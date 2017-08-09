 Полиция изъяла у жителя Сумщины гранатомет и 3 тыс. патронов. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Сумской области.
Полиция сообщает, что житель села хранил дома около 3 тыс. патронов калибра 5,45 мм и гранатомет.
"Тайник с оружием и боеприпасами работники полиции и СБУ обнаружили дома у 32-летнего мужчины, который в прошлом имел неоднократные судимости за кражи и хранение наркотиков. Правоохранители изъяли у него ручной противотанковый гранатомет и почти три тысячи патронов. Сам мужчина говорит: все это "добро" случайно нашел за селом, когда ходил искать металлолом", - говорится в сообщении.
По данному факту открыли уголовное дело, в рамках которого проверяется версия подозреваемого и выясняется происхождение арсенала.
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