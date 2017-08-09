 При получении 50 тысяч взятки на Черниговщине задержан чиновник лесохозяйственной отрасли, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.
В сообщении отмечается: "Служба безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачила заместителя директора одного из коммунальных предприятий лесохозяйственной отрасли в Черниговской области.
Оперативники спецслужбы задержали вымогателя при получении через посредника части взятки в размере 50 000 гривен.
Общий размер денежного вознаграждения, которую требовал чиновник от предпринимателя, составлял 132 000 гривен. Эта сумма должна была помочь в выделении коммерсанту в разработку участка леса для вырубки древесины и последующего использования ее в коммерческих целях.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении".
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