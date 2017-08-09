 Ужасное ДТП на трассе Киев-Ковель: погибли пять человек, в том числе беременная женщина. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации Нацполиции, сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Киев-Ковель вблизи села Ивановка поступило в полицию около полудня.
По предварительной информации полицейских, которые сейчас работают на месте происшествия, водитель Nissan Qashqai на полосе встречного движения столкнулся с автомобилем Volkswagen Caddy.
В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров кроссовера: беременная женщина и двое мужчин. В салоне Volkswagen Caddy, кроме водителя, который погиб на месте происшествия, находились четверо пассажиров: жена и трое внуков. Женщина от полученных травм скончалась в больнице. Двух детей госпитализировали в реанимацию, еще одного ребенка - в травматологическое отделение Сарненской центральной районной больницы.
Все обстоятельства ДТП следователи будут выяснять в рамках уголовного производства.
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