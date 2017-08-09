Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, около полусотни активистов пришли на Невский проспект, чтобы напомнить о девятой годовщине со дня начала российско-грузинской войны и о третьей годовщине начала боев за Иловайск (10 августа 2014 года).
Акция началась со сбора подписей под символическими "повестками" в Международный уголовный суд в Гааге для президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева как ответственных за военную агрессию против Грузии и Украины.
После "сбора подписей" активисты провели серию антивоенных одиночных пикетов. Главный вопрос участников был следующий: куда еще Путин принесет "русский мир", если его не остановить? По словам организаторов, поскольку большинство российских политиков не включает в свою повестку антивоенную тему, то гражданским активистам приходится делать это самим.
Читайте на "Цензор.НЕТ": У Украины и Грузии общий агрессор - РФ. Нам нужно единство и солидарность всего мира, чтобы освободить свои территории от оккупации, - Порошенко. ФОТОрепортаж
Акция закончилась тем, что ее участники отнесли оформленную в виде плаката "повестку" Путину и Медведеву в суд на 3-ю линию Васильевского острова, 12.
Акцию организовал Антивоенный комитет при поддержке петербургского демократического движения "Солидарность". В нем также участвовали активисты "Открытой России", "Артподготовки", "Яблока", ПАРНАСа, сторонники Алексея Навального и других объединений.
По мнению активистки движения "Солидарность" Ольги Смирновой, широкая поддержка российской агрессии в обществе объясняется массированной ложью о том, что русским, живущим в Грузии и Украине, якобы требовалась помощь. Она считает, что выражение "гибридная война" только скрывает правду: на самом деле в обоих случаях речь о широкомасштабной войне между государствами.
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Напоминаю, тема:
"Отправить Путина в Гаагу": В Санкт-Петербурге оформили "повестки" Путину и Медведеву за Украину и Грузию. ФОТО
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как-то все это подозрительно
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Насчитал 11.
Почему не "около сотни"?
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А ЧОМУ ПАРАШЕНКО 3,5 РОКИ БЛОКУЄ РАТИФІКАЦІЮ РИМСЬКОГО
СТАТУТУ (МКС)????????????????
Усічні 2015р
у Верховній Раді був зареєстрований законопроект Віталія Купрія про
внесення змін до Конституції України для ратифікації Римського статуту.
Законопроект
передбачає доповнення статті 124 Конституції України положенням про те, що
"Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах
Римського статуту Міжнародного кримінального суду".
Римський
статут Міжнародного кримінального суду був підписаний Україною ще у 2000
році. Наступного року Конституційний Суд України дійшов висновку, що деякі
положення Статуту не узгоджуються з статтею 124 Конституції України, а тому
приєднання України до цього Статуту відповідно можливе лише після внесення до
неї відповідних змін.
Верховна
Рада України у попередньому скликанні визнала юрисдикцію Міжнародного
Кримінального Суду (МКС) лише на період з 21 листопада 2013 року по 22
лютого 2014 року. Таким чином, можливості міжнародного правосуддя обмежені виключно
періодом Євромайдану та не охоплюють воєнні злочини під час конфлікту на
Донбасі.
До злочинів,
які розглядає МКС, належать геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та
злочини агресії.Після
ратифікації Римського статуту Україною, Міжнародний Кримінальний Суд володітиме
юрисдикцією щодо притягнення до відповідальності осіб, які вчинили
найжорстокіші порушення прав людини та гуманітарного права на території держави
або по відношенню до громадянина цієї держави.
В умовах збройного конфлікту на сході, подальша затримка з
ратифікацією буде зрадою тих, хто страждає від жахів війни. Вже 17 років
Україна відкладає у довгий ящик ратифікацію установчого документа Гаагського
суду. ЧОМУ???
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На самом деле, все, кто мог уехать - уже уехали либо готовятся впрыгнуть на подножку последнего вагона уходящего поезда, ибо понимают: дальше будет так плохо, как не было даже в эпоху развала СССР.
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