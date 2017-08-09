 Камера ОБСЕ на крыше ДФС проработала лишь 1 день и была уничтожена в результате обстрела, - Хуг. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ вTwitter, передает Цензор.НЕТ.
"Камеру СММ ОБСЕ на Донецкой фильтр. станции, проработавшую лишь 1 день, обстреляли с юга и юго-запада. Камера уничтожена", - сообщили в СММ ОБСЕ.
"Перед тем, как камера была уничтожена, она зафиксировала огонь из стрелкового оружия. Правда слишком неудобна для сторон", - заявил первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.
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наверное, рептилоиди из Нибиру!
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