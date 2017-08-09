 21-летний боец ​​батальона "Донбасс" Владимир Зейлик погиб близ Марьинки. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении Татьяны Барвинской в группе "Остання шана" в Facebook.

"На Львовщине снова горе...7 августа 2017 на Донбассе близ г. Марьинка погиб боец ​​батальона "Донбасс" Владимир Зейлик. Всего три недели назад парню исполнился 21 год...", - сообщает Барвинская."С 9 по 11 августа в Пустомытах объявляется траур по погибшему Герою. Сейчас тело воина находится в городе Днепр на судебно-медицинской экспертизе. Точной информации о прощании с Владимиром пока нет", - говорится в сообщении.

"Зейлик Владимир Николаевич родился 14 июля 1996 в г. Пустомыты Львовской области. Там же и жил с семьей в микрорайоне Лисневичи. Окончил в Пустомытах СОШ №1. Вот и все, что юноша успел за свою короткую жизнь - школа и война... 31.10.2014 года, едва ему исполнилось восемнадцать Владимира призвали на военную службу, которую он проходил в в/ч А4623 (540-й зенитный ракетный Львовский полк имени Ивана Выговского) г.Камянка-Бугская Львовской области. Впоследствии подписал контракт и служил в отдельном батальоне специального назначения "Донбасс-Украина" на должности водителя. У Володи остались родители и младший брат. Светлая и вечная память Герою! Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.