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Все про:Киев (17814) конвертцентр (364) налоговая милиция (1537) ГФС (3119)

 Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом 120 млн грн. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники налоговой милиции совместно с Генеральной прокуратурой ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 120 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч.3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств, переводу безналичных средств в наличные и содействию в осуществлении операций по импорту товаров на территорию Украины по заниженной таможенной стоимости.

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Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники создали и приобрели корпоративные права ряда транзитных и фиктивных предприятий. Формирование их налогового кредита формировалось за счет приобретения фиктивного лимита на регистрацию налоговых накладных у компаний-импортеров, которые фактически реализуют импортируемую продукцию за наличные. В дальнейшем злоумышленники осуществляли подмен номенклатур товаров для формирования налогового кредита по НДС для предприятий - выгодополучателей.

Как показала проверка, осуществление финансовых операций с использованием данных транзитных компаний проводилось из Донецка, который находится на временно неподконтрольной территории.

Общий оборот конвертационного центра составил около 120 миллионов гривен.

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В результате проведенных 13 обысков были обнаружены и изъяты более 34,1 миллиона гривен наличными в национальной и иностранной валюте и 113 печатей компаний - нерезидентов и предприятий - импортеров. Также наложен арест на 18 текущих банковских счетов, на которых заблокировано 5,8 миллиона гривен.

Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом 120 млн грн 01Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом 120 млн грн 02Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом 120 млн грн 03

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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И сколько тех конверт центров развелось- ликвидируют ежедневно, а они не кончаются. Или один и тот же ликвидируют?😀😀😀
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беремо вибірку за три з половиною роки по викритим конвертцентрах з сумою обігу і сумою конфіскату, робимо журналістський запит до НАБУ і ГП, публікуємо відповідь і запитуємо куди ви йоперні вафлоїди поділи ці гроші і чому годуєте власне військо лівером і маргарином. ось як це повинно працювати бутусов. за що ти своїм одноклітинним гроші платиш? за ретрансляцію?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКиевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом 120 млн грн. ФОТОрепортаж
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