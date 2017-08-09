 Представитель страховой компании предлагал чиновнику Фонда гарантирования вкладов $10 тыс. за возврат 10 млн грн. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, страховая компания хранила более 10 миллионов гривен на счетах одного из банков, признанных неплатежеспособными. Менеджмент компании обратился в Фонд с требованием выплатить эти деньги по механизму, который противоречит установленной законодательством процедуре. Получив официальный отказ, дельцы решили обратиться к уполномоченному лицу Фонда по ликвидации банка.
Представитель страховщиков неоднократно предлагал чиновнику "решить" вопрос с возвратом денег. В конце злоумышленник предложил чиновнику за содействие 10 тысяч долларов США, о чем тот сразу сообщил правоохранителям.
Представителя страховой компании задержали в Киеве, в отделении банка, при попытке передачи первой половины суммы.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (дача взятки).
(Фото СБУ)
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