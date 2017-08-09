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 Общество
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Все про:боеприпасы (1239) задержание (6062) Нацполиция (8323) Донецкая область (4568)

 8 гранат, 41 патрон и дымовая шашка изъяты из автомобиля в Донецкой области. ФОТОрепортаж

В Донецкой области задержан водитель автомобиля, перевозивший арсенал боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на блокпосту в Покровске правоохранители остановили для проверки Opel. За рулем находился 23-летний житель Сумской области.

В машине найдены дымовая шашка, сигнальная ракета, 8 гранат различного типа, 18 запалов к гранатам и 41 патрон к автомату Калашникова. Хозяин пояснил, что подвозил незнакомых мужчин и, "наверное, они его и забыли".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Просто забыл о них": У жителя Донецкой области изъяты 3 гранаты и 2 заряженных магазина к АК. ФОТОрепортаж

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.


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(Фото полиции Донецкой области)
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всегда удивляюс, зачем тащить гранаты? от них больше бед чем толку...
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Antiberkut)))) На снимке есть две гранаты с белой шапочкой! Это наступательная граната РГО, эта граната разработана в россияниции 2014г, это вещественное доказательство в международном суде!
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А что это за граната? Какой-то дальний родственник "эфки"?
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ГРОшка и дымовая шашка изъяты Изя национальное одесское имя.
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Цензор.НЕТФотоОбщество8 гранат, 41 патрон и дымовая шашка изъяты из автомобиля в Донецкой области. ФОТОрепортаж
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