 Сексуальный маньяк, отсидевший 22 года, задержан на Киевщине. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, две девушки 18 и 21 года решили ехать в Одессу автостопом. На остановке общественного транспорта в селе Софиевская Борщаговка (Киево-Святошинский район) они остановили автомобиль Daewoo Lanos. Водитель согласился их подвезти.
В Василькове мужчина предложил пассажиркам переночевать в арендованной им квартире. Там злоумышленник, угрожая ножом и применив физическую силу, вступил в половые сношения с девушками против их воли. После этого он вывез их на автозаправочную станцию возле поселка Калиновка, где, снова угрожая ножом, отобрал деньги и скрылся.
В тот же день насильника задержали. Им оказался житель Киево-Святошинского района. Злоумышленник признался в содеянном.
39-летний мужчина почти год назад вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений. За решеткой злоумышленник провел 22 года.
Возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой), ч. 1 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) и ч. 1 ст. 152 (изнасилование).
Сейчас доказана причастность мужчины к пяти изнасилованиям.
(Фото полиции Киевской области)
2043 21
Названы имена 7 задержанных по делу о расхищении средств проекта "Стена"(69)
Налетчики, подозреваемые в 10 разбойных нападениях, задержаны в Виннице. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(23)
Задержанного за пикет в оккупированном Симферополе 76-летнего крымскотатарского активиста обвиняют в сопротивлении "полиции", - адвокат(12)
СБУ задержала в Мариуполе экс-милиционера за продажу е-ключей доступа к базам данных ГАИ. Оперативное ВИДЕО(17)
Российского школьника забрали в полицию прямо с урока за призывы к митингу - Бутусов. ВИДЕО(0)
Участниц Pussy Riot после акции в поддержку Сенцова задержали в российском Якутске(5)
Мужчина пытался провезти в оккупированную Горловку 4,5 кг конопли. ФОТО(57)
Ответить
Ответить
Ответить
То, что барышни дуры набитые, это да, но не факт, что они шлюхи.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
народ повинен знати хероя!
Ответить
Ответить
Ответить
А любителя скотских утех нет смысла дальше сажать... Он должен напасть на конвоира, что ли... И позор конвоиру или как их там называют, если у него рука дрогнет.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить