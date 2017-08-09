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 Арбитр из оккупированного Крыма Вакс, включенный в базу "Миротворца", прекратил сотрудничество с ФФУ. ФОТО

Футбольный арбитр из Крыма Юрий Вакс направил в Федерацию футбола Украины письмо, где сообщил, что прекращает сотрудничество с организацией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Ранее об этом информировала пресс-служба ФФУ.

"Комитет арбитров принял его отставку и благодарит Юрия за самоотверженную работу на протяжении его судейской карьеры", - говорилось в сообщении.

На момент публикации материала, ФФУ удалила с официального сайта информацию о прекращении сотрудничества Вакса с организацией. В кеше ресурса все сведения сохранились.

Арбитр из оккупированного Крыма Вакс, включенный в базу Миротворца, прекратил сотрудничество с ФФУ 01


Журналисты направили информационный запрос в Федерацию футбола Украины для разъяснения ситуации.

Два футбольных арбитра Украинской Премьер-лиги из Крыма - Юрий Вакс и Анатолий Жабченко - с 7 июня числятся в базе сайта "Миротворец".

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Ранее корреспонденты телеканала "2+2" в документальном фильме "Золотой свисток" рассказали о том, что Вакс и Жабченко летали на матчи Украинской Премьер-лиги из оккупированного Крыма через Москву, и предположили, что у арбитров есть российские паспорта.

Арбитры пока не комментировали публично своего включения в базу "Миротворца".

Центр "Миротворец" известен сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживали или поддерживают, и публикует их на своем сайте в разделе "Чистилище".
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Если вы не интересуетесь футболом-зачем вообще на данную "ветку" заходить? Ради того,что-бы спросить "Кто это?"
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ты и заголовок не прочитал, а решил тут отписаться?)))такого я еще не видел)))
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То,что Вакс-Бакс и Жаба-это "консервы",давно известно всем,кроме про-ахметовской ФФУ и такому-же про-ахметовскому Комитету арбитров ФФУ.Одна "консерва"-вскрылась,на очереди-вторая,но мразота из ФФУ-ещё и благодарит подонка-коллаборанта "за сотрудничество".Тьху,гыдота.

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Такі "самовіддані" ?
А тепер де судитимуть ?
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Благодарить его за сотрудничество должен "Шахтер",в первую очередь
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Від "Миротворця" ніхто не сховається. Дяка вам.
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Ну и что теперь? Повесится?Да пох на этого арбитра.. на его место- стоит дюжина...
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Вакс - это та гнида, которая удалила Гармаша на Скот-арене в Юзовке?
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Как будто он Бога за бороду ухватил....Сольют - и всего делов...
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Ну так он от Ахметки уже приличную сумму денег поимел за подсуживание кротам - можно и на пенсию
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажАрбитр из оккупированного Крыма Вакс, включенный в базу "Миротворца", прекратил сотрудничество с ФФУ. ФОТО
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