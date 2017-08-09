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 В ТОП-10 сайтов, популярных в Украине, не осталось ни одного российского. СПИСОК

Блокировка российских ресурсов существенно изменила картину популярных среди украинских интернет-пользователей сайтов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Watcher, впервые в ТОП-10 сайтов, которыми пользуются украинцы, нет ни одного российского.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования Kantar TNS.

В ТОП-10 сайтов, популярных в Украине, не осталось ни одного российского 01



ВКонтакте, Mail.ru, Yandex.ua хотя и остаются в украинском топе, но уже за пределами первой десятки.

Первая тройка изменила свой состав - на третьем месте теперь Facebook.com, который стал самой популярной социальной сетью в Украине. А вот Одноклассники покинули рейтинг ТОП-25.
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Ну не скажи я вот не вижу очень простых способов получить такой трЭш
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кажись сегодня Марков забыл принять дозу боярышника...
единственные трезвые слова за последние годы...)))
В ТОП-10 сайтов, популярных в Украине, не осталось ни одного российского - Цензор.НЕТ 8675
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марков - дебил)) на то и рассчитано - якобы дают "многа денех", а на самом деле 1 млрд мадуро.. остальные 5 млрд списывают себе в офшоры.. Всё как януковичу..
просто маркова в этот распил не позвали)
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в топе букмекерский паримач, что говорит скорее о рекламной выборке/допнагрузке страниц, а не о том, что все ставят дофига )
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та ну ладно. цензор.нет даже в 25-ку не вошёл?! НЕ-ВЕ-РЮ!!! (с) Станиславский
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Когда зашел на цензоре новость прочитать о популярных сайтах в Украине
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А я и без блокировки от них отказался и ничего, даже не почувствовал потери.
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А на чётных местах - запрещенные сайты? Редактор, бл, ты вообще смотрел, что постишь?
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Ты прав, фотка по информации (не по качеству) "мутная"
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фота херовая какая то
на каком месте цензор там?
никто не видит?
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и стопудов-pravda.com.ua нет Но есть segodnya и obozrevatel
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да этими убогими говносервисами (сру)... никогда не пользовался... и ничего. Как небыло их так и нет - да х.уй с ним.
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Скоро Украинцы забудут паРашные ресурсы, а вата на то и вата, чтобы забивать голову руцким дерьмом.
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Как радостно написано, а обратить внимание, что за июль рейтинг ВК и Мейл.ру вырос - не?
С Яндексом очевидно - встроенные сервисы, поисковик - при запрете по любому упадут.
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Интересно при подсчете учитывали тех кто заходит через vpn ?
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"Куплю-продам" (olx.ua) оказались важнее "хочу все знать" (wikipedia.org)...
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Оказывается кацапские сайты работают. Нужно только заходить на их сайты под расширением .com. Бугага. Очередная перемога с привкусом зрады.)
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВ ТОП-10 сайтов, популярных в Украине, не осталось ни одного российского. СПИСОК
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