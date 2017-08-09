 Арбитр из оккупированного Крыма Вакс, включенный в базу "Миротворца", прекратил сотрудничество с ФФУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Ранее об этом информировала пресс-служба ФФУ.
"Комитет арбитров принял его отставку и благодарит Юрия за самоотверженную работу на протяжении его судейской карьеры", - говорилось в сообщении.
На момент публикации материала, ФФУ удалила с официального сайта информацию о прекращении сотрудничества Вакса с организацией. В кеше ресурса все сведения сохранились.
Журналисты направили информационный запрос в Федерацию футбола Украины для разъяснения ситуации.
Два футбольных арбитра Украинской Премьер-лиги из Крыма - Юрий Вакс и Анатолий Жабченко - с 7 июня числятся в базе сайта "Миротворец".
Ранее корреспонденты телеканала "2+2" в документальном фильме "Золотой свисток" рассказали о том, что Вакс и Жабченко летали на матчи Украинской Премьер-лиги из оккупированного Крыма через Москву, и предположили, что у арбитров есть российские паспорта.
Арбитры пока не комментировали публично своего включения в базу "Миротворца".
Центр "Миротворец" известен сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживали или поддерживают, и публикует их на своем сайте в разделе "Чистилище".
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А тепер де судитимуть ?
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