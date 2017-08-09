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Все про:задержание (6060) изнасилование (705) Киевская область (1654) Нацполиция (8321)

 Сексуальный маньяк, отсидевший 22 года, задержан на Киевщине. ФОТО

В Киевской области задержан сексуальный маньяк по кличке Катастрофа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, две девушки 18 и 21 года решили ехать в Одессу автостопом. На остановке общественного транспорта в селе Софиевская Борщаговка (Киево-Святошинский район) они остановили автомобиль Daewoo Lanos. Водитель согласился их подвезти.

В Василькове мужчина предложил пассажиркам переночевать в арендованной им квартире. Там злоумышленник, угрожая ножом и применив физическую силу, вступил в половые сношения с девушками против их воли. После этого он вывез их на автозаправочную станцию ​​возле поселка Калиновка, где, снова угрожая ножом, отобрал деньги и скрылся.

В тот же день насильника задержали. Им оказался житель Киево-Святошинского района. Злоумышленник признался в содеянном.

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39-летний мужчина почти год назад вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений. За решеткой злоумышленник провел 22 года.

Возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой), ч. 1 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) и ч. 1 ст. 152 (изнасилование).

Сейчас доказана причастность мужчины к пяти изнасилованиям.


Сексуальный маньяк, отсидевший 22 года, задержан на Киевщине 01

(Фото полиции Киевской области)
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Ну хоть поипался перед следующим сеансом мужеложества.
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За что? За то что две шалавы согласились у незнакомого мужика переночевать по пути в Одессу отьехав от Киева 30км? Мутно тут все!
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Не нужно навешивать ярлыки на незнакомых людей.
То, что барышни дуры набитые, это да, но не факт, что они шлюхи.
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Может халяв снял, да не оплатил. Вот они его и обули.
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И что тут такого? Маньяк трахнул шалав... шалавы хотели еще, маньяк отказался они написали заяву в полицию.
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Черговий приклад шо тюрма не справляє людину , і ніяким виправним чи виховним закладом рахуватись неможе.
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Кінці з кінцями в цій історії не сходяться- а про автостоп взагалі маячня.
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Бабы конечно дуры ,сели,переночевали.... а был ли мальчик ???
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Когда у них отобрали деньги, они поняли, что их изнасиловали.
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а шо морду лиця) розмазали?!
народ повинен знати хероя!
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Девушки, похоже, автостопом ездить уже не будут. Да, машину поймать удалось, но с маньяком. Да, случайно остались живы, но неприятный осадок остался...
А любителя скотских утех нет смысла дальше сажать... Он должен напасть на конвоира, что ли... И позор конвоиру или как их там называют, если у него рука дрогнет.
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От Софиевской Борщаговки до Василькова ехать всего-ничего.Это надо было так ехать в Одессу,чтобы через час согласиться ночевать в Василькове.
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*В Киевской области задержан ...*___в чём не совпадение?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСексуальный маньяк, отсидевший 22 года, задержан на Киевщине. ФОТО
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