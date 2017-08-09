 СБУ ликвидировала канал контрабанды экстази на Одесчине. ФОТО

, об этом говорится в

"Двое местных жителей получали психотроп МДМА по почте и сбывали его в развлекательных заведениях региона. Сотрудники СБУ задокументировали получение наркодельцами нескольких почтовых отправлений с 500 таблетками экстази и задержали злоумышленников во время получения очередной посылки", - сообщает ведомство.