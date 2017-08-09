 21-летний боец ​​батальона "Донбасс" Владимир Зейлик погиб близ Марьинки. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Татьяны Барвинской в группе "Остання шана" в Facebook.
"На Львовщине снова горе...7 августа 2017 на Донбассе близ г. Марьинка погиб боец батальона "Донбасс" Владимир Зейлик. Всего три недели назад парню исполнился 21 год...", - сообщает Барвинская.
"С 9 по 11 августа в Пустомытах объявляется траур по погибшему Герою. Сейчас тело воина находится в городе Днепр на судебно-медицинской экспертизе. Точной информации о прощании с Владимиром пока нет", - говорится в сообщении.
"Зейлик Владимир Николаевич родился 14 июля 1996 в г. Пустомыты Львовской области. Там же и жил с семьей в микрорайоне Лисневичи. Окончил в Пустомытах СОШ №1. Вот и все, что юноша успел за свою короткую жизнь - школа и война... 31.10.2014 года, едва ему исполнилось восемнадцать Владимира призвали на военную службу, которую он проходил в в/ч А4623 (540-й зенитный ракетный Львовский полк имени Ивана Выговского) г.Камянка-Бугская Львовской области. Впоследствии подписал контракт и служил в отдельном батальоне специального назначения "Донбасс-Украина" на должности водителя. У Володи остались родители и младший брат. Светлая и вечная память Герою! Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
4188 1
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
Двое украинских воинов погибли, пятеро получили ранения в результате разрыва нашего оружия, - штаб АТО(87)
В ходе АТО погибли уже 2307 бойцов, - начальник Генштаба Муженко(56)
11 террористов ликвидированы, 34 ранены, - Лысенко озвучил потери врага за прошедшую неделю(0)
Известный участник АТО Богдан Богданович покончил жизнь самоубийством на Львовщине(15)
Про те, чому останнім часом відбуваються вбивства воїнів у мирних містах(0)
Наемники РФ грубо нарушают мирные договоренности: под Крымским вели огонь из 120-мм минометов, - штаб(42)
Князев наградил полицейскую Омельченко, спасшую 200 раненых в ходе АТО. ФОТО(47)