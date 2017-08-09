 Новый логотип и бренд города выбрали в Днепре. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Днепровского горсовета, победителем конкурса по итогам интернет-голосования и по решению конкурсной комиссии стал логотип "Дніпро - хвилююче місто".
"В рамках конкурса состоялось онлайн-голосование, по результатам которого конкурсанты могли получить 30 баллов, остальные 70 баллов выставляли члены жюри, оргкомитет, которые оценивали работы комплексно по семи критериям: оригинальность, лаконичность, привлекательность, конкурентоспособность, этичность, технологичность, позитивность. Процесс ребрендинга будет продолжаться. Мы будем продвигать этот бренд в нашем городе, в Украине и за ее пределами", - рассказал руководитель направления брендинга "Агентства развития Днепра" Ярослав Ярошенко.
Автор-победитель должен разработать брендбук, в котором будет указано, как именно и где будет использоваться этот логотип.
"Мы передадим брендбук в городской совет. Когда мэр подпишет соответствующее распоряжение, этот логотип и бренд можно будет официально использовать. Важно также понимать, что бренд и логотип ни в коемслучае не заменяют официальную символику города, например, герб", - добавил директор "Агентства развития Днепра" Владимир Панченко.
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а то как то в одном тоне...
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А что за сайт что через него постоянно перенаправляют на госучреждения (( https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kbmlwcm9yYWRhLmdvdi51YS91ay9hcnRpY2xlcy9pdGVtLzIxMjIwL3UtZG5pcHJpLW9icmFsaS1icmVuZC10YS1sb2dvdGlwLW1pc3Rh
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Не берусь оценивать его художественную составляющую. На мой личный обывательский вкус - вполне ок.
Но вот способ, которым этот логотип выбирался я категорически неприемлю. К сожалению, власти города даже такую, казалось бы безобидную и не сильно "хлебную" историю, не смогли провести прозрачно.
Даже если не заострять внимание на том, как коряво был проведен конкурс, как внимательные горожане засекли накрутки голосов в пользу "волны", как эта же "волна", несмотря на все накрутки всё равно проиграла онлайн-голосование, причем проиграла только потому, что горожане объединились и просто назло голосовали за другой вариант - не хотели терпеть такую наглость (см. посты по тегу #ЗаРакету)...
...даже если не разжевывать этих всех нюансов, достаточно будет лишь одного:
заместитель Филатова презентовал новые указатели улиц с использованием "волны" еще за полгода до окончания конкурса: http://dpchas.com.ua/…/lysenko-prezentoval-novye-adresnye-t…
Мелочность и всеядность - первые 2 слова, которое приходят мне на ум для характеристики нынешнего менеджмента Днепра.
Artem Romanyukov
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