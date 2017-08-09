 Чиновники Бердянского горсовета попались на взятках в 3 и 4,5 тыс. грн. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, чиновники требовали от предпринимателя ежемесячную "дань" за непринятие мер по демонтажу летней площадки, непривлечение его к административной ответственности и непрепятствование дальнейшей хозяйственной деятельности.
Во время обысков у фигурантов были изъяты 3 и 4,5 тыс. гривен. Эти деньги были переданы предпринимателем.
(Фото полиции Запорожской области)
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Адесса @alisaod2016 2 ч2 часа назад
Мы ахреневаем от того что творит барыжная власть, а Европа и Америка охреневает от того, что мы не выходим на акции протеста.
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Если уж Насиров вышел на работу обратно , просто не нашлось человека честнее его , чего уж говорить о таких пустяках ...
Петя , Вовка и Насиров - братья навек !
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