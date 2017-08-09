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 При осмотре автомобиля на КПВВ Новотроицкое изъят арсенал оружия, - Нацполиция. ФОТО

В Донецкой области сотрудники Волновахского отдела полиции совместно с пограничниками пресекли попытку ввоза оружия с оккупированной территории.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По предварительной информации, мужчина занимался перевозкой пассажиров с подконтрольной Украины территории в оккупированный Донецк и обратно. Во время проверки в момент пересечения блокпоста в автомобиле был обнаружен арсенал нелегального оружия: граната РГД-5, пистолет Макарова и более 60 патронов.

При осмотре автомобиля на КПВВ Новотроицкое изъят арсенал оружия, - Нацполиция 01

Стоит отметить, что, согласно базам данных МВД, пистолет с 2014 года числится похищенным из линейного отдела милиции на станции Славянск. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.

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Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами". Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

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Та какой там арсенал,так собак пугать ,с аваковскими не путать,они не собаки а шакалы ...
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Попал с пистолетиком водила. А патроны 5,45 и 7,62 к чему то нужно приложить. Опять попадалово. не отвертится
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