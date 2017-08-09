 В ТОП-10 сайтов, популярных в Украине, не осталось ни одного российского. СПИСОК

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Watcher , впервые в ТОП-10 сайтов, которыми пользуются украинцы, нет ни одного российского.Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования Kantar TNS.

ВКонтакте, Mail.ru, Yandex.ua хотя и остаются в украинском топе, но уже за пределами первой десятки.Первая тройка изменила свой состав - на третьем месте теперь Facebook.com, который стал самой популярной социальной сетью в Украине. А вот Одноклассники покинули рейтинг ТОП-25.