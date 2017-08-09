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 СБУ ликвидировала канал контрабанды экстази на Одесчине. ФОТО

Служба безопасности Украины в Одесской области ликвидировала канал контрабанды экстази из Европы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Двое местных жителей получали психотроп МДМА по почте и сбывали его в развлекательных заведениях региона. Сотрудники СБУ задокументировали получение наркодельцами нескольких почтовых отправлений с 500 таблетками экстази и задержали злоумышленников во время получения очередной посылки", - сообщает ведомство.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины - контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров.

Задержанным сообщили о подозрении.

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СБУ ликвидировала канал контрабанды экстази на Одесчине 01СБУ ликвидировала канал контрабанды экстази на Одесчине 02

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А КАК ТАМ НАЩЩЕТ КОНТРАБАНДЫ СБУ НА ПРОВОЗ НА ТЕРРИТОРИЮ ОРДЛО?







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"СБУ ликвидировало канал конрабанды экстази..."
Иопаный карась!!! Добавьте к этому еще борьба с неправильными лекарствами, тайники с патронами, наезды на бизнес, крышевание контрабаса, вывоза леса, сигарет, нелегальную миграцию, "борьбу с коррупцией и ОПГ" (что теперь НАБУ не успевает дела открывать), "защиту экономики", в результате чего имеем 3500 типа "убыточных" предприятий, через которые "пашинскими", "кононенками", "мартыненками", "армяковыми" и "куляВлобами" выкачивается половина государственного бюджета... Ну, и "вишенка на торте" - половина депутатского корпуса Рады - барыги и агенты ФСБ,
К ним СБУ претензий не имеет. Может быть потому, что в самой СБУ с реформами и "кот не валялся", где также полно кацапской агентруы?
Скажете сгущаю краски? А откуда взялось 90% предателей в крымском Главном Управлении СБУ?
А если бы Путин дошел до Днепра, Одессы и Запорожья с Херсоном? Интересно сколько бы из сегодняшних СБУков уже носили бы шевроны ФСБ?
Ответьте, мадам Грицацуева и в первую очередь ваш Шоколадный патрон!
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потому что крыши СБУ не имели....вот и прикрыли....делиться нужно было
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ ликвидировала канал контрабанды экстази на Одесчине. ФОТО
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