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Все про:видеофиксация (97) ОБСЕ (2743) Донбасс (15696) Хуг Александр (306) вода (24)

 Камера ОБСЕ на крыше ДФС проработала лишь 1 день и была уничтожена в результате обстрела, - Хуг. ФОТОрепортаж

Камера видеофиксации, установленная Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ на Донецкой фильтровальной станции (ДФС), уничтожена в результате обстрела.

Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ вTwitter, передает Цензор.НЕТ.

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"Камеру СММ ОБСЕ на Донецкой фильтр. станции, проработавшую лишь 1 день, обстреляли с юга и юго-запада. Камера уничтожена", - сообщили в СММ ОБСЕ.

Камера ОБСЕ на крыше ДФС проработала лишь 1 день и была уничтожена в результате обстрела, - Хуг 01

Камера ОБСЕ на крыше ДФС проработала лишь 1 день и была уничтожена в результате обстрела, - Хуг 02

Камера ОБСЕ на крыше ДФС проработала лишь 1 день и была уничтожена в результате обстрела, - Хуг 03

"Перед тем, как камера была уничтожена, она зафиксировала огонь из стрелкового оружия. Правда слишком неудобна для сторон", - заявил первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.
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ссыкуны! Они как вата дАмбасячА в Авдеевке говорят...кто-то стрелял!"
наверное, рептилоиди из Нибиру!Камера ОБСЕ на крыше ДФС проработала лишь 1 день и была уничтожена в результате обстрела, - Хуг - Цензор.НЕТ 7573
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ну так ставте новую или у вас нету....... у людей дома сносят снарядами а у вас камеру побило....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКамера ОБСЕ на крыше ДФС проработала лишь 1 день и была уничтожена в результате обстрела, - Хуг. ФОТОрепортаж
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