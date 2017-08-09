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Все про:банки (1580) взятка (4349) страхование (141) Фонд гарантирования вкладов (122)

 Представитель страховой компании предлагал чиновнику Фонда гарантирования вкладов $10 тыс. за возврат 10 млн грн. ФОТОрепортаж

В Киеве задержан представитель страховой компании, который пытался дать взятку должностному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, страховая компания хранила более 10 миллионов гривен на счетах одного из банков, признанных неплатежеспособными. Менеджмент компании обратился в Фонд с требованием выплатить эти деньги по механизму, который противоречит установленной законодательством процедуре. Получив официальный отказ, дельцы решили обратиться к уполномоченному лицу Фонда по ликвидации банка.

Представитель страховщиков неоднократно предлагал чиновнику "решить" вопрос с возвратом денег. В конце злоумышленник предложил чиновнику за содействие 10 тысяч долларов США, о чем тот сразу сообщил правоохранителям.

Представителя страховой компании задержали в Киеве, в отделении банка, при попытке передачи первой половины суммы.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (дача взятки).

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Представитель страховой компании предлагал чиновнику Фонда гарантирования вкладов $10 тыс. за возврат 10 млн грн 01Представитель страховой компании предлагал чиновнику Фонда гарантирования вкладов $10 тыс. за возврат 10 млн грн 02Представитель страховой компании предлагал чиновнику Фонда гарантирования вкладов $10 тыс. за возврат 10 млн грн 03

(Фото СБУ)
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$10 000 за возврат $ 385 00/не плохой бизнес для страховика.
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Судя по всему, по установленной законодательно процедуре, страховая получила бы дулю с маком...
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Это фейк - 50-70 % откат за возврат - погуглите полно инфы - так что мало предлагал наверное поэтому сдали
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Цензор.НЕТФотоОбществоПредставитель страховой компании предлагал чиновнику Фонда гарантирования вкладов $10 тыс. за возврат 10 млн грн. ФОТОрепортаж
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