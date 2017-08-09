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 Поезд снес легковушку на переезде на Прикарпатье: 4 погибших, среди которых 2 ребенка. ФОТОрепортаж

В Ивано-Франковской области поезд столкнулся с автомобилем. В результате погибли 4 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, в поселке Большовцы (Галичский район) на железнодорожном переезде, оборудованном звуковой и световой сигнализацией, произошло столкновение пассажирского поезда №144 Киев - Ворохта и легкового автомобиля ВАЗ. В результате ДТП погиб 37-летний водитель легковушки, его 35-летняя жена и двое детей - 2013 и 2014 г. р.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ужасное ДТП на трассе Киев-Ковель: погибли пять человек, в том числе беременная женщина. ФОТО

Поезд снес легковушку на переезде на Прикарпатье: 4 погибших, среди которых 2 ребенка 01Поезд снес легковушку на переезде на Прикарпатье: 4 погибших, среди которых 2 ребенка 02Поезд снес легковушку на переезде на Прикарпатье: 4 погибших, среди которых 2 ребенка 03Поезд снес легковушку на переезде на Прикарпатье: 4 погибших, среди которых 2 ребенка 04Поезд снес легковушку на переезде на Прикарпатье: 4 погибших, среди которых 2 ребенка 05Поезд снес легковушку на переезде на Прикарпатье: 4 погибших, среди которых 2 ребенка 06

(Фото ГСЧС)
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ну может другим наука будет, что бы не тянуть за собой в могилу всю семью?
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На пачках сигарет тоже пишут разное, но курильщиков меньше не становится, все думают, что особенные и такое с ними не произойдёт. Так что такое не проходит. Наоборот, чем больше таких новостей, тем больше аварий.
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Наоборот, чем больше аварий, тем больше таких новостей.
Вечно нужно всё поставить с ног на голову...
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Украина каждый год бьёт рекорды по ДТП, их количество растёт. Где голова, а где ноги? Украинцы стали легко и беспечно относится к жизни, нас уже не впечатляют трупы на дорогах, спасибо СМИ,
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Человеку свойственно ошибаться, иногда это бывает в последний раз. Никто не даст гарантии, что ты завтра примешь так же неправильное решение, которое приведёт к катастрофе.

Я считаю, что укрзализныця должна создать на переездах условия, которые будут предотвращать подобные трагедии. В любом чайнике есть защита от дурака, но только не на переездах. Почему?
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Дурака от самого себя защитить не возможно а глупость и несчастный случай это вещи разные .
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По официальной статистике в Украине в том году погибло 4000 человек в ДТП, то есть это не пять-шесть, а десять-двенадцать. В два раза больше.
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увы... а сколько осталось безутешных матерей, вдов, сирот? сколько инвалидов?
Будь в стране нравственная власть, а не прохиндеи всех мастей и шулера, то немедленно приняли бы законы об ужесточении наказаний за вождение в нетрезвом состоянии (вплоть до конфискации транспортного средства!), штрафы, которые бы шли на компенсации погибшим и пострадавшим... Но у этой "власти" нет ни совести, ни разума...
Но этой продажной, потешной, вороватой "власти" только на руку уменьшение численности страны... Этой "власти" горе пострадавших в ДТП нипочём - они ведь ездят с мигалками, охраной, кортежами... Что им до того, что гибнут под колесами дети, старики, народ?
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Так они сами трезвыми не ездят, примут там они чего-то. У них там наркоманов пол Рады.
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а сколько из наших депутанов с "дурными наклонностями", о которых в приличном обществе не говорят? И этот сброд считает себя элитой нации...
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Сначала надо мозги иметь водителям,выполнять ПДД, а потом власть ругать.У нас во всем власть виновата,а что водители творят,что хотят,то ни по чем.Ты лучше на себя и вокруг посмотри, а потом власть поноси.Легче всего все на кого-то спихнуть,а в зеркало посмотреть тяжело.
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Для того, чтобы приводить в чувство водителей и существуют законы, наказание за их нарушения. Так во всех даже цивилизованных странах. Наверное, вы не читали "Престуление и наказание"...
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сцуко ну кровью же писано остановится до переезда! убедится! что нет поезда и на одном движении переехать это место повышеной опасности..... но все думают что с ними такого не случится - тормозят на самых рельсах так как не хотят ходовую побить, при этом глохнут при резком трогании и вот результат - расплачиваются все за действия одного идиота....
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Видел фотки с этой же аварии на другом сайте, только там еще была лежащая на боку Чмуха, несколько сошедших вагонов, развороченный путь и смятая кабина у Машки. Тут ничего это нет, Машка стоит целехонькая. В тексте ни там, ни здесь про второй лок и сход вагонов - ни слова. Ничего не понимаю.
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Если на этом переезде погибнут дети высокопоставленных чиновников (возможно с двойным гражданством) тогда будут думать об установке автоматизированных шлагбаумов.
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Боже, Боже, Боже!!!
Там наверно кровавое месиво, какой страшной смертью погибли дети..
Соболезнование и сил родным и близким.
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Просто ужас, убивают украинцев на войне и столько дтп к томуже.
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В ДТП погибает в разы больше,чем на войне.Защищать Родину святое дело,а вот гибнуть на переездах,при обгоне,при пересечении перекрестков-это преступная халатность водителей и не знание ПДД.
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Їздив не раз через той перїзд на рибалку. З одного боку видимість дуже далеко проглядається,а з іншого боку стоїть зупинка і позаду неї ростуть дерева і кущі,які закривають видимість майже повністю..... Поїзд можна побачити уже будучи на колії...Буває,що той шлангбам дуже часто ломається і його не ремонтують днями..... Тож місцеві жителі привикли переїздити
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Тож місцеві жителі привикли переїздити той переїзд на "авось повезе" !
там не перша така аварія і дай Боже остання.......
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идиот. ехал бы сам, было бы вообще не жаль.
а так всех угробил по своей тупости.
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Хоч би дітеи' пожалів ,коли мозгів нема ,до того кожен день страшні дтп невже нічого не вчать ,дуже жаль .
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПоезд снес легковушку на переезде на Прикарпатье: 4 погибших, среди которых 2 ребенка. ФОТОрепортаж
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