 В ТОП-10 сайтов, популярных в Украине, не осталось ни одного российского. СПИСОК

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Watcher, впервые в ТОП-10 сайтов, которыми пользуются украинцы, нет ни одного российского.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования Kantar TNS.
ВКонтакте, Mail.ru, Yandex.ua хотя и остаются в украинском топе, но уже за пределами первой десятки.
Первая тройка изменила свой состав - на третьем месте теперь Facebook.com, который стал самой популярной социальной сетью в Украине. А вот Одноклассники покинули рейтинг ТОП-25.
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дальтоник делал?
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единственные трезвые слова за последние годы...)))
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просто маркова в этот распил не позвали)
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Когда зашел на цензоре новость прочитать о популярных сайтах в Украине
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на каком месте цензор там?
никто не видит?
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С Яндексом очевидно - встроенные сервисы, поисковик - при запрете по любому упадут.
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