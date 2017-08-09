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 Киевские новости
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Все про:Киев (17819) протест (5501) улица (157)

 Недовольные строительством АЗС жители киевских Позняков перекрыли улицу Ревуцкого. ФОТО

киев улица азс

Около сотни жителей киевского мирокрайона Позняки перекрыли улицу Ревуцкого в районе автозаправочной станции, строительством которой они недовольны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Люди считают АЗС опасной. Рядом со стройкой расположены несколько учебных заведений и озеро Солнечное.

Конфликт вокруг стройки на Ревуцкого продолжается уже несколько месяцев. Там прошло несколько митингов, некоторые из них завершились дракой. К настоящему времени заправка почти готова.

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В июле Киевский городской совет запустил процесс расторжения договора на аренду земельного участка по улице Ревуцкого, 8, где ведется строительство автозаправочной станции. Но, как отмечают местные жители, строительство АЗС не прекратилось.

Сеть АЗС "ОККО" входит в состав концерна "Галнафтогаз". Мажоритарным акционером концерна является Виталий Антонов, среди миноритарных акционеров - Европейский банк реконструкции и развития.

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Недовольные строительством АЗС жители киевских Позняков перекрыли улицу Ревуцкого 01

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Люди правы, наверное. Я бы не хотел под своим домом иметь заправку.
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Вы ж знаете как это делается - до первого мусора. Если не дай Б-же что случится чы взорвется, приедет Кличко с Гойсманом на место трагедии, скорчат хмурые рожи и скажут. Первый - надо приостановить выдачу лицензий и дозволив. Другой - я наказав уряду проверить все АЗС по стране. А пока можно и так, возле домов
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Глупый народ - банду засевшую на Банковой и Грушевского гнать надо а лучше вешать на ближайших фонарях ,тогда будет дело ...
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Изгои недовольны? Видать есть чем платить за ЖКХ?
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сегодня АЗС, завтра продуктовый магазин для них станет "опасным"... а где они жратву берут и заправляют свои автомобили????
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как в сказке: "Не хотите на гнедых, прокачу на вороных."
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Газовые ЗС возле жилых домов строить значит низззяяяя, а АЗС сколько угодно. Вместо скверов и парков. интересно, сколько наш Мер (от слова мерин) с этого имеет? Кстати, наш мЕр живёт на Оболони?
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Їжджу на роботу повз цієї заправки. До озера- не менше пів-кілометра, до будинків- метрів 150. Усі норми витримано- чого бунтувати? А АЗС там справді не вистачає.
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кислород лучше бы перекрыли тем кто это допустил.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиНедовольные строительством АЗС жители киевских Позняков перекрыли улицу Ревуцкого. ФОТО
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