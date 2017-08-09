 При осмотре автомобиля на КПВВ Новотроицкое изъят арсенал оружия, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
По предварительной информации, мужчина занимался перевозкой пассажиров с подконтрольной Украины территории в оккупированный Донецк и обратно. Во время проверки в момент пересечения блокпоста в автомобиле был обнаружен арсенал нелегального оружия: граната РГД-5, пистолет Макарова и более 60 патронов.
Стоит отметить, что, согласно базам данных МВД, пистолет с 2014 года числится похищенным из линейного отдела милиции на станции Славянск. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.
Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами". Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.
891 3
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
Российские наемники применили минометы под Новозвановкой, - штаб АТО(4)
21-летний боец батальона "Донбасс" Владимир Зейлик погиб близ Марьинки. ФОТО(0)
В ходе АТО погибли уже 2307 бойцов, - начальник Генштаба Муженко(58)
Полицейские в Константиновке задержали экс-боевика "ДНР" из "1-й Славянской бригады"(46)
Блокада Донбасса расширилась еще больше(0)
11 террористов ликвидированы, 34 ранены, - Лысенко озвучил потери врага за прошедшую неделю(0)
За минувшие сутки погибших в рядах ВСУ нет, трое бойцов получили ранения, - спикер АТО(4)
Ответить
Ответить
Ответить