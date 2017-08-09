 Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом 120 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч.3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств, переводу безналичных средств в наличные и содействию в осуществлении операций по импорту товаров на территорию Украины по заниженной таможенной стоимости.
Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники создали и приобрели корпоративные права ряда транзитных и фиктивных предприятий. Формирование их налогового кредита формировалось за счет приобретения фиктивного лимита на регистрацию налоговых накладных у компаний-импортеров, которые фактически реализуют импортируемую продукцию за наличные. В дальнейшем злоумышленники осуществляли подмен номенклатур товаров для формирования налогового кредита по НДС для предприятий - выгодополучателей.
Как показала проверка, осуществление финансовых операций с использованием данных транзитных компаний проводилось из Донецка, который находится на временно неподконтрольной территории.
Общий оборот конвертационного центра составил около 120 миллионов гривен.
В результате проведенных 13 обысков были обнаружены и изъяты более 34,1 миллиона гривен наличными в национальной и иностранной валюте и 113 печатей компаний - нерезидентов и предприятий - импортеров. Также наложен арест на 18 текущих банковских счетов, на которых заблокировано 5,8 миллиона гривен.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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