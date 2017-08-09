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Все про:герб (78) Днепр_город (2815) логотип (23) символика (221)

 Новый логотип и бренд города выбрали в Днепре. ФОТО

герб днепр

В Днепре выбрали новый бренд и логотип города. Победителем по итогам интернет-голосования и по решению конкурсной комиссии стал логотип "Дніпро - хвилююче місто" Сергея Белого.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Днепровского горсовета, победителем конкурса по итогам интернет-голосования и по решению конкурсной комиссии стал логотип "Дніпро - хвилююче місто".

"В рамках конкурса состоялось онлайн-голосование, по результатам которого конкурсанты могли получить 30 баллов, остальные 70 баллов выставляли члены жюри, оргкомитет, которые оценивали работы комплексно по семи критериям: оригинальность, лаконичность, привлекательность, конкурентоспособность, этичность, технологичность, позитивность. Процесс ребрендинга будет продолжаться. Мы будем продвигать этот бренд в нашем городе, в Украине и за ее пределами", - рассказал руководитель направления брендинга "Агентства развития Днепра" Ярослав Ярошенко.

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Автор-победитель должен разработать брендбук, в котором будет указано, как именно и где будет использоваться этот логотип.

"Мы передадим брендбук в городской совет. Когда мэр подпишет соответствующее распоряжение, этот логотип и бренд можно будет официально использовать. Важно также понимать, что бренд и логотип ни в коемслучае не заменяют официальную символику города, например, герб", - добавил директор "Агентства развития Днепра" Владимир Панченко.

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Новый логотип и бренд города выбрали в Днепре 01

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если бы еще побольше красок.
а то как то в одном тоне...
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Хорошо, что первый выбранный символ отменили.
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Согласен, ибо эта ракета напоминала эротический символ.

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если тот, что ниже вашего коммента, то и правда хорошо...
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Вот и будет там все время "ВОЛНОВАТЬ" (( ...
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Схоже вибір робив Арсеній, бо по його описах дуже схоже на дупу Коломойського.
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===об этом сообщается на сайте Днепровского горсовета ===
А что за сайт что через него постоянно перенаправляют на госучреждения (( https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kbmlwcm9yYWRhLmdvdi51YS91ay9hcnRpY2xlcy9pdGVtLzIxMjIwL3UtZG5pcHJpLW9icmFsaS1icmVuZC10YS1sb2dvdGlwLW1pc3Rh
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не знаю. Просто почему именно через него перенаправляют? Ведь уже не первая тема, я и раньше обращала внимание что дается не прямая ссылка, а через этот сайт Хотя можно было дать ПРЯМУЮ ссылку.
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У Днепра теперь новый логотип - "волна"

Не берусь оценивать его художественную составляющую. На мой личный обывательский вкус - вполне ок.

Но вот способ, которым этот логотип выбирался я категорически неприемлю. К сожалению, власти города даже такую, казалось бы безобидную и не сильно "хлебную" историю, не смогли провести прозрачно.

Даже если не заострять внимание на том, как коряво был проведен конкурс, как внимательные горожане засекли накрутки голосов в пользу "волны", как эта же "волна", несмотря на все накрутки всё равно проиграла онлайн-голосование, причем проиграла только потому, что горожане объединились и просто назло голосовали за другой вариант - не хотели терпеть такую наглость (см. посты по тегу #ЗаРакету)...

...даже если не разжевывать этих всех нюансов, достаточно будет лишь одного:
заместитель Филатова презентовал новые указатели улиц с использованием "волны" еще за полгода до окончания конкурса: http://dpchas.com.ua/…/lysenko-prezentoval-novye-adresnye-t…

Мелочность и всеядность - первые 2 слова, которое приходят мне на ум для характеристики нынешнего менеджмента Днепра.
Artem Romanyukov
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Цензор.НЕТФотоОбществоНовый логотип и бренд города выбрали в Днепре. ФОТО
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