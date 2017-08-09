 8 гранат, 41 патрон и дымовая шашка изъяты из автомобиля в Донецкой области. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на блокпосту в Покровске правоохранители остановили для проверки Opel. За рулем находился 23-летний житель Сумской области.
В машине найдены дымовая шашка, сигнальная ракета, 8 гранат различного типа, 18 запалов к гранатам и 41 патрон к автомату Калашникова. Хозяин пояснил, что подвозил незнакомых мужчин и, "наверное, они его и забыли".
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.
(Фото полиции Донецкой области)
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