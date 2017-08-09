 Недовольные строительством АЗС жители киевских Позняков перекрыли улицу Ревуцкого. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент LB.ua.
Люди считают АЗС опасной. Рядом со стройкой расположены несколько учебных заведений и озеро Солнечное.
Конфликт вокруг стройки на Ревуцкого продолжается уже несколько месяцев. Там прошло несколько митингов, некоторые из них завершились дракой. К настоящему времени заправка почти готова.
В июле Киевский городской совет запустил процесс расторжения договора на аренду земельного участка по улице Ревуцкого, 8, где ведется строительство автозаправочной станции. Но, как отмечают местные жители, строительство АЗС не прекратилось.
Сеть АЗС "ОККО" входит в состав концерна "Галнафтогаз". Мажоритарным акционером концерна является Виталий Антонов, среди миноритарных акционеров - Европейский банк реконструкции и развития.
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