким интеллектом не нужна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Аа,воно как ,ну кася поведай кто нужен Украине ,уж не вор ли,лжец,предатель и коррупционер петя порошенко....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украине нужен человек новой формации, который не связан с коррупцией, не такой тупой как Тимошенко, без ботокса и связей с хуйлом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В 40000 000 стране найдётся и не один такой, не зацикливайся на тупых ворах кучмовского периода.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну это не ответ ,конкретики нет ,поэтому я хотел бы узнать имя твоего героя...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какие достоинства имеет подружка хуйла Тимошенко?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Даю конкретный в отличие от тебя ответ,при премьерствах Тимошенко благосостояние моей семьи было на самом высоком уровне ,ну и её сажали и Кучма и Янукович а теперь и соевая мразь путается её обвинять во всех смертных грехах ! при выборе между ней и петей ,я и моя семья,все мои друзья однозначно выберут её .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну это вопрос человека нездорового ,за благосостояние граждан в Украине отвечает премьер.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так и знал, что ничего конкретного от тебя не услышу, только дешёвый популизм.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На этих взятках уже рекламу делают,что бы шли служить,полицейскому погоревшему на 1 тыс долларов,суд присудил 850 грн штрафа
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо отменить им зарплаты. Кто через два месяца не уволится, значит берёт ... Уволить оставшихся, а на их место взять уволившихся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
к тёще вчера в гости заехал, орала, дал 500, успокоилась. упс, нужно было наряд вызвать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
так для того и безвиз ввели, что бы те кто сильно ахреневает свалили и не шатали.. В Польше скоро 50% населения наших будет...
Чиновники Бердянского горсовета попались на взятках в 3 и 4,5 тыс. грн - Цензор.НЕТ 9520 Адесса‏ @alisaod2016 2 ч2 часа назад
Мы ахреневаем от того что творит барыжная власть, а Европа и Америка охреневает от того, что мы не выходим на акции протеста.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"50% населения наших будет..." - в самой полше большенство свалило в западную европу
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чепуха , мелочь .
Если уж Насиров вышел на работу обратно , просто не нашлось человека честнее его , чего уж говорить о таких пустяках ...
Петя , Вовка и Насиров - братья навек !
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоОбществоЧиновники Бердянского горсовета попались на взятках в 3 и 4,5 тыс. грн. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти