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 Ужасное ДТП на трассе Киев-Ковель: погибли пять человек, в том числе беременная женщина. ФОТО

На автодороге Киев - Ковель произошло ДТП, в результате которого погибли 5 человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации Нацполиции, сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Киев-Ковель вблизи села Ивановка поступило в полицию около полудня.

По предварительной информации полицейских, которые сейчас работают на месте происшествия, водитель Nissan Qashqai на полосе встречного движения столкнулся с автомобилем Volkswagen Caddy.

В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров кроссовера: беременная женщина и двое мужчин. В салоне Volkswagen Caddy, кроме водителя, который погиб на месте происшествия, находились четверо пассажиров: жена и трое внуков. Женщина от полученных травм скончалась в больнице. Двух детей госпитализировали в реанимацию, еще одного ребенка - в травматологическое отделение Сарненской центральной районной больницы.

Все обстоятельства ДТП следователи будут выяснять в рамках уголовного производства.

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Ужасное ДТП на трассе Киев-Ковель: погибли пять человек, в том числе беременная женщина 01Ужасное ДТП на трассе Киев-Ковель: погибли пять человек, в том числе беременная женщина 02
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только за сегодня в авариях погибло больше людей чем в АТО.
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От водки и пива погибают больше, но всем всё равно.
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Люди не торопитесь на тот свет,не превышайте скорость.
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Украина воюет на два фронта? Один фронт на востоке, второй - на каждой из дорог с твёрдым покрытием. И фронт дорожный пока более горячий.
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Ну куда его переться на обгон, видя приближающеюся машину? Я иду на обгон только тогда, когда вижу перед собой авто где-то далеко. Только пизд@лина у виде офигевших штрафов и уголовной ответственности научит водителей соблюдать ПДД. Потому что, вижу, что и хорошие дороги не помогут дурачкам, которые не только себя на тот свет с пассажирами загоняют, но и людей в другом авто.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУжасное ДТП на трассе Киев-Ковель: погибли пять человек, в том числе беременная женщина. ФОТО
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