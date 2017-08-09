 Поезд снес легковушку на переезде на Прикарпатье: 4 погибших, среди которых 2 ребенка. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, в поселке Большовцы (Галичский район) на железнодорожном переезде, оборудованном звуковой и световой сигнализацией, произошло столкновение пассажирского поезда №144 Киев - Ворохта и легкового автомобиля ВАЗ. В результате ДТП погиб 37-летний водитель легковушки, его 35-летняя жена и двое детей - 2013 и 2014 г. р.
(Фото ГСЧС)
4502 36
Материалы по теме: ДТП
Водителя, который насмерть сбил девочку на Осокорках, арестовали на два месяца с альтернативой залога в 500 тысяч, - прокуратура(46)
Автомобиль насмерть сбил водителя троллейбуса в Киеве. ФОТОрепортаж(24)
В отношении врача бориспольской больницы, куда привезли пострадавших в ДТП туристов, открыто уголовное дело, - спикер ГУ НП Киевщины(13)
Переломы рук, ног и травмы головы: пьяный водитель сбил трех девушек, возвращавшихся с дискотеки, - ГУ НП в Киевской области. ФОТОрепортаж(94)
На Івано-Франківщині пасажирський потяг розтрощив легковик: серед загиблих є діти. ФОТО(0)
На проспекте Бажана в Киеве автомобиль насмерть сбил двух пешеходов, перебегавших дорогу в неположенном месте. ФОТОрепортаж(85)
ДТП в Киевской области: шесть человек погибли, в том числе и несовершеннолетний ребенок, - Нацполиция. ФОТО(0)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вечно нужно всё поставить с ног на голову...
Ответить
Ответить
Плюю на Петю.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я считаю, что укрзализныця должна создать на переездах условия, которые будут предотвращать подобные трагедии. В любом чайнике есть защита от дурака, но только не на переездах. Почему?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Будь в стране нравственная власть, а не прохиндеи всех мастей и шулера, то немедленно приняли бы законы об ужесточении наказаний за вождение в нетрезвом состоянии (вплоть до конфискации транспортного средства!), штрафы, которые бы шли на компенсации погибшим и пострадавшим... Но у этой "власти" нет ни совести, ни разума...
Но этой продажной, потешной, вороватой "власти" только на руку уменьшение численности страны... Этой "власти" горе пострадавших в ДТП нипочём - они ведь ездят с мигалками, охраной, кортежами... Что им до того, что гибнут под колесами дети, старики, народ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Идиота ни разу.
Ответить
Ответить
Там наверно кровавое месиво, какой страшной смертью погибли дети..
Соболезнование и сил родным и близким.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
там не перша така аварія і дай Боже остання.......
Ответить
а так всех угробил по своей тупости.
Ответить
Ответить
Ответить