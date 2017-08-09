 Беспилотник НАТО RQ-4A Global Hawk сканирует оккупированные Донбасс и Крым и приграничные области России. ФОТО+КАРТА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Тексти" , пребывание разведывательного аппарата в воздушном пространстве Украины предусмотрено партнерской программой Украина-НАТО.Обычно, военные беспилотники выполняют свои миссии без использования гражданских радио-идентификаторов, однако с октября 2016 года, вылетая на задание над Украиной, разведчики RQ-4A Global Hawk включают транспондер, благодаря чему беспилотник становится видимым на таких ресурсах, как Flightradar24. По неподтвержденной информации, беспилотники этого типа (их было не менее 4 различных аппаратов) появились над украинской территорией еще в марте 2015 года, отмечает издание.

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Отличие относительно недавнего полета, который состоялся 20 июля, от большинства предыдущих - во времени пребывания и более широком круге выполняемых задач. Hawk пролетел вблизи побережья Крыма и "посмотрел" на Сочи.В целом этот беспилотник может курсировать на высоте 15 - 18 тыс. метров до 30 часов. Этого ему хватает, чтобы прилететь из базы в Сицилии на восток Украины и несколько раз просканировать фронт. Линию разграничения он не пересекает, но может вести разведку на глубину до 300 км. Безусловно, при этом охватывается не только вся оккупированная территория Донбасса, но и приграничные области России.Базируется Hawk на авиабазе Сигонелла на Сицилии (Италия). Данные, полученные в ходе полетов, поступают в штабы войск НАТО и служат для выработки решений, направленных на противодействие российской угрозе."Зачем нужны такие вылеты? Переброска мощных военных группировок нередко проводится в режиме полного радиомолчания и не засекается средствами радиоэлектронной разведки. Данные со спутников также не всегда позволяют получить фотографии конкретных участков интересующие офицеров штаба. Обмен полученными данными с украинскими военными осуществляется в объемах и порядке, утвержденных документами о сотрудничестве между НАТО и Украиной", - говорится в материале.

Данные о маршрутах полетов беспилотника взяты с сайта https://www.adsbexchange.com/