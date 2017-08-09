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 Беспилотник НАТО RQ-4A Global Hawk сканирует оккупированные Донбасс и Крым и приграничные области России. ФОТО+КАРТА

Беспилотник США RQ-4A Global Hawk осуществляет разведку возле оккупированного Крыма, над зоной АТО и вдоль границы с РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Тексти", пребывание разведывательного аппарата в воздушном пространстве Украины предусмотрено партнерской программой Украина-НАТО.

Обычно, военные беспилотники выполняют свои миссии без использования гражданских радио-идентификаторов, однако с октября 2016 года, вылетая на задание над Украиной, разведчики RQ-4A Global Hawk включают транспондер, благодаря чему беспилотник становится видимым на таких ресурсах, как Flightradar24. По неподтвержденной информации, беспилотники этого типа (их было не менее 4 различных аппаратов) появились над украинской территорией еще в марте 2015 года, отмечает издание.

Беспилотник НАТО RQ-4A Global Hawk сканирует оккупированные Донбасс и Крым и приграничные области России 01


Отличие относительно недавнего полета, который состоялся 20 июля, от большинства предыдущих - во времени пребывания и более широком круге выполняемых задач. Hawk пролетел вблизи побережья Крыма и "посмотрел" на Сочи.

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В целом этот беспилотник может курсировать на высоте 15 - 18 тыс. метров до 30 часов. Этого ему хватает, чтобы прилететь из базы в Сицилии на восток Украины и несколько раз просканировать фронт. Линию разграничения он не пересекает, но может вести разведку на глубину до 300 км. Безусловно, при этом охватывается не только вся оккупированная территория Донбасса, но и приграничные области России.

Базируется Hawk на авиабазе Сигонелла на Сицилии (Италия). Данные, полученные в ходе полетов, поступают в штабы войск НАТО и служат для выработки решений, направленных на противодействие российской угрозе.

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"Зачем нужны такие вылеты? Переброска мощных военных группировок нередко проводится в режиме полного радиомолчания и не засекается средствами радиоэлектронной разведки. Данные со спутников также не всегда позволяют получить фотографии конкретных участков интересующие офицеров штаба. Обмен полученными данными с украинскими военными осуществляется в объемах и порядке, утвержденных документами о сотрудничестве между НАТО и Украиной", - говорится в материале.

Беспилотник НАТО RQ-4A Global Hawk сканирует оккупированные Донбасс и Крым и приграничные области России 02


Карта полетов. Маршруты беспилотников США над зоной АТО в 2016-2017 годах. Нажмите, чтобы увеличить графику

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Данные о маршрутах полетов беспилотника взяты с сайта https://www.adsbexchange.com/
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цілі для Томагавків визначав))), кацяпи, вам пісець!
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Странно. Написал комментарий, а его сразу удалили. Написал на несколько других популярных форумах его-же. Тоже удалили. Гугл цитат с поста не находит. Причем ладно на .ru то понятно, но на доменах .ua и .com та же ситуация. То есть при совдепии Ванге пророчествовать можно, при инквизиции Нострадамусу на здоровье. В свободном интернете предсказать неприятности единственному живому госсударству-агрессору нельзя что-ли? Попробую еще разок.

Катастрофа 11 августа 2017 года. Москвичи массово бегут из столицы.

Коренные жители и трудовые иммигранты массово покидают Москву с начала августа. Поводом для этого стал ролик в соцсетях известного московского нумеролога. Клара Кузденбаева известна многим звездам отечественного шоу-бизнеса. Эксперт-нумеролог постоянно дает прогнозы по самым разным вопросам, и нередко ее слова оказываются пророческими. Вот что Клара расшифровала из записей Ванги и Нострадамуса:
За несколько недель до своей смерти Ванга (Вангелия Пандева Димитрова, в замужестве Гуштерова, умерла 11 августа 1996 года) мне сказала:

Три раза по семь лет пройдет после моей смерти.
Между двух затмений луны.
Вижу - Черные тучи сгустились над городом Красного Кремля.
Грохот и гром. Горит асфальт. Кирпичная пыль оседает в кровь людей и зверей.
Кошки, собаки и крысы терзают людскую плоть.
Страх, страх! Братья русские падут, заклеванные птицами железными. Волки завоют из куста, и кровь невинная прольется рекой.
Вижу - уйдут с постов важные руководители... Падут диктаторы...
Ждите перемен, больших перемен к лучшему.

Также об второй половине 2017 года писал Нострадамус (Мишель де Нострдам):

Кровь невинных будет потребована Мордором, Горящим огнем в двадцать плюс семнадцать плюс тридцать одна неделя. На 55 градусе загорится небо, пламя достигает большого болотного города, немедленно поднимается огромное пламя. Холодное и жестокое сердце принесет кровь. Не будет никакой пощады ни для кого. Старый карлик рухнет с высот своего трона, И многие дворцы будут уничтожены, а гробница разрушена.

Огонь с небес падет на персов. Раскосые пожиратели собак тоже будут гореть.

Известный политолог профессор Московского государственного института международных отношений Валерий Соловей специально для российской газеты «Московский комсомолец»:


«Спрос на перемены (…) резко вырос, уже сейчас мы наблюдаем признаки политического оживления - и это уже стратегический сдвиг. В политическом плане Россия вступает в новую эпоху. Вторая половина 2017 станет переломной. Жуткая августовская катастрофа в Москве. Падение курса рубля ниже 100 и цен на нефть ниже 40. Конфронтация с арабскими монархиями и занятость Китая корейской войной. Разгромные военные поражения в Сирии и на Донбассе. Всё вот это вот всё вынудит Путина и Медведева начать операцию Преемник»

Какое-то время материал находился в свободном доступе, и его успели прочитать не менее 50 тысяч человек (данные MedeaLeaks.ru). Но затем статья исчезла, хотя поисковая система Google по-прежнему выдает на нее ссылку.

Беспилотник НАТО RQ-4A Global Hawk сканирует оккупированные Донбасс и Крым и приграничные области России - Цензор.НЕТ 514

Беспилотник НАТО RQ-4A Global Hawk сканирует оккупированные Донбасс и Крым и приграничные области России - Цензор.НЕТ 6390
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажБеспилотник НАТО RQ-4A Global Hawk сканирует оккупированные Донбасс и Крым и приграничные области России. ФОТО+КАРТА
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